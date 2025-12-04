Zelenszkij rátenyerelt a pánikgombra: lemondták az EP-delegáció ukrajnai útját, elmarad a védelmi találkozó

Az Euractiv és az RBC-Ukrajina értesülései szerint az Európai Parlament védelmi szakértőkből álló delegációjának ukrajnai látogatását az utolsó pillanatban lemondták.

A döntést az váltotta ki, hogy a delegáció tagja lett Hansjörg Neuhof, a német jobboldali Németország Alternatívája (AfD) párt képviselője, aki szerintük oroszbarát és Ukrajna-ellenes álláspontjáról ismert.

Neuhof többször járt Oroszországban, és a látogatás programja érzékeny katonai létesítmények megtekintését is tartalmazta, ezért Kijev komoly biztonsági aggodalmak miatt döntött a látogatás lemondása mellett.