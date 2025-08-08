Magyar Péter a fiatalok otthonteremtését támadja, közben neki az ölébe hullott első lakása

Magyar aztán 18 éves korában ennek eladásából finanszírozta Károlyi-kerthez közeli lakását, ahová a szülői házból költözött, mikor egyetemre ment. A történetet a Magyar Nemzet elevenítette most fel, hiszen Magyar erősen támadja a kormányzati segítségnyújtást.

Véleménye szerint az Otthon Start program csak elképesztő, akár húsz százalékos drágulást hoz az ingatlanpiacra. Azzal a ténnyel nem foglalkozott, hogy a kormány épp ennek megakadályozására vezetett be fékeket.