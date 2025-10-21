Nukleáris meghajtású szörnyeteg tűnt fel a szomszédunkban: Amerika nem bízza a véletlenre a budapesti békecsúcs védelmét

Ez nem lesz éppen sétarepülés: Putyin budapesti útját óriási akadályok szegélyezik
Lengyelország jelezte, ha Putyin belépne a légterükbe, feltartóztatnák az elnök különgépét.
A több mint 100 ezer tonnás úszó erőd a világ legmodernebb hadihajója, amely mintegy ötezer fős legénységgel működik.
Megérkezett az Adriára az Egyesült Államok legnagyobb hadihajója, a USS Gerald R. Ford, amelyet sokan a közelgő budapesti békecsúcs előkészületeivel hoznak összefüggésbe. A 337 méter hosszú, 79 méter széles nukleáris meghajtású anyahajó kedd délután futott be Split kikötőjébe – látható a 24sata Facebook-oldalán.
A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó érkezése egy előre tervezett NATO-hadművelet része, ám horvát biztonságpolitikai szakértők úgy vélik, az időzítés aligha véletlen. Szerintük
az amerikai jelenlét célja, hogy biztonsági garanciát nyújtson a Trump–Putyin-találkozó idején,
amelyet Budapesten rendeznek meg a közeljövőben.
A Gerald R. Ford már nem először tűnik fel a térségben: 2023 nyarán négy napot töltött Split közelében, most azonban egyes hírek szerint hosszabb ideig is a horvát partoknál maradhat.
A több mint 100 ezer tonnás úszó erőd a világ legmodernebb hadihajója, amely mintegy ötezer fős legénységgel működik. Fegyverzetéhez 75 vadászgép – köztük F/A–18-asok és F–35-ösök – tartozik, valamint nyolc helikopter és fejlett légvédelmi rendszerek. Ezek akár egy ideiglenes légtérzár kialakításában is kulcsszerepet játszhatnak, ha a békecsúcs biztonsági helyzete megkívánja.
Szakértők szerint az amerikai flotta jelenléte erődemonstráció és biztosíték is egyben: a világ egyik legfontosabb diplomáciai eseményére készülve Washington nem bízza a véletlenre a térség stabilitását.
