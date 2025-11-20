Epstein-akták: meghozták a döntést a képviselők, nemsokára mindenki láthatja, mi történt

A szavazást követően Pam Bondi legfőbb ügyész bejelentette, hogy 30 napon belül az akták egy része nyilvánossá is válik. Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy amint elé kerül, szignálja a jogszabályt, amivel hatályossá válik. Szerdán ez megtörtént, írja most a Fox News.

Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein a börtöncellában öngyilkos lett.

Donald Trump elnök korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát, és azt a demokraták politikai elterelő műveletének nevezte, majd hétfőn véleményét megváltoztatva kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést.