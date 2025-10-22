„2022-ben Thaiföld történelmet írt azzal, hogy elsőként Ázsiában dekriminalizálta a kannabisz használatát, termesztését és értékesítését. A döntés mögött gazdasági ösztönzők, a mezőgazdasági szektor fellendítése és az orvosi kannabiszban rejlő lehetőségek álltak. A legalizációt követően gyorsan megjelentek a kannabiszboltok, kávézók és wellness központok országszerte, miközben a turizmus is új lendületet kapott. Ugyanakkor a szabályozás hiányosságai és a rekreációs használat elterjedése komoly közegészségügyi és társadalmi vitákat váltott ki. Egyre több jelentés számol be fiatalok körében növekvő használatról, pszichés problémákról és a közlekedésbiztonság romlásáról. A kormány azóta többször módosította a szabályozást, hogy visszaszorítsa a nem orvosi célú használatot. Ez a cikk áttekinti a legalizáció hatásait, első sorban a fiatalokra gyakorolt hatásokat amelyek Thaiföldet egy új korszakba vezették.

Fogyasztási trendek

Az ázsiai országokban, például Thaiföldön, a kannabiszhasználat nem volt olyan elterjedt, mint a nyugati országokban. Ugyanakkor a nem orvosi célú, felnőttek számára rekreációs használatra szánt kannabisz legalizálását viszonylag gyors ütemben vezették be 2019 és 2022 között. A BMC Public Health 2023-as kutatása a 2019-től induló folyamatokat vizsgálta. Thaiföld volt az első ázsiai ország, amely a 2019-es orvosi célú engedélyezést követően 2021 februárjában legalizálta a kannabisz leveleinek használatát és vásárlását, majd 2022 júniusában az egész növényre kiterjedően legalizálta használatot. A tanulmány azt vizsgálta, hogyan alakultak a kannabiszhasználati trendek Thaiföldön a rekreációs célú engedélyezés bevezetése előtt és után. 2019-ben Thaiföldön még csak az orvosi célú kannabiszhasználat volt engedélyezett, szigorú szabályozás mellett. Ebben az évben a válaszadók 2,2%-a számolt be arról, hogy az elmúlt évben használt kannabiszt. A nem orvosi célú, rekreációs használat ekkor még illegális volt, és a hozzáférés korlátozott. A következő években azonban a szabályozás fokozatosan enyhült, majd 2022-ben Thaiföld elsőként Ázsiában teljes körűen legalizálta a kannabisz rekreációs célú használatát, beleértve az otthoni termesztést és árusítást is.

A legalizáció hatására a kannabiszhasználat aránya jelentősen megnőtt: 2020-ban 3,3%, 2021-ben pedig már 4,2% volt az éves használók aránya. Ezzel párhuzamosan a kannabiszhasználat okozta rendellenességek (Cannabis Use Disorder – CUD) előfordulása is emelkedett: 2019-ben 0,1%, 2020-ban 0,3%, 2021-ben pedig 0,6%. Ez a növekedés arra utal, hogy nemcsak a használat vált gyakoribbá, hanem az abból eredő egészségügyi problémák is fokozódtak. A tanulmány végkövetkeztetése szerint a kannabisz legalizációja Thaiföldön jelentős közegészségügyi kihívásokat teremtett, különösen a fiatalok és a mentálhigiénés ellátórendszer szempontjából.

A The Lancet Regional Health folyóiratban megjelent cikk a 2022-es thaiföldi kannabiszlegalizáció fiatalokra gyakorolt hatásait elemzi. A cikk szerint a legalizációt megelőzően Thaiföldön viszonylag alacsony volt a kannabisz használat elterjedtsége, különösen a fiatalok körében, azonban a szabályozás hirtelen és részben előkészítetlen bevezetése jelentős változásokat hozott.