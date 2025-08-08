Magyar Péter a fiatalok otthonteremtését támadja, közben neki az ölébe hullott első lakása

Magyar Péter páros lábbal szállt bele az Otthon Start programba: szerinte máris 20 százalékos árnövekedés tapasztalható (VIDEÓ)
A szakértők és a valóság viszont cáfolják a Tisza-vezért.
Legalábbis saját története szerint, miután megdicsérte egy idős hölgy virágait, másnap a nevére került egy méregdrága gellérthegyi lakás.
Nem volt szüksége kedvezményes hitelre Magyar Péternek az első lakásának megszerzéséhez, így teljesen érthetetlen, miért támadja újabban a kormány legújabb segítségét, amely a fiatalok otthonteremtését könnyítené.
Mint ismert: a Tisza Párt elnöke saját – meglehetősen nehezen hihető – története szerint úgy jutott első lakásához, hogy 8-10 éves korában nagyapjával meglátogatták a család egyik ismerősét, ahol Magyar Péter megdicsérte az idős hölgy apácaliliomait.
Másnap pedig, mint később kiderült, ez a hölgy a gyermek Magyar Péter nevére íratta gellérthegyi lakását.
Ha a 8-10 éves gyerek megdicséri a virágot és a lekváros kenyeret, neki ajándékoznak egy budai lakást!
Magyar aztán 18 éves korában ennek eladásából finanszírozta Károlyi-kerthez közeli lakását, ahová a szülői házból költözött, mikor egyetemre ment. A történetet a Magyar Nemzet elevenítette most fel, hiszen Magyar erősen támadja a kormányzati segítségnyújtást.
Véleménye szerint az Otthon Start program csak elképesztő, akár húsz százalékos drágulást hoz az ingatlanpiacra. Azzal a ténnyel nem foglalkozott, hogy a kormány épp ennek megakadályozására vezetett be fékeket.
Az államtitkár szerint jobb, ha fenntartásokkal kezeljük a „befektetési guru” jóslatait.
Sőt, a Tisza elnöke szerint a kormánynak inkább bérlakásokra kellene költenie, mert Bécsben is „jól elvannak” ezekben az emberek.
A lap megjegyezte:
Magyar Péter az Otthon Start program elleni hergeléssel lényegében azt üzeni a mostani fiataloknak, hogy akiknek nincs akkora „szerencséjük”, mint neki, vagyis nem írattak a nevükre gyerekkorukban egy lakást, azok ne is akarjanak saját tulajdonú ingatlant,
hiába a rendkívül kedvezményes kamatozású hitel, inkább várjanak az állami bérlakásokra, ami nem több, mint a Tisza kampányígérete.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/ AFP