Nukleáris meghajtású szörnyeteg tűnt fel a szomszédunkban: Amerika nem bízza a véletlenre a budapesti békecsúcs védelmét

Megérkezett az Adriára az Egyesült Államok legnagyobb hadihajója, a USS Gerald R. Ford, amelyet sokan a közelgő budapesti békecsúcs előkészületeivel hoznak összefüggésbe. A 337 méter hosszú, 79 méter széles nukleáris meghajtású anyahajó kedd délután futott be Split kikötőjébe – látható a 24sata Facebook-oldalán.

A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó érkezése egy előre tervezett NATO-hadművelet része, ám horvát biztonságpolitikai szakértők úgy vélik, az időzítés aligha véletlen. Szerintük

az amerikai jelenlét célja, hogy biztonsági garanciát nyújtson a Trump–Putyin-találkozó idején,

amelyet Budapesten rendeznek meg a közeljövőben.