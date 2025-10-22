Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajnában Európai Uniónak Budapesti békecsúcs Robert Fico béke Vlagyimir Putyin Trump

Bődületes pofont kapott Brüsszel a budapesti békecsúcs miatt: Fico nyilatkozata után álmatlan éjszakái lesznek Von der Leyennek

2025. október 22. 12:16

A szlovák miniszterelnök úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, akkor a budapesti békecsúcsot akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene rendezni.

2025. október 22. 12:16
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy mielőbb létrejöhessen egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump volt amerikai elnök között Budapesten – írta meg a TASS.

Fico úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, ezt a csúcstalálkozót akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene szervezni.

„Ha az EU tényleg gyors békét akar Ukrajnában – amiben nem hiszek –, akkor mindent el kell követnie azért, hogy a Trump–Putyin-találkozó Budapesten akadálytalanul és a lehető leghamarabb megvalósuljon. Ez az én hivatalos álláspontom” – írta a szlovák kormányfő Facebook-oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Fico szerint a találkozót még nem egyeztették le, de már most láthatóak azok a törekvések, amelyek mindenáron meg akarják akadályozni azt. „Szomorú ezt látni” – fogalmazott.

A miniszterelnök ismét bírálta az Európai Unió szerepvállalását a háborúban, és kijelentette: „Mindig is azt mondtam, hogy az EU háborús kabinetként működik, és a tagállamok jelentős része támogatja a háborút abban a naiv hitben, hogy így meg lehet gyengíteni és le lehet győzni Oroszországot.”

Nyitókép: PETER LAZAR / AFP

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. október 22. 13:41
Maradjunk annyiban Ursula soha nem érzete azt, hogy egy senki....DDD
Válasz erre
0
2
hexahelicene
2025. október 22. 13:41
Mandiner: "Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump volt amerikai elnök" A TASS Orosz Hírügynökság eredeti cikkében: "Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump" "Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai kollégája, Donald Trump" Lehet Mandi-baki, lehet direkt lejáratás.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 22. 13:32
Tökéletes lezárása az Orbán-korszaknak. A sok légvár, politikai termék, füstbe ment terv tetején a korona lehetne a békekonferencia, amit egyszer egy félmondattal említett Trump, majd estére el is felejtette, de a magyar agitprop gépezet már úgy beszélt róla, mintha a Krisztus támadna fel előre bejelentett időpontban. Ennyit tud a vén geci: meséket talál ki magának és a szavazóinak, akik örülhetnek nekik a bejelentéskor, aztán úgysem valósulnak meg sohasem.
Válasz erre
0
7
nogradi
2025. október 22. 13:15
Jól van Fickó ezt elmondtad a két csúcsvezérnek IS?
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!