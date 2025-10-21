Ezt nehéz lesz kimagyarázni: brutális mennyiségű pénzt emésztett fel Von der Leyenék uniós pazarlása

Magyar adófizetők finanszírozzák az uniós pazarlást: felfoghatatlan összeget, 2,3 billió forintot költöttek el rosszul 2024-ben – állítja az Európai Számvevőszék. A jelentés szerint a 2024-es uniós kiadások 3,6 százaléka – 6 milliárd euró, azaz 2,3 billió forintnak megfelelő összeg, ami közel négyszerese a 2024-es magyar EU-hozzájárulásnak – volt érintett pazarlással, hibával vagy csalás gyanújával.

A reformra irányuló felhívások ellenére Brüsszel pénzügyi fegyelme továbbra is romlik.

„A magyaroknak tudniuk kell, mire megy el a pénzük”

„Minden magyar adófizető hozzájárul az EU költségvetéséhez. Mégis ezermilliárd forintot pazarolnak el kudarcot valló projektekre, eltűnő támogatásokra és magánszemélyeknek nyújtott hitelekre” – mondta Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója, aki megjegyezte: „Ha egy magáncég ilyen ellenőrzési eredménnyel rendelkezne, a vezetősége azonnal lemondana – és bűnügyi nyomozás indulna.”