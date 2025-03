Meghan Markle élhetett volna hercegnőként, ehelyett most lekvárt és mézet árul

Miután Meghan podcastje sikertelen volt Harry pedig nem tudott saját műsorötlettel előállni a Spotify ejtette a házaspárt. Sokan arra számítanak, hogy a Netflix is elengedi a házaspár kezét, miután a Harry által készített lovaspóló sorozat 2024 negatív toplistájára került fel. A házaspár tavaly átment egy professzionális szétváláson, vagyis egyre több eseményen külön jelennek meg: Harry jótékonysági rendezvényekre megy, míg Meghan saját életmód brandet próbál létrehozni.

A királyi család örökösödési ágától arrébb eső vérvonalak tagjai legtöbb esetben olyan munkát vállalnak, amely nem okoz összeférhetetlenséget a családnak. Harry és Meghan eredetileg azt ígérték, hogy jótékonysági szervezetükre fogják helyezni a hangsúlyt, de ehelyett eddig közepesen sikeres influenszer életmódot folytatnak. Ezzel biztosítják azt is, hogy tényleg ne legyen visszaút a Buckingham Palotába. A királynő által adományozott címet (sussexi hercegség) Meghan arra használja, hogy felépítse a brandjét, aminek a neve még indulás előtt megváltozott. Az új cég eredetileg az „American Riviera Orchard” (magyarul: „az amerikai riviéra lugas”) nevet viselte amit az egyszerűbb „As Ever” névre változtattak. A márka elvileg 2025 tavaszán indul. Eddig lekvárok, méz, és teák kerültek fel a terméklistára. A termékeken nem szerepelhet semmi, ami explicit módon a királyi családra utal, így kérdés, hogy mi a vonzerereje ezeknek az áruknak.

A brand elindítását Meghan egy Netflix sorozattal kísérte, amelyet a kritikusok mind jobb és bal oldali lapokban univerzálisan gyűlöltek. A legtöbben megállapították, hogy a sorozatnak az ég világon semmi értelme.

A Guardian kritikusa például:„üres örömtelenségnek” nevezte, míg a másik oldalon a Telegraph kritikusa kijelentette, hogy a sorozat: „egy nárcisztikus gyakorlat, tele extravagáns villásreggelikkel, hírességekkel és reklámokkal”.

A hivatalos Netflix leírás szerint a „With Love, Meghan” részeiben Meghan „főző, kertészkedő, és vendéglátói tippeket ad”. A nyolc rész során az egykori színésznő vendégül látja a „barátait”, akik között ott van például a sminkese is, akivel olyan jóba van, hogy meglepetésként éri, mikor kiderül, hogy balkezes. A sorozat egyik legtöbbet emlegetett epizódjában az Office-ból ismert Mindy Kalinget látja vendégül, akit sértetten kiigazít, mikor „Meghan Markle-ként” hivatkozik rá és kijelenti, hogy őt Meghan Sussexnek hívják.

Meghan egyik „trükkje”: egyik zacskóból a másikba rakni a perecet:

A sorozat helyszíne egy gyönyörű villa, ami azonban nem Harryék otthona, hanem bérelt birtok. Meghan a vidám zenék, szép ruhák és gyönyörű környezet ellenére nem tűnik egy kifejezetten lelkes vendéglátónak, és láthatóan nem köti szoros kapcsolat a vendégeihez.

Kérdés: mi az az „életmód”, amit Meghan Markle el akar adni, mert bár podcastjében és interjúiban is egy független nő imázsát próbálja megalkotni, az ismertségének egyetlen oka, hogy beházasodott a brit királyi családba.

A negatív kritikák ellenére már készül a második évad. Egyes lapok arról írnak, hogy a Netflix sikerként élheti meg, ha az emberek szimpla utálatból, de azért megnézik a sorozatot. A sorozat után már be is jelentették Meghan Markle új podcastjét is, amely címe: „Egy női alapító vallomásai,” ami a Variety szerint a brandjének megalkotásáról fog szólni.

Mit szólnak ehhez az óceán másik oldalán? A királyi család szokás szerint hallgat, de a britek egy része azt követeli Károlytól, hogy fossza meg Harryt és Meghant a címeiktől. A királyi család várhatóan továbbra is hallgatni fog, és nem valószínű, hogy Katalin hercegné vagy a család bármelyik tagja valaha is felbukkan vendégként Meghan bérelt villájában.

Nyitókép: Raul ARBOLEDA / AFP