Tisza Párt Magyar Péter oktatás

Újabb freudi elszólás Magyar Pétertől – a Tisza Párt elnöke szerint jó a magyar oktatás (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 10:13

Egyre többet hibázik az ellenzék vezéralakja.

2025. augusztus 08. 10:13
null

Újabb freudi elszóláson kaptuk Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, aki országjárásának tiszaalpári állomásán kapott kérdést egy gazdacsaládban élő fiútól arra vonatkozóan, hogy mit gondol a jégkármérséklő rendszerről, valamint az aszálykárokról. Magyar, meglepődve a kérdés összetettségén, először csak annyit válaszolt:

Hoppá! Még hogy nem jó a magyar oktatási rendszer!”

Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.  

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter elszólja magát egy kampányrendezvényen. Kedden, a 2026-os választások kapcsán véletlenül azt mondta: „Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.”  Ezt követően gyorsan megváltoztatta véleményét, és saját pártja győzelmét vizionálta.

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

Hangillat
2025. augusztus 08. 11:51
"jó a magyar oktatás" M.Agyar oktatott rossz. Ok: oktalan Kinderzáptojás, nem OK. Internácik multinacionális nemzethalál hörgést hallani akarók EU-weberi ügynöke. Hergel, hörög. Herr Hörög gel?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 08. 11:43
A napraforgó el tudja mondani,hogy miként kezdődik a Szózat? Szotyolával magold? A lexikális tudás nélkül nincsen valódi tudás! AI AI ...IÁ IÁ...a szamár szereti a sós mogyorót?
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 08. 11:29
Egyrészt nyilván tudja, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint amit neki kötelező vetíteni, másrészt nyilván egy diákhiteles mondat ugrott be neki véletlenül.
Válasz erre
2
0
csulak
2025. augusztus 08. 11:27
ez a poloska mindig hazudik : Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!