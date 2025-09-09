Bombaként robbant Epstein születésnapi emlékkönyve

Az Egyesült Államok Képviselőháza felügyeleti bizottsága újabb iratcsomagot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein ügyében. Ebben szerepel a hírhedt „születésnapi könyv” is, amelyet Ghislaine Maxwell állított össze Epstein 50. születésnapjára. A kötetben többek között Bill Clinton volt amerikai elnök bejegyzése is olvasható – számolt be a FoxNews.

Clinton a pedofil bűncselekményekért elítélt Epstein „gyermeki kíváncsiságát” és „különbségteremtő vágyát” méltatta.

A könyvben állítólag Donald Trump és Alan Dershowitz üzenetei is helyet kaptak, ám Trump és a Fehér Ház több alkalommal is tagadták ezek hitelességét.

A kiadványban Epstein édesanyjának, Pauline Stolofsky Epsteinnek hosszabb levele is megtalálható, amelyben megható, nosztalgikus hangon idézi fel fia gyermekkori történeteit és családi emlékeit.