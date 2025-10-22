Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
prostitúció pedofília New York Jeffrey Epstein Egyesült Államok

Teljesen kipucolták Epstein New York-i kastélyát, borzalmas dolgokat találtak

2025. október 22. 17:48

A szexuális bűnelkövető kínzókamrája, „a tömlöc” is újra a figyelem középpontjába került.

2025. október 22. 17:48
null

Jeffrey Epstein egykori, bizarr dekorációs elemekkel és emléktárgyakkal teli New York-i palotája – a hírhedt 9 East 71st Street – több millió dolláros felújításon esett át, hogy minden nyomát eltüntessék a nemzetközi prostitúciós és pedofilhálózatot működtető, aberrált pénzember bűneinek.

A hírhedt New York-i Epstein-villa bejárata
A hírhedt New York-i Epstein-villa bejárata
Forrás: X

A New York Post szerint azonban a külső homlokzat a munkálatok után is alig különbözik a régitől, és bár belül szinte mindent lebontottak és átalakítottak, képtelenség eltávolítani a hely szellemét az épületből.

Ezt is ajánljuk a témában

A korábbi tulajdonos, a Goldman Sachs volt igazgatója, Michael Daffey 2021-ben vette meg az ingatlant 51 millió dollárért – jóval kevesebbért az eredeti, 88 milliós árnál – azzal a céllal, hogy „fizikailag és spirituálisan is megtisztítsa” a házat.

Egy új könyv visszaidézte a sötétséget

A felújítás után alig néhány hónappal újra a figyelem középpontjába került az épület, miután megjelent Virginia Giuffre posztumusz memoárja, Nobody’s Girl (Senki lánya) címmel. Epstein egyik legismertebb áldozata részletesen leírta a kínzások helyszínét, amelyet ő „a tömlöcként” emlegetett.

Giuffre visszaemlékezése szerint láncra verve, nyakörvvel és korbáccsal verték, gyakran addig, amíg elveszítette az eszméletét.

Fekete márványfalak, vérvörös szőnyegek, egy kitömött tigris és sakktábla, amelyen félmeztelen nőalakok voltak a bábuk”

– idézi a Post a nő azzal kapcsolatos szavait, hogy nézett ki a hírhedt kéjkamra. A nő azt is leírta, hogy a szobában egy intercomon keresztül hívták, ha Epstein szexet követelt, és a házban mindenhol rejtett kamerák figyelték a vendégeket és az áldozatokat egyaránt.

Ezt is ajánljuk a témában

Giuffre szerint „a tömlöc” volt a legsötétebb hely:

Epstein egy fekete bőr, fémcsatos nyakörvet tett rám, ami a gerincemen végigfutó láncban végződött, és összekötötte a kezeimet és a lábaimat. A fájdalom annyira elviselhetetlen volt, hogy imádkoztam, bárcsak elájulnék.”

A nő 2000 és 2002 között, még tinédzserként szenvedte el brutális, perverz bántalmazásokat a házban.

Virginia Giuffre Nobody’s Girl című könyve - Jeffrey Epstein áldozata horrorisztikus dolgokról mesél benne
Forrás: Niklas HALLE'N / AFP

Van, amit a légkalapács sem tüntet el...

A cikk szerint a felújítás során az épület öt emeletét teljesen átalakították, lebontva a labirintusszerű falakat, amely között Epstein két évtizeden át fogadta vendégeit:

  • politikusokat,
  • újságírókat és
  • üzletembereket.

Az aranyozott mennyezeteket, a díszes burkolatokat és a drága világítótesteket mind eltávolították. A konyhát és a dolgozószobát egyetlen nagy térré egyesítették, míg a hírhedt „masszázsszobát” – Giuffre „tömlöcét” – részben elbontották.

A helyi lakók azonban továbbra is idegenkedve tekintenek az épületre. Egy szomszéd, Henry Francois, így nyilatkozott:

Sötét, furcsa hely. Nem hiszek a szellemekben, de itt mindig a hideg futkározik az ember hátán.”

Mások szerint a ház örökre elvesztette békéjét. Egy New York-i lakos úgy fogalmazott:

Egy gyilkosság helyszínén még talán tudnék élni. De egy ilyen szexuális kínzásokkal teli házban soha. Ez már nem ingatlan, hanem a borzalmak emlékműve.”

Az épületet eredetileg a Macy’s-áruház örököse, Herbert Straus építtette az 1930-as években, majd kórházként és magániskolaként is működött.

Epstein 1998-ban vásárolta meg barátjától, Les Wexnertől, a Victoria’s Secret tulajdonosától, majd a ház több mint két évtizedre a világ egyik legborzongatóbb botrányának szimbólumává vált.

Hiába a milliós renoválás és a „spirituális megtisztulás”, New York sok lakója szerint Epstein háza örökre a bűn és a fájdalom mementója marad.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X
 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zotty
2025. október 22. 18:34
Nem Epsztin!!!!!! EPSTEIN!!! Szép derék zsidó volt!!! Nállunk már megtörtént ez!!! Ami persze Tiszta rasszizmus!!!
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. október 22. 18:20
Vajon mi a közös Dominique Strauss- Kahn és Epstein között ? Esetleg segítség lehet még Mose Kacav. Mi a legkisebb közös többszörös ? Valaki ?
Válasz erre
2
0
kata56
2025. október 22. 18:19
Fel nem foghatom, hogy kerul egy ilyen hazba egy tinedzser ...Illetve ha mar ott van...es megtapasztalja mi tortenik ott vele, akkor mert tolt ott el ket evet. Mert az elso adando alkalommal felkothette volna a nyulcipot es csapot papot otthagyva elmenekulhetett volna. Ha mar olyan rettenetes volt. De nem elmenekult, hanem 2 evet ott toltott. Most akkor megse volt olyan borzaszto? Itt valami nem klappol..Gondolom korhazi takaritononek ot is felvettek volna...azokbol mindig hiany van mindenhol.. Lehetseges, hogy korhazi takaritononek lenni meg borzalmasabb, mint az Epstein-villaban hemperegni ven kejencekkel??? Rejtely...
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2025. október 22. 18:17
Trumpli, Ork bun baratja mindent megtett az eltussolasert ilyenek ezek a pedokonzik
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!