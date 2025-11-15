Elébe vágott a lassú tudománynak: így váltak be Jókai Mór jóslatai

Jókai Mór 1872 szeptemberében egy barátjának küldött levelében tett említést készülő regényéről. A következőt írta: „Két részből fog állani. Az első az örök harc, a másik az örök béke.” Azt is megírta, a regényen két évet dolgozott, „mert egy egész históriát kell készítenem, ami még meg nem történt.” Ezek után a kritikusok és Jókai olvasói is nagy izgalommal várták a könyvet. A Nefelejcs című lap már októberben jelezte, hogy A Hon november elején megkezdi A jövő század regénye közlését. A szokatlan tartalmú regény külföldön is visszhangra talált; a bécsi lapok értesülése szerint

még egy Jókai-mű iránt sem volt akkor várakozás, mint A jövő század regénye esetében.

Pedig Jókait ismerték és kedvelték: 1872 őszén német nyelvterületen hat regényét is folytatásban közölték az újságok.

A könyv megírása előtt Jókai szokás szerint alapos előtanulmányokat folytatott, ám az csak később derült ki, hogy tudósok véleményét is kikérte. Például a neves tudóssal, Petzval Ottóval is találkozott, és vele is megvitatta a jóslatait. Mindez évekkel később, a tudós halálakor írt nekrológból derült ki. A könyv előszavában így fogalmazott az író: „Más regénynek a feladata, egy mesét, melyet csak a képzelet alkotott, úgy adni elő, hogy az olvasó azt higgye, hogy az valóban megtörténhetett.