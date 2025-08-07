Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Otthon Start GDN Ingatlanhálózat Balogh László kritika Magyar Péter

Magyar Péter páros lábbal szállt bele az Otthon Start programba: szerinte máris 20 százalékos árnövekedés tapasztalható (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 16:26

A szakértők és a valóság viszont cáfolják a Tisza-vezért.

2025. augusztus 07. 16:26
null

Az országjáró turnéja mezőhegyesi állomásán az Otthon Start programot kritizálta Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott:

Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol.

Elvileg segíteni szeretnének. Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénz felét egy lakásra, és a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. És amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem, már húsz százalékkal drágább, mert ennyit mentek fel az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?”

Azonban Magyar agyszüleményeit többen is cáfolják, köztük Balogh László az Ingatlan.com vezető szakértője is.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva Balogh elmondta, hogy az Otthon Start program kedvezményes hitellehetősége várhatóan nem idéz elő jelentős lakásár-emelkedést. Rámutatott: az elmúlt évtizedben a lakások ára három és félszeresére nőtt, amit a saját tulajdonú ingatlannal rendelkezők nagy része kedvezően értékelt, ugyanakkor ez a tendencia nehéz helyzetbe hozta a fiatalokat. Példaként említette, hogy egy 40 millió forintos ingatlan megvásárlásához piaci alapon legalább 20 százalékos önerőre lett volna szükség – ilyen összeggel azonban a legtöbb fiatal nem rendelkezett. Ráadásul a törlesztőrészletek is meghaladták a havi 250 ezer forintot. Mindezek fényében nem meglepő, hogy az Otthon Start program már elindulása előtt is nagy érdeklődést váltott ki a fiatalok körében.

Magyar Péter idézett mondatait itt nézheti vissza:

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter állításával ellen megy Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosának Hír TV-nek tett nyilatkozata is:  „Az Otthon Start egy olyan kezdeményezés, ami kizárta a hitel felvételéből a befektetőket, így nagy áremelkedéseteket nem fog okozni.”

Az Otthon Start védelmére kelt Panyi Miklós is. Ahogy arról már reggel beszámoltunk, szerinte ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlan tulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. augusztus 07. 18:58
Ki nem sz..rja le ezt a fostos gyagyást. Véleménye nulla.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 07. 18:48
Úgy veszem észre a tiszafoskányoknak már csak a dühödt őrjöngésre futja. Tudják, érzik ők is, hogy buknak. Különben az elkeseredett, dühödt vergődésük helyett derűsek lennének, a győztesek várományosainak nyugalmában.
Válasz erre
2
0
salátás
2025. augusztus 07. 18:48
segghülye lipsik egyik irányból azzal érvelnek, hogy nő a kereslet a hitel lehetőség miatt, aztán bizonygatja, hogy a megemelkedett árakon már senki se fog tudni lakást venni :( másik jó érv: azért szar a hitel, mert növeli a keresletet, inkább jó fizu kéne mindenkinek. hiszen ha mindenkinek futja lakásra az nem fogja sokkal jobban növelni a keresletet :DDDDDDDDDDDD
Válasz erre
3
0
Kanmacska
2025. augusztus 07. 18:45
Ha sok fiatalnak megvan a lakás árának a fele, akkor mi a probléma a NER-rel? Akkor hol van itt szegénység? Peti megint hazudik. Ha könnyű manapság egy fiatalnak egy lakás árának a felét összehozni, akkor Magyarországon jó a fiataloknak és a 3 százalékos kamatozású hitel csak javít a helyuzeten. Akkor miért szavanánk a TiSzára?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!