Bombaként robbant Epstein születésnapi emlékkönyve

A demokraták kizárólag Trump köszöntőjére fókuszálnak, pedig a hírhedt szexuális ragadozót ünneplő könyvben rengeteg „érdekes” név bukkan fel – többek között Bill Clintoné is.
Az Egyesült Államok Képviselőháza felügyeleti bizottsága újabb iratcsomagot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein ügyében. Ebben szerepel a hírhedt „születésnapi könyv” is, amelyet Ghislaine Maxwell állított össze Epstein 50. születésnapjára. A kötetben többek között Bill Clinton volt amerikai elnök bejegyzése is olvasható – számolt be a FoxNews.
Clinton a pedofil bűncselekményekért elítélt Epstein „gyermeki kíváncsiságát” és „különbségteremtő vágyát” méltatta.
A könyvben állítólag Donald Trump és Alan Dershowitz üzenetei is helyet kaptak, ám Trump és a Fehér Ház több alkalommal is tagadták ezek hitelességét.
A kiadványban Epstein édesanyjának, Pauline Stolofsky Epsteinnek hosszabb levele is megtalálható, amelyben megható, nosztalgikus hangon idézi fel fia gyermekkori történeteit és családi emlékeit.
Az album több száz fényképet tartalmaz Epstein életének különböző szakaszaiból:
a gyermekkori portréktól kezdve a baráti összejöveteleken készült képeken át egészen a nőkkel való kapcsolatait bemutató, sokszor félreérthető felvételekig.
A könyvben humoros és provokatív bejegyzések is olvashatók: például egy, amely Epstein CIA-kapcsolatait gúnyolja, illetve egy karikatúra, amely a pénz és a nők iránti megszállottságát figurázza ki.
Más oldalakon Trump nevével ellátott hamis csekk bukkan fel, valamint utalások arra, hogy Vanity Fair-cikkeket próbáltak manipulálni, hogy Clinton kerüljön a középpontba Epstein helyett.
James Comer, a bizottság republikánus elnöke az iratok nyilvánosságra hozatala után
azzal vádolta a demokratákat, hogy politikai célból korábban csak a Trump nevét tartalmazó részleteket szivárogtatták ki, miközben elhallgatták az újonnan napvilágra került információkat.
Comer hangsúlyozta: Trump ellen egyetlen vádpont sem merült fel, a vizsgálat célja a teljes átláthatóság megteremtése és az áldozatok igazságszolgáltatáshoz juttatása. Az új dokumentumcsomag emellett tartalmazza Epstein végrendeletének részleteit, címjegyzékét és korábbi ügyészségi megállapodásait is.
