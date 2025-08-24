Ft
08. 24.
vasárnap
András herceg brit királyi család Jeffrey Epstein Károly király

Válságban a brit királyi család – újabb botrány veszélyezteti a koronát

2025. augusztus 24. 06:18

A legújabb botránykönyv nem csak leleplezi a yorki herceg piszkos ügyeit, hanem arra is rámutat, miként védelmezi őt a palota. András herceg botránya megrendítheti a monarchiát.

2025. augusztus 24. 06:18
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

A brit királyi család sok nehézséget élt át az utóbbi években. Most egy olyasvalaki veszélyezteti a monarchia intézményét, akinek botrányai az évek során gyakran hoztak borúsabb napokat a királynőnek – ám most akkora vihart kavartak, amit a Buckigham Palota sem tud már figyelmen kívül hagyni. Olyan könyv jelent meg András herceg botrányairól – aki Károly öccse és II. Erzsébet kedvenc gyermeke – , amely esetében nem biztos, hogy segíteni fog a család hagyományos „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” jelmondata.

Entitled: András herceg botránya
András herceg botránya: a vaskos életrajzi könyv nemcsak erkölcstelen életmódját, hanem pénzügyi visszaéléseit is leleplezi. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A királyi család hiearchikus felépítése a trónörökös testvéreit arra kárhoztatja, hogy egész életükben – gyakran sikertelenül – azt keressék, hogy mi is a szerepük a monarchiában.

Ettől szenvedett Margit hercegnő, II. Erzsébet húga, valamint Harry herceg, Vilmos walesi herceg öccse is. S ez a problémája András yorki hercegnek, Károly öccsének is, aki a család eredeti fekete báránya volt. Bár András herceg harmadik gyermek volt, a korábbi örökösödési rend alapján, ha Károly gyermektelenül halt volna meg András herceg követte volna őt a trónon. 

A herceg nem hivatalos életrajza augusztusban került a könyvesboltok polcaira, de már a megjelenés előtt is nagy port vert fel. Az Entitled: The Rise and Fall of the House of York (az „entitled” szó szerint azt jelenti: „joga van valamit megtenni”) című életrajzi könyv különlegessége, hogy nem egy tipikus leleplező könyv, amit brit bulvársajtó egyik újságírója írt, hanem egy Andrew Lownie nevű történész a szerző. Éppen ezért a brit média sokkal szélesebb körben foglalkozik vele, és sokkal komolyabban veszik a benne megfogalmazott vádakat. 

A könyv legnagyobb leleplezésének témái:

  • András herceg barátsága Jeffrey Epsteinnel
  • A herceg kétséges diplomáciai szerepe 
  • Sarah Fergusonnak, a herceg feleségének piszkos ügyei

A BBC egyik tudósítója a könyv kapcsán úgy fogalmazott: ezek után a herceg soha többet nem fog kiemelt szerepet kapni a monarchiában. 

András herceg botránya: Jeffrey Epstein

A herceg a 2000-es években fokozatosan vesztette el a népszerűségét: nőügyei, költekezései és a palotai pletykák, miszerint rosszul bánik a személyzettel lassan, de biztosan a család egyik legnépszerűtlenebb tagjává tették. A könyv megerősíti a rossz bánásmóddal kapcsolatos történeteket:

Lownie leírja, hogy a herceg olyan indokkal vált meg a személyzetének a tagjaitól, hogy az egyiknek túl nagy bibircsók volt az arcán, egy másik embert pedig azért menesztett mert műszálas nyakkendőt viselt. 

Az igazi nagy nyilvános bukásra azonban csak 2019-ben került sor, mikor Jeffrey Epstein pénzember letartóztatása, majd halála kapcsán kiderült, hogy András herceg közeli barátságban állt vele. 

Lownie könyve részletezi a herceg és az amerikai befektető kapcsolatát, amely az 1990-es évek elején kezdődött. 

András herceg gyakori vendége volt Epstein partijainak, és András volt felesége még a botrány kitörése előtt nyíltan beszélt arról, hogy Epstein segített neki, hogy ki tudja fizetni egy nagyobb adósságát. 

András herceg egyik barátja úgy írja le a könyvben a herceg és Epstein viszonyát: „mintha egy csörgőkígyót tennének egy akváriumba egy egérrel”. A szerző szerint Epstein könnyű pénzt és fiatal lányokat biztosított a „barátainak” majd később ezekkel zsarolta őket. 

Az Epsteinnel való kapcsolat akkor került újra reflektorfénybe, mikor András herceget beperelte a pénzember egyik áldozata Virginia Giuffre, de a herceg tagadta, hogy kapcsolatba kerültek volna, annak ellenére, hogy közös fotó is készült róluk. A herceg megpróbálta tisztára mosni magát és egy hosszú interjút adott a BBC-nek, amely annyira katasztrofálisra és egyszerre mégis bombasztikusra sikerült, hogy még Netflix-sorozat is készült róla. A herceg arrogáns volt, láthatóan ideges, és még arra se volt hajlandó, hogy elismerje: hiba volt Epsteinnel barátkozni. Sőt kijelentette: „azok az emberek, akiket megismertem, és azok a lehetőségek, amelyeket tőle (Epstein) vagy általa kaptam, hogy tanuljak, valójában nagyon hasznosak voltak”.

