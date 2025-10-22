Bődületes pofont kapott Brüsszel a budapesti békecsúcs miatt: Fico nyilatkozata után álmatlan éjszakái lesznek Von der Leyennek

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy mielőbb létrejöhessen egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump volt amerikai elnök között Budapesten – írta meg a TASS.

Fico úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, ezt a csúcstalálkozót akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene szervezni.

„Ha az EU tényleg gyors békét akar Ukrajnában – amiben nem hiszek –, akkor mindent el kell követnie azért, hogy a Trump–Putyin-találkozó Budapesten akadálytalanul és a lehető leghamarabb megvalósuljon. Ez az én hivatalos álláspontom” – írta a szlovák kormányfő Facebook-oldalán.