08. 08.
péntek
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 08.
péntek
verseny Wizz Air légitársaság Ryanair fapados Váradi József repülés

Fontos időpont látott napvilágot a Wizz Airről: eddigre dőlhet el a fapados sorsa

2025. augusztus 08. 10:24

Váradi József vezérigazgató két évet adott magának a légitársaság talpra állítására, mert szerinte a Ryanair mellett a Wizz Airnek is jut hely a régióban.

2025. augusztus 08. 10:24
null

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának a légitársaság talpra állítására, miután a közel-keleti terjeszkedés visszavonása és motorproblémák miatt a magyar központú cég részvényei jelentősen estek. A Bloomberg cikke szerint Váradi a közép- és kelet-európai piacra fókuszálva tervezi a Wizz Air piaci részesedésének növelését, miközben elkerüli a további kockázatos bővítéseket.

A rivális Ryanair erős versenyt támaszt a régióban, de Váradi szerint van tér mindkét diszkont légitársaságnak.

A vezérigazgató kizárta a felvásárlás vagy partnerség lehetőségét, hangsúlyozva a függetlenség és a működés egyszerűsítésének fontosságát.

Nyitókép: AFP/John MacDougall

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Kovacs11
2025. augusztus 08. 12:02
Hajrá Wizzair!!!! :)
The Loner
2025. augusztus 08. 10:36 Szerkesztve
Olvasói kérdés : Ez az a Váradi József, aki anno letérdeltette, padlóra küldte a MALÉV-et, Európa egyik legjobb, hanem a legjobb légitársaságát, aztán annak romjain létrehozta saját légitársaságát, a Wizz Airt?
