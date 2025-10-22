Európai vezetői egyáltalán békét akarnak? – nagyon kemény kérdés hangzott el Brüsszelben!

Vita a budapesti békecsúcsról

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén már a közelgő budapesti békecsúcs körül bontakozott ki, amely a tervek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök részvételével zajlana.

Dömötör Csaba államtitkár szerint ez a vita azért kerül sorra, mert sokakat zavarna, ha Budapesten lenne Trump és Putyin elnök béketárgyalása.

Mint fogalmazott, pár embernek a budapesti helyszínnel van baja, másoknak pedig azzal, hogy nem hívják meg a brüsszeli vezetőket, ugyanakkor világossá tette: