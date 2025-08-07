Magyar Péter páros lábbal szállt bele az Otthon Start programba: szerinte máris 20 százalékos árnövekedés tapasztalható (VIDEÓ)

Az országjáró turnéja mezőhegyesi állomásán az Otthon Start programot kritizálta Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott:

Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol.

Elvileg segíteni szeretnének. Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénz felét egy lakásra, és a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. És amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem, már húsz százalékkal drágább, mert ennyit mentek fel az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?”

Azonban Magyar agyszüleményeit többen is cáfolják, köztük Balogh László az Ingatlan.com vezető szakértője is.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva Balogh elmondta, hogy az Otthon Start program kedvezményes hitellehetősége várhatóan nem idéz elő jelentős lakásár-emelkedést. Rámutatott: az elmúlt évtizedben a lakások ára három és félszeresére nőtt, amit a saját tulajdonú ingatlannal rendelkezők nagy része kedvezően értékelt, ugyanakkor ez a tendencia nehéz helyzetbe hozta a fiatalokat. Példaként említette, hogy egy 40 millió forintos ingatlan megvásárlásához piaci alapon legalább 20 százalékos önerőre lett volna szükség – ilyen összeggel azonban a legtöbb fiatal nem rendelkezett. Ráadásul a törlesztőrészletek is meghaladták a havi 250 ezer forintot. Mindezek fényében nem meglepő, hogy az Otthon Start program már elindulása előtt is nagy érdeklődést váltott ki a fiatalok körében.

Magyar Péter idézett mondatait itt nézheti vissza: