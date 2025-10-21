Ez nem lesz éppen sétarepülés: Putyin budapesti útját óriási akadályok szegélyezik

Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.

A lengyel külügyminiszter bírálta, hogy Magyarország – „uniós tagállamként, amelyet továbbra is köteleznek az ICC” szabályai, „meghívta Vlagyimir Putyint. Ez azt is mutatja, hogy Magyarország „nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát” – fogalmazott Sikorski. Megjegyezte: Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta „az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat”, akadályozza például az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és „továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, annak ellenére, hogy más forrásokból is beszerezhetné azt”.

Közben a Kreml igyekezett lehűteni a találgatásokat a csúcstalálkozó logisztikájáról – írta meg a TASS.

A sajtóban ugyanis felmerült, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump akár egy repülőgéppel is érkezhetne Budapestre.

Ezt azonban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője teljes képtelenségnek nevezte.