Magyar Péter a fiatalok otthonteremtését támadja, közben neki az ölébe hullott első lakása

2025. augusztus 08. 12:22

Legalábbis saját története szerint, miután megdicsérte egy idős hölgy virágait, másnap a nevére került egy méregdrága gellérthegyi lakás.

2025. augusztus 08. 12:22
null

Nem volt szüksége kedvezményes hitelre Magyar Péternek az első lakásának megszerzéséhez, így teljesen érthetetlen, miért támadja újabban a kormány legújabb segítségét, amely a fiatalok otthonteremtését könnyítené. 

Mint ismert: a Tisza Párt elnöke saját – meglehetősen nehezen hihető – története szerint úgy jutott első lakásához, hogy 8-10 éves korában nagyapjával meglátogatták a család egyik ismerősét, ahol Magyar Péter megdicsérte az idős hölgy apácaliliomait. 

Másnap pedig, mint később kiderült, ez a hölgy a gyermek Magyar Péter nevére íratta gellérthegyi lakását. 

Menczer Tamás

Facebook

Idézőjel

Budán élnek olyan idős asszonyok, akik apácaliliomokat nevelnek

Ha a 8-10 éves gyerek megdicséri a virágot és a lekváros kenyeret, neki ajándékoznak egy budai lakást!

Magyar aztán 18 éves korában ennek eladásából finanszírozta Károlyi-kerthez közeli lakását, ahová a szülői házból költözött, mikor egyetemre ment. A történetet a Magyar Nemzet elevenítette most fel, hiszen Magyar erősen támadja a kormányzati segítségnyújtást. 

Véleménye szerint az Otthon Start program csak elképesztő, akár húsz százalékos drágulást hoz az ingatlanpiacra. Azzal a ténnyel nem foglalkozott, hogy a kormány épp ennek megakadályozására vezetett be fékeket. 

Sőt, a Tisza elnöke szerint a kormánynak inkább bérlakásokra kellene költenie, mert Bécsben is „jól elvannak” ezekben az emberek. 

A lap megjegyezte: 

Magyar Péter az Otthon Start program elleni hergeléssel lényegében azt üzeni a mostani fiataloknak, hogy akiknek nincs akkora „szerencséjük”, mint neki, vagyis nem írattak a nevükre gyerekkorukban egy lakást, azok ne is akarjanak saját tulajdonú ingatlant, 

hiába a rendkívül kedvezményes kamatozású hitel, inkább várjanak az állami bérlakásokra, ami nem több, mint a Tisza kampányígérete.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/ AFP

