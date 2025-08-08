Újabb freudi elszólás Magyar Pétertől – a Tisza Párt elnöke szerint jó a magyar oktatás (VIDEÓ)

Újabb freudi elszóláson kaptuk Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, aki országjárásának tiszaalpári állomásán kapott kérdést egy gazdacsaládban élő fiútól arra vonatkozóan, hogy mit gondol a jégkármérséklő rendszerről, valamint az aszálykárokról. Magyar, meglepődve a kérdés összetettségén, először csak annyit válaszolt:

Hoppá! Még hogy nem jó a magyar oktatási rendszer!”

Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter elszólja magát egy kampányrendezvényen. Kedden, a 2026-os választások kapcsán véletlenül azt mondta: „Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.” Ezt követően gyorsan megváltoztatta véleményét, és saját pártja győzelmét vizionálta.

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP