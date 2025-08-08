Fontos időpont látott napvilágot a Wizz Airről: eddigre dőlhet el a fapados sorsa

A Wizz Air fontos döntést hozott, miután forrong a Közel-Kelet – ez a magyarokat is érinti!
Váradi József vezérigazgató két évet adott magának a légitársaság talpra állítására, mert szerinte a Ryanair mellett a Wizz Airnek is jut hely a régióban.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának a légitársaság talpra állítására, miután a közel-keleti terjeszkedés visszavonása és motorproblémák miatt a magyar központú cég részvényei jelentősen estek. A Bloomberg cikke szerint Váradi a közép- és kelet-európai piacra fókuszálva tervezi a Wizz Air piaci részesedésének növelését, miközben elkerüli a további kockázatos bővítéseket.
A rivális Ryanair erős versenyt támaszt a régióban, de Váradi szerint van tér mindkét diszkont légitársaságnak.
A vezérigazgató kizárta a felvásárlás vagy partnerség lehetőségét, hangsúlyozva a függetlenség és a működés egyszerűsítésének fontosságát.
A légitársaság felfüggeszti dubaji és abu-dzabi-i járatait július 3-tól szeptember 15-ig.
