Teljesen kipucolták Epstein New York-i kastélyát, borzalmas dolgokat találtak

Bombaként robbant Epstein születésnapi emlékkönyve
A demokraták kizárólag Trump köszöntőjére fókuszálnak, pedig a hírhedt szexuális ragadozót ünneplő könyvben rengeteg „érdekes” név bukkan fel – többek között Bill Clintoné is.
A szexuális bűnelkövető kínzókamrája, „a tömlöc” is újra a figyelem középpontjába került.
Jeffrey Epstein egykori, bizarr dekorációs elemekkel és emléktárgyakkal teli New York-i palotája – a hírhedt 9 East 71st Street – több millió dolláros felújításon esett át, hogy minden nyomát eltüntessék a nemzetközi prostitúciós és pedofilhálózatot működtető, aberrált pénzember bűneinek.
A New York Post szerint azonban a külső homlokzat a munkálatok után is alig különbözik a régitől, és bár belül szinte mindent lebontottak és átalakítottak, képtelenség eltávolítani a hely szellemét az épületből.
A korábbi tulajdonos, a Goldman Sachs volt igazgatója, Michael Daffey 2021-ben vette meg az ingatlant 51 millió dollárért – jóval kevesebbért az eredeti, 88 milliós árnál – azzal a céllal, hogy „fizikailag és spirituálisan is megtisztítsa” a házat.
A felújítás után alig néhány hónappal újra a figyelem középpontjába került az épület, miután megjelent Virginia Giuffre posztumusz memoárja, Nobody’s Girl (Senki lánya) címmel. Epstein egyik legismertebb áldozata részletesen leírta a kínzások helyszínét, amelyet ő „a tömlöcként” emlegetett.
Giuffre visszaemlékezése szerint láncra verve, nyakörvvel és korbáccsal verték, gyakran addig, amíg elveszítette az eszméletét.
Fekete márványfalak, vérvörös szőnyegek, egy kitömött tigris és sakktábla, amelyen félmeztelen nőalakok voltak a bábuk”
– idézi a Post a nő azzal kapcsolatos szavait, hogy nézett ki a hírhedt kéjkamra. A nő azt is leírta, hogy a szobában egy intercomon keresztül hívták, ha Epstein szexet követelt, és a házban mindenhol rejtett kamerák figyelték a vendégeket és az áldozatokat egyaránt.
Giuffre szerint „a tömlöc” volt a legsötétebb hely:
Epstein egy fekete bőr, fémcsatos nyakörvet tett rám, ami a gerincemen végigfutó láncban végződött, és összekötötte a kezeimet és a lábaimat. A fájdalom annyira elviselhetetlen volt, hogy imádkoztam, bárcsak elájulnék.”
A nő 2000 és 2002 között, még tinédzserként szenvedte el brutális, perverz bántalmazásokat a házban.
A cikk szerint a felújítás során az épület öt emeletét teljesen átalakították, lebontva a labirintusszerű falakat, amely között Epstein két évtizeden át fogadta vendégeit:
Az aranyozott mennyezeteket, a díszes burkolatokat és a drága világítótesteket mind eltávolították. A konyhát és a dolgozószobát egyetlen nagy térré egyesítették, míg a hírhedt „masszázsszobát” – Giuffre „tömlöcét” – részben elbontották.
A helyi lakók azonban továbbra is idegenkedve tekintenek az épületre. Egy szomszéd, Henry Francois, így nyilatkozott:
Sötét, furcsa hely. Nem hiszek a szellemekben, de itt mindig a hideg futkározik az ember hátán.”
Mások szerint a ház örökre elvesztette békéjét. Egy New York-i lakos úgy fogalmazott:
Egy gyilkosság helyszínén még talán tudnék élni. De egy ilyen szexuális kínzásokkal teli házban soha. Ez már nem ingatlan, hanem a borzalmak emlékműve.”
Az épületet eredetileg a Macy’s-áruház örököse, Herbert Straus építtette az 1930-as években, majd kórházként és magániskolaként is működött.
Epstein 1998-ban vásárolta meg barátjától, Les Wexnertől, a Victoria’s Secret tulajdonosától, majd a ház több mint két évtizedre a világ egyik legborzongatóbb botrányának szimbólumává vált.
Hiába a milliós renoválás és a „spirituális megtisztulás”, New York sok lakója szerint Epstein háza örökre a bűn és a fájdalom mementója marad.
