Zelenszkij rátenyerelt a pánikgombra: lemondták az EP-delegáció ukrajnai útját, elmarad a védelmi találkozó

Kijev komoly biztonsági aggodalmak miatt döntött a látogatás lemondása mellett.
Az Euractiv és az RBC-Ukrajina értesülései szerint az Európai Parlament védelmi szakértőkből álló delegációjának ukrajnai látogatását az utolsó pillanatban lemondták.
A döntést az váltotta ki, hogy a delegáció tagja lett Hansjörg Neuhof, a német jobboldali Németország Alternatívája (AfD) párt képviselője, aki szerintük oroszbarát és Ukrajna-ellenes álláspontjáról ismert.
Neuhof többször járt Oroszországban, és a látogatás programja érzékeny katonai létesítmények megtekintését is tartalmazta, ezért Kijev komoly biztonsági aggodalmak miatt döntött a látogatás lemondása mellett.
Neuhof viszont megtagadta, hogy kilépjen a delegációból, és elutasította az EP tisztviselőinek kérését, hogy mondjon le hivatalosan is. A döntés után Kijev fontolóra vette, hogy Neuhof belépését Ukrajnába teljesen megtiltja. A látogatás törléséről november 30-án, egy nappal az indulás előtt jelentették be. Jelenleg vizsgálják a látogatás átszervezésének lehetőségét, de Neuhof delegációból való eltávolítása nehézkes, mivel hivatalosan magas szintű küldöttségekkel utazik.
