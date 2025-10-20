Történelmi lépés a béke felé: itt az első uniós ország, amely megnyitná légterét Putyin előtt

Váratlan diplomáciai gesztussal állt elő a bolgár kormány:

készen áll megnyitni országának légterét Vlagyimir Putyin előtt, hogy az orosz elnök Budapestre repülhessen a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett békecsúcsra

– számolt be a Reuters értesüléseire hivtakozva a Portfolio.

Ez lenne az első uniós ország, amely a háború kezdete óta ilyen engedményt tenne Moszkva felé.

A döntés éles ellentétben áll az Európai Unió tagállamainak többségével, amelyek továbbra is zárva tartják légterüket az orosz repülőgépek, köztük az állami gépek előtt. Bulgária ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása és a békefolyamatok előmozdítása mellett, és aktív szerepet vállal a fekete-tengeri, illetve balkáni biztonsági együttműködésekben.