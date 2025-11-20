Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jeffrey Epstein Donald Trump Bill Clinton

Epstein-akták: meghozták a döntést a képviselők, nemsokára mindenki láthatja, mi történt

2025. november 20. 06:15

427–1 arányban megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát.

2025. november 20. 06:15
null

A szavazást követően Pam Bondi legfőbb ügyész bejelentette, hogy 30 napon belül az akták egy része nyilvánossá is válik. Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy amint elé kerül, szignálja a jogszabályt, amivel hatályossá válik. Szerdán ez megtörtént, írja most a Fox News.

Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein a börtöncellában öngyilkos lett.

Donald Trump elnök korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát, és azt a demokraták politikai elterelő műveletének nevezte, majd hétfőn véleményét megváltoztatva kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Az ügy szóba került a Fehér Házban is, amikor Donald Trump a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésre úgy válaszolt, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményekhez, hangsúlyozta, hogy méltatlan magatartása miatt 20 évvel korábban kizárta klubjából is az üzletembert, majd megjegyezte, hogy vezető demokrata politikusok, köztük Bill Clinton korábbi elnök szorosabb kapcsolatot ápoltak a hírhedtté vált üzletemberrel.

Larry Summers volt pénzügyminiszter, és Reid Hoffman, a LinkedIn alapítója, aki szintén fontos demokrata adományozó, ugyancsak rajta voltak a demokraták által korábban megszellőztetett listán.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. november 20. 08:36
Chekke-Faint 2025. november 20. 06:55 "A mi történt azt eddig is tudtuk, csak kik voltak lenne a lényeg...DDD"- Sosem fogod megtudni, hogy a nagykutyák közül kik voltak benne...
Válasz erre
1
0
Ekrü123
2025. november 20. 08:35
"Pam Bondi legfőbb ügyész bejelentette, hogy 30 napon belül az akták egy része nyilvánossá is válik."- "egy része"...EZ olyan mint nálunk az ügynöklista, vagy a Kennedy-gyilkosság aktái.Már mindenki kiszemezgette belőle a neki hasznos információt, amivel lehet zsarolni, így senkinek sem érdeke, hogy a teljes igazság kiderüljön. A Kennedy -aktát is hiába hozták nyilvánosságra, már senki sem vette a fáradságot , hogy elolvassa. A titok, csak addig érdekes, míg titoknak hisszük....
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. november 20. 06:55
A mi történt azt eddig is tudtuk, csak kik voltak lenne a lényeg...DDD
Válasz erre
0
0
hannibal2
2025. november 20. 06:54
Dehogy láthatják. Sok ezer oldalnyi iratról lesz szó, amit senki nem olvas végig, és nagyon kevesen képesek értelmezni, így aztán kimazsolás belőle magának bárki bármit, amit a világnézete megkövetel és terítik a szart.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!