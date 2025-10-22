Teljesen kipucolták Epstein New York-i kastélyát, borzalmas dolgokat találtak

Jeffrey Epstein egykori, bizarr dekorációs elemekkel és emléktárgyakkal teli New York-i palotája – a hírhedt 9 East 71st Street – több millió dolláros felújításon esett át, hogy minden nyomát eltüntessék a nemzetközi prostitúciós és pedofilhálózatot működtető, aberrált pénzember bűneinek.

A hírhedt New York-i Epstein-villa bejárata

Forrás: X

A New York Post szerint azonban a külső homlokzat a munkálatok után is alig különbözik a régitől, és bár belül szinte mindent lebontottak és átalakítottak, képtelenség eltávolítani a hely szellemét az épületből.