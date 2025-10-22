Európai vezetői egyáltalán békét akarnak? – nagyon kemény kérdés hangzott el Brüsszelben!
2025. október 22. 15:46
Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén több, Magyarországot érintő téma is napirendre került. Az Európai Számvevőszék jelentése mellett a képviselők a közelgő budapesti békecsúcsról is vitáztak, ahol Dömötör Csaba világossá tette: Brüsszelben sokan nem a békét, hanem a háború folytatását akarják.
Vita a budapesti békecsúcsról
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén már a közelgő budapesti békecsúcs körül bontakozott ki, amely a tervek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök részvételével zajlana.
Dömötör Csaba államtitkár szerint ez a vita azért kerül sorra, mert sokakat zavarna, ha Budapesten lenne Trump és Putyin elnök béketárgyalása.
Mint fogalmazott, pár embernek a budapesti helyszínnel van baja, másoknak pedig azzal, hogy nem hívják meg a brüsszeli vezetőket, ugyanakkor világossá tette:
Ha éveken keresztül sértegették az amerikai elnököt, ha éveken keresztül mindenkit szégyenpadra ültettek, aki a békéért állt ki, akkor ne csodálkozzanak, ha nem kapnak meghívót egy béketárgyalásra.
A szlovák miniszterelnök úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, akkor a budapesti békecsúcsot akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene rendezni.
Dömötör szerint a valódi kérdés az, hogy az európai vezetők akarnak-e egyáltalán békét, mert szerinte nem úgy tűnik. Bírálta Ursula von der Leyent is, aki szerinte a beszédeit mindig a háborús politikának rendeli alá, és
„egy 800 milliárd eurós csomagot akarnak elfogadtatni katonai kiadásokra.”
Az államtitkár emlékeztetett:
Évekkel ezelőtt ebben a házban, amikor a látogatóknak előadásokat tartottak, mindig elmondták, hogy az európai együttműködés legfontosabb vívmánya a béke. Ez így is van. De miért felejtették el?
Az Európai Számvevőszék jelentése fekete nap az Európai Parlament Magyarországot gyalázó képviselői számára
Az Európai Számvevőszék legutóbbi éves jelentése is megerősítette, hogy Magyarország szabályosan használja fel az uniós forrásokat – erről beszélt Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője az Európai Parlament plenáris ülésén, a 2024-es számvevőszéki jelentés vitáján.
Deutsch felidézte, hogy 2015 és 2024 között az Európai Számvevőszék az éves jelentéseiben 137 alkalommal tesz említést Magyarországról, ami szerinte azt mutatja, hogy hazánk az uniós tagállamok középmezőnyébe tartozik. Hozzátette, 12 országot jóval többször említ a számvevőszék. Ezekben a jelentésekben Magyarországéhoz hasonló méretű Görögországot például 219 alkalommal.
Megdöbbentő mértékű csalást és pénzügyi visszaéléseket tárt fel az uniós intézményeknél az Európai Számvevőszék legfrissebb éves jelentése.
Az Európai Számvevőszék a tények mentén ítél
Deutsch Tamás szerint nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi mutatók is Magyarország mellett szólnak.
Mint mondta, a 137 megállapítás közül mindössze 15 volt kritikus, míg 10 esetben a magyar gyakorlatot pozitív példaként említette a számvevőszék.
Az Európai Számvevőszék jelentése fekete nap az Európai Parlament Magyarországot gyalázó képviselői számára
– fogalmazott Deutsch Tamás, hozzátéve:
Ha valaki a tényekre alapozva, tárgyilagosan vizsgálja Magyarországon a források felhasználását, nem politikai hisztériát kell, nem boszorkányüldözést folytat, akkor az az igazság, hogy Magyarországon az európai uniós pénzeket is szabályosan használják fel. Az Európai Számvevőszék ezt állapítja meg.