A hírhedt interjú: 

Nemzetközi kereskedelmi és befektetési különmegbízott

A botrányos életmódot folytató herceget mindezek ellenére 2001-ben kinevezték Nagy-Britannia nemzetközi kereskedelmi és befektetési különmegbízottjának, amely posztot tíz éven át töltötte be. Ebből Lownie szerint úgy húzott hasznot, hogy drága ajándékokat követelt és fogadott el. 

Példaként említi a könyvben, hogy állítólag a herceg ajándékokat kért Azerbajdzsán, Líbia és Tunézia állam- és kormányfőivel tartott találkozókon.

Bizonyos szempontból ez az egyik legsúlyosabb vádja a könyvnek, mert mindez a palota és a brit állam tudtával, jóváhagyásával, sőt: falazása mellett történt. 

A könyv megjelenése előtt az is kiderült, hogy a herceg megpróbált kapcsolatot teremteni a kínai elnökkel, mert úgy gondolta, hogy megmentheti közéleti pozícióját, ha üzleti lehetőségeket keres Kínában. Ehhez a kapcsolatfelvételhez a magániskolákban nevelkedett András egy olyan kínai üzletembert választott, akit kémkedéssel vádolnak. 

A hercegné botrányai

A könyv azonban nemcsak András hercegre vet rossz fényt, hanem korábbi feleségre Sarah Fergusonra is, akivel már három évtizede elváltak, de a mai napig egy birtokon élnek.

A brit sajtóban „Fergie-ként” becézett hercegné sokkal népszerűbb volt mint férje, annak ellenére, hogy ő sem volt mentes a botrányoktól. 

A könyv elsősorban a pénzügyi problémáira utal, amikkel kapcsolatban exférje kénytelen volt Epstein segítségét kérni. Ferguson nem tudott bánni a pénzzel, hatalmas személyzetet tartott, és soha senkit nem fizetett ki, hanem a könyv szerint állandóan halmozta az adósságait. A Spectator magazin szerint Fergie egy szánalmas figuraként van ábrázolva a könyvben, aki azért áll ki nyilvánosan még mindig volt férje mellett, mert így próbálja megőrizni státuszát és jövedelmét. A nő sikeresen pénzt tud csinálni a királyi családdal való kapcsolatából, azonban a pénzt soha nem tudta megtartani. 

A monarchia jövője 

A Buckingham Palota eddig nem reagált a könyvre. András herceg az ominózus BBC interjú óta háttérbe lett szorítva, azonban így is szerepet kapott például a testvére koronázásán, és továbbra is ott van minden nagyobb eseményen. A könyv nem vet jó fényt a királyi családra, amely mindent megtett, hogy elleplezze a herceg botrányait, és erősíti azt a képet, hogy egy szűk elit tagjai következmények nélkül megtehetnek bármit.

Kérdés merül fel azzal kapcsolatban is, hogy miként lehetséges, hogy a herceg mindezek ellenére tíz éven át betölthetett egy diplomáciai pozíciót?

András herceg kínai kémes ügye is azt mutatja: még az utóbbi években is azt gondolta, hogy előbb-utóbb visszatérhet.

Az ügy újra kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi a célja és funkciója a királyi családnak a 21. században? 

David Starkey brit történész műsorában arról beszélt, hogy a brit monarchia azért tudott ilyen sokáig fennmaradni, mert mindig újra feltalálta magát: először demokratizálódott, majd egyfajta családi ideált próbált eladni. Ez utóbbi azonban Károllyal megtört. A történész azt jósolja, hogy Vilmost már nem feltétlenül éli túl a brit monarchia. Walter Bagehot 1867-ben megjelent Az angol alkotmány című könyvében a királyság szerepét „méltóságteljes intézményként” határozta meg, azzal érvelve, hogy a korona fenntartja a nép tiszteletét, míg a „hatékony” intézmények végzik a kormányzás mindennapos munkáját. Azonban ez a „méltóság” a 20. század során folyamatosan erodálódott. A királynő személye fedezéket nyújtott a család több tagjának, a halála óta azonban kezdenek a felszínre jönni azok a dolgok, amiket ő visszatartott. Ha a korona modernizálni próbál, annak a teljes kiüresedés a veszélye, a család tagjainak botrányai pedig azzal fenyegetnek, hogy a lakosságot az intézmény ellen fordítják. 

Nyitókép: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

***

 

 

citromosParizer
2025. augusztus 24. 08:37
ott már vége van, ha a látszatot sem tudják fenntartani. pedig csak ennyi dolguk lenne. na mindegy, a briteknél minden pofon jó helyre megy :)
goldie-2
2025. augusztus 24. 07:52
"-aki Károly öccse és II. Erzsébet kedvenc gyermeke –" Kicsit kétértelmű, nem?
fogas paduc
2025. augusztus 24. 07:35
Ilyen az, amikor valaki semmi értékteremtő munkát nem végez az életében.
kobi40
2025. augusztus 24. 06:44 Szerkesztve
Ezek celebek. Mi másra tartanák őket? Károly és Diana orrba-szájba csalták egymást. A földbuta kisebbik fiukat behálózta egy békává változott királykisasszony. A nagybácsi pedofil. Mi kell még?
