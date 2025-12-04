Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zeleszkij Hansjörg Neuhof Ukrajna Kijev AfD Európai Parlament

Zelenszkij rátenyerelt a pánikgombra: lemondták az EP-delegáció ukrajnai útját, elmarad a védelmi találkozó

2025. december 04. 12:03

Kijev komoly biztonsági aggodalmak miatt döntött a látogatás lemondása mellett.

2025. december 04. 12:03
null

Az Euractiv és az RBC-Ukrajina értesülései szerint az Európai Parlament védelmi szakértőkből álló delegációjának ukrajnai látogatását az utolsó pillanatban lemondták.

A döntést az váltotta ki, hogy a delegáció tagja lett Hansjörg Neuhof, a német jobboldali Németország Alternatívája (AfD) párt képviselője, aki szerintük oroszbarát és Ukrajna-ellenes álláspontjáról ismert.

Neuhof többször járt Oroszországban, és a látogatás programja érzékeny katonai létesítmények megtekintését is tartalmazta, ezért Kijev komoly biztonsági aggodalmak miatt döntött a látogatás lemondása mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Neuhof viszont megtagadta, hogy kilépjen a delegációból, és elutasította az EP tisztviselőinek kérését, hogy mondjon le hivatalosan is. A döntés után Kijev fontolóra vette, hogy Neuhof belépését Ukrajnába teljesen megtiltja. A látogatás törléséről november 30-án, egy nappal az indulás előtt jelentették be. Jelenleg vizsgálják a látogatás átszervezésének lehetőségét, de Neuhof delegációból való eltávolítása nehézkes, mivel hivatalosan magas szintű küldöttségekkel utazik.

Nyitókép: TONY MAXWELL / POOL / AFP

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. december 04. 14:34
Milyen múltja van ennek a Hansjörg Neuhof-nak, hogy bármi érdemlegeset tudna akár a ruszkinak is mondani-küldeni az érzékeny katonai létesítményekről, amiről a ruszkik még nem tudnak ? Egyáltalán minek kell odavinni egy delegációt ? Brezsnyev idején volt ilyen, hogy tilos volt ipari létesítményeket és pályaudvarokon fényképezgetni.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 04. 14:26
Akkor most ki fog vigyorogva pezsgözni Klicskóval a kijevi városháza erkélyén? Vagy már nem vigyorognak?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
•••
2025. december 04. 14:20 Szerkesztve
Nyihaha :-) Fosnak, hogy beindul az orosz gőzhenger :-) A minap azt vettem észre, hogy Krasznoarmejszk környékén ugyan már a nyár vége óta nincs vasúti forgalom, de a decemberi OpenStreet-frissítés után már a tartományi határok előtt visszafordítják a vonatokat. Vagyis hivatalosan is lemondtak ezekről a területekről. Alenka szavaival: "Hajrá Putin!"
Válasz erre
2
0
remi
2025. december 04. 13:40
"az alulról állandóan felugró reklámot nem lehetett volna másképpen megoldani?" Adblocker megoldja. De azt, hogy ma órákon keresztül nem lehetett belépni "hibás jelszó" hibaüzenettel, aztán meg, persze uyganazzal a jelszóval, mégis, na az már botrányosabb.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!