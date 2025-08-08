Fontos időpont látott napvilágot a Wizz Airről: eddigre dőlhet el a fapados sorsa

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának a légitársaság talpra állítására, miután a közel-keleti terjeszkedés visszavonása és motorproblémák miatt a magyar központú cég részvényei jelentősen estek. A Bloomberg cikke szerint Váradi a közép- és kelet-európai piacra fókuszálva tervezi a Wizz Air piaci részesedésének növelését, miközben elkerüli a további kockázatos bővítéseket.

A rivális Ryanair erős versenyt támaszt a régióban, de Váradi szerint van tér mindkét diszkont légitársaságnak.

A vezérigazgató kizárta a felvásárlás vagy partnerség lehetőségét, hangsúlyozva a függetlenség és a működés egyszerűsítésének fontosságát.