Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jókai Mór jóslat repülés világháború

Elébe vágott a lassú tudománynak: így váltak be Jókai Mór jóslatai

2025. november 15. 06:18

„Segélyül hívtam az ismeretet, a hitet és a képzelmet” – mondta Jókai Mór, aki A jövő század regényében megjósolta a világháborút, és hogy hamarosan feltalálják a repülőgépet.

2025. november 15. 06:18
null
Sal Endre
Sal Endre

Jókai Mór 1872 szeptemberében egy barátjának küldött levelében tett említést készülő regényéről. A következőt írta: „Két részből fog állani. Az első az örök harc, a másik az örök béke.” Azt is megírta, a regényen két évet dolgozott, „mert egy egész históriát kell készítenem, ami még meg nem történt.” Ezek után a kritikusok és Jókai olvasói is nagy izgalommal várták a könyvet. A Nefelejcs című lap már októberben jelezte, hogy A Hon november elején megkezdi A jövő század regénye közlését. A szokatlan tartalmú regény külföldön is visszhangra talált; a bécsi lapok értesülése szerint 

még egy Jókai-mű iránt sem volt akkor várakozás, mint A jövő század regénye esetében. 

Pedig Jókait ismerték és kedvