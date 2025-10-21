Ft
Brüsszel Európai Számvevőszék eu

Ezt nehéz lesz kimagyarázni: brutális mennyiségű pénzt emésztett fel Von der Leyenék uniós pazarlása

2025. október 21. 16:03

Megdöbbentő mértékű pazarlást, csalást és pénzügyi visszaéléseket tárt fel az uniós intézményeknél az Európai Számvevőszék legfrissebb éves jelentése.

2025. október 21. 16:03
null

Magyar adófizetők finanszírozzák az uniós pazarlást: felfoghatatlan összeget, 2,3 billió forintot költöttek el rosszul 2024-ben – állítja az Európai Számvevőszék. A jelentés szerint a 2024-es uniós kiadások 3,6 százaléka – 6 milliárd euró, azaz 2,3 billió forintnak megfelelő összeg, ami közel négyszerese a 2024-es magyar EU-hozzájárulásnak – volt érintett pazarlással, hibával vagy csalás gyanújával.

A reformra irányuló felhívások ellenére Brüsszel pénzügyi fegyelme továbbra is romlik.

„A magyaroknak tudniuk kell, mire megy el a pénzük”

„Minden magyar adófizető hozzájárul az EU költségvetéséhez. Mégis ezermilliárd forintot pazarolnak el kudarcot valló projektekre, eltűnő támogatásokra és magánszemélyeknek nyújtott hitelekre” – mondta Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója, aki megjegyezte: „Ha egy magáncég ilyen ellenőrzési eredménnyel rendelkezne, a vezetősége azonnal lemondana – és bűnügyi nyomozás indulna.”

Az EU kiadásai 2024-ben összesen 75,1 billió forintot (191,1 milliárd eurót) tettek ki.

Hibaarány: 3,6%, 2,3 billió forint (azaz 6 milliárd euró) rosszul elköltve.

A Számvevőszék elutasító véleményt adott ki, azaz vészjelzésként jelezte, hogy valami nincs rendben – immár hatodik éve egymás után.

Az EU hitelfelvétele hamarosan meghaladhatja a 353 billió forintot (900 milliárd eurót).

Az EU és a tagállamok több mint 50 billió forintot (130 milliárd eurót) adtak Ukrajnának a háború kezdete óta.

Példák pazarlásra és csalásra:

  • Görögországban egy EU által finanszírozott kölcsönt egy úszómedencés magánvilla vásárlására használtak fel.
  • 255 millió forintot (650 000 eurót) utaltak át egy NGO-nak – semmi nyoma, mire ment el.
  • 235 millió forintot (600 000 eurót) költöttek üvegházakra és gyermekfelügyeleti központokra Nyugat-Afrikában – amit elhagyatottan vagy összeomolva találtak.
  • 1,57 milliárd forintot (4 millió eurót) adtak egy bőrcserző központra és baromfipiacra Északnyugat-Afrikában – egyiket sem használták soha.

„Ezek nem elszigetelt hibák” – mondta Frank Füredi. „Ezek egy olyan kultúra tünetei, ahol hiányzik az elszámoltathatóság, és az adófizetők fizetik meg az árát.”

Valóban függetlenek az EU ellenőrei?

Az Európai Számvevőszék az EU pénzügyi felügyelőjeként működik. A 27 tag hátterének „átvilágítása” azonban komoly aggályokat tár fel a függetlenséggel kapcsolatban:

  • 59%-uk korábbi politikus,
  • 44% semmilyen ellenőrzési tapasztalattal nem rendelkezik,
  • csak 48% rendelkezik komoly szakmai ellenőrzési képesítéssel.

Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék valóban független-e – vagy csupán egy újabb uniós szerv, amely a sajátját védi, és rókák őrzik a tyúkólat.

Magyarország hozzájárulása

Magyarország, mint minden EU-tagállam, jelentős összegekkel járul hozzá az EU költségvetéséhez. 2024-ben Magyarország 616,7 milliárd forintot (1,597 milliárd eurót) adott az EU-nak. A Számvevőszék megállapításai azt mutatják, hogy ennek a pénznek túlságosan nagy részét pazarolják el nem hatékony vagy csaló projektekre Európa-szerte és azon túl, miközben a magyar családok növekvő költségekkel szembesülnek, Brüsszel továbbra is rosszul kezeli a milliárdokat, következmények nélkül.

Fotó: Anadolu via AFP

 

blancoagilon
2025. október 21. 16:25
Kimagyarázni??? Ezek leszarják. Megszokták, hogy következmények nélkül csinálhatnak bármit. Mondjuk kár, hogy nem vagyunk Kínában. Sima kivégzések lennének.
pandalala
2025. október 21. 16:25
Nem gond. Majd dícséretben részesülnek! A resztlit meg, hazavihetik bőröndben ....
frankie-bunn
2025. október 21. 16:19
Hallo, hadhazy, meló van, rohannak a zebrák.... Afrikában.... !!!!
Csigorin
2025. október 21. 16:19
az, hogy kitomnek penzzel egy NEM unios orszagot mar eleve hutlen kezeles amiert felelniuk kene!
