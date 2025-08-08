Ft
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kaiser ferenc Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Egyesült Államok

Elmondta a szakértő, amire mindenki várt: ez várható Trump és Putyin találkozójától!

2025. augusztus 08. 11:24

Putyinnak valamit engednie kell, ha már leülnek tárgyalni.

2025. augusztus 08. 11:24
null

Lesz-e béke a találkozó nyomán? – tette fel a kérdést az ATV műsorvezetője, Rónai Egon. Kaiser Ferenc szerint Putyinnak valamit engednie kell, ha már leülnek tárgyalni. Az orosz diplomácia, amely feketeöves külügyesekből áll, olajozott angolna síkosságával csúszott ki minden konkrétum vállalásából eddig – fogalmazott. Az amerikaiaknak viszont mostanra elegük lett az orosz hozzáállásból, ezért keményebb politikára váltottak.

Az oroszok megijedhettek attól Kaiser szerint, hogy mennyit javult az ukrán-amerikai kapcsolat a rosszul sikerült Trump-Zelenszkij találkozó óta. 

Trump több fontos, Ukrajnának szóló gesztust tett. Az amerikaiak most már szinte bármilyen fegyvert leszállítanak Ukrajnának, ha Európa kifizeti.

Kaiser Ferenc szerint Ukrajnában és Európában sokan félnek attól, hogy Trump elér valami Amerika számára megfelelő megállapodást, aztán bedobja a gyeplőt. Ez azonban a docens szerint nem amerikai érdek. Az Egyesült Államok nem érdekelt abban, hogy Oroszország jelentősen megerősödjön. Trump és Rubio is tudhatják, hogy bármi történik, Oroszországnak Kína lesz az első számú szövetségese.

A magyar szakértő úgy látja: az a realitás, hogy Ukrajna már nem tudja visszafoglalni az oroszok által eddig elfoglalt területeket. 

Gyakorlatilag 2023 októbere óta az oroszok mennek előre, a kurszki ukrán betörést leszámítva. Igaz, hogy csigalassúsággal és pokoli veszteségek árán, az oroszok mennek befelé Ukrajnában. Kaiser szerint nem látszik, hogyan lehetne ezt megfordítani, mert sem ember, sem kellő nyugati pénztámogatás nincs erre.

Arra, hogy Trump mit akar Putyintól, Kaiser úgy válaszolt: az amerikai elnök megpróbálhatja megbontani az orosz-kínai szövetséget. Ebben Kína a nagy testvér, a legtöbb dologban már túlnőtt az oroszokon, és ettől tarthatnak Moszkvában is. Oroszország ki van szolgáltatva Kínának és Indiának, ahová most el tudja adni az energiahordozóit.

Ugyanakkor: ahogy vége van az ukrajnai háborúnak, Amerika figyelme és forrásai a csendes-óceáni térség, Kína felé fordulnak majd. 

Ezért Kaiser szerint Peking érdeke, hogy az ukrajnai háború elhúzódjon.

Trumpra visszatérve: a docens úgy véli, az amerikai elnök híres kiszámíthatatlansága fontos tényező a dolgok alakulásában. A Trump-Putyin találkozóra viszont felkészülten fog érkezni, Trump mellett viszont Marco Rubio, az Oroszországgal mindig is kritikus külügyminiszter erősödött meg az elmúlt időszakban. Így fut neki a két világhatalom és a nagyvilág a tervezett találkozónak a közeljövőben.

Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

 

ördöngös pepecselés
2025. augusztus 08. 11:59
röhögnöm kell a sok szagértőn aki Oroszország gyengeségéről álmodozik. Ha eddig nem sikerült térdre kényszeríteni a nyugat minden fegyverével, pénzével és szankcióival akkor ezután már lehetetlen. Azt ne felejtsük el, hogy ha gyengének éreznék magukat akkor bármikor véget vethetnének a háborúnak és Ukrajnának de nem teszik mert nem állnak rosszul ezért nem kell kapkodniuk.
fejberugottviktordeelegge
2025. augusztus 08. 11:47
zsocc44 2025. augusztus 08. 11:40 Kaiser, baz+… kell még mondanom valamit? Az amerikai hírekben is 1,8 millió ukrán halottról számolnak be…"" És mennyi oroszról?Jó ha tudjuk,bár senki sem kérdezte tőled.
zsocc44
2025. augusztus 08. 11:40
Kaiser, baz+… kell még mondanom valamit? Az amerikai hírekben is 1,8 millió ukrán halottról számolnak be… mellesleg Witkoff vitte Trump üzenetét, hogy tárgyalni akar Trump Putyinnal…
ihavrilla
2025. augusztus 08. 11:28
Putyinnak valamit engednie kell. Ja, nem vodkát kér az ebédhez, hanem megelégszik a viszkivel.
