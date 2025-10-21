Ezt nehéz lesz kimagyarázni: brutális mennyiségű pénzt emésztett fel Von der Leyenék uniós pazarlása

Ettől mindenkinek arcára fagy a mosoly Brüsszelben: a világ kihívásainak megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak
Szijjártó Péter szerint tanácstalanság és irigység uralkodik az uniós vezetők körében.
Megdöbbentő mértékű pazarlást, csalást és pénzügyi visszaéléseket tárt fel az uniós intézményeknél az Európai Számvevőszék legfrissebb éves jelentése.
Magyar adófizetők finanszírozzák az uniós pazarlást: felfoghatatlan összeget, 2,3 billió forintot költöttek el rosszul 2024-ben – állítja az Európai Számvevőszék. A jelentés szerint a 2024-es uniós kiadások 3,6 százaléka – 6 milliárd euró, azaz 2,3 billió forintnak megfelelő összeg, ami közel négyszerese a 2024-es magyar EU-hozzájárulásnak – volt érintett pazarlással, hibával vagy csalás gyanújával.
A reformra irányuló felhívások ellenére Brüsszel pénzügyi fegyelme továbbra is romlik.
„Minden magyar adófizető hozzájárul az EU költségvetéséhez. Mégis ezermilliárd forintot pazarolnak el kudarcot valló projektekre, eltűnő támogatásokra és magánszemélyeknek nyújtott hitelekre” – mondta Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója, aki megjegyezte: „Ha egy magáncég ilyen ellenőrzési eredménnyel rendelkezne, a vezetősége azonnal lemondana – és bűnügyi nyomozás indulna.”
Az EU kiadásai 2024-ben összesen 75,1 billió forintot (191,1 milliárd eurót) tettek ki.
Hibaarány: 3,6%, 2,3 billió forint (azaz 6 milliárd euró) rosszul elköltve.
A Számvevőszék „elutasító véleményt” adott ki, azaz vészjelzésként jelezte, hogy valami nincs rendben – immár hatodik éve egymás után.
Az EU hitelfelvétele hamarosan meghaladhatja a 353 billió forintot (900 milliárd eurót).
Az EU és a tagállamok több mint 50 billió forintot (130 milliárd eurót) adtak Ukrajnának a háború kezdete óta.
Példák pazarlásra és csalásra:
„Ezek nem elszigetelt hibák” – mondta Frank Füredi. „Ezek egy olyan kultúra tünetei, ahol hiányzik az elszámoltathatóság, és az adófizetők fizetik meg az árát.”
Az Európai Számvevőszék az EU pénzügyi felügyelőjeként működik. A 27 tag hátterének „átvilágítása” azonban komoly aggályokat tár fel a függetlenséggel kapcsolatban:
Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék valóban független-e – vagy csupán egy újabb uniós szerv, amely a sajátját védi, és rókák őrzik a tyúkólat.
Magyarország, mint minden EU-tagállam, jelentős összegekkel járul hozzá az EU költségvetéséhez. 2024-ben Magyarország 616,7 milliárd forintot (1,597 milliárd eurót) adott az EU-nak. A Számvevőszék megállapításai azt mutatják, hogy ennek a pénznek túlságosan nagy részét pazarolják el nem hatékony vagy csaló projektekre Európa-szerte és azon túl, miközben a magyar családok növekvő költségekkel szembesülnek, Brüsszel továbbra is rosszul kezeli a milliárdokat, következmények nélkül.
Fotó: Anadolu via AFP