légter Budapesti békecsúcs Lengyelország Vlagyimir Putyin repülés

Ez nem lesz éppen sétarepülés: Putyin budapesti útját óriási akadályok szegélyezik

2025. október 21. 13:27

Lengyelország jelezte, ha Putyin belépne a légterükbe, feltartóztatnák az elnök különgépét.

2025. október 21. 13:27
null

Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana a tervezett budapesti csúcstalálkozóra – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden.

A Wroclawban működő Radio Rodzina katolikus csatornán kedd reggel sugárzott beszélgetést a Polskie Radio24 közszolgálati hírcsatorna honlapján ismertették.

A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára.

Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak”

 – válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére.

Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.

A lengyel külügyminiszter bírálta, hogy Magyarország – „uniós tagállamként, amelyet továbbra is köteleznek az ICC” szabályai, „meghívta Vlagyimir Putyint. Ez azt is mutatja, hogy Magyarország „nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát” – fogalmazott Sikorski. Megjegyezte: Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta „az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat”, akadályozza például az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és „továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, annak ellenére, hogy más forrásokból is beszerezhetné azt”.

Közben a Kreml igyekezett lehűteni a találgatásokat a csúcstalálkozó logisztikájáról – írta meg a TASS.

A sajtóban ugyanis felmerült, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump akár egy repülőgéppel is érkezhetne Budapestre. 

Ezt azonban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője teljes képtelenségnek nevezte.

„Úgy is viszonyulok hozzá – mint egy fantasztikus verzióhoz” – mondta Peszkov újságírói kérdésre, amikor a feltételezett útvonalról kérdezték.

A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy miként juthat el Putyin Magyarországra, hiszen az orosz elnök a legtöbb uniós ország légterét nem használhatja a szankciók miatt. Brüsszel ugyanakkor jelezte, hogy nincs egységes tiltás az orosz vezetők átrepülésére, így a lehetséges útvonal Törökországon, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián keresztül vezethetne.

A bolgár hatóságok már jelezték, hogy készek engedélyezni az orosz elnöki gép átrepülését, ha erre hivatalos kérés érkezik.

A budapesti csúcstalálkozó így nemcsak politikai, hanem komoly logisztikai és diplomáciai kihívás is.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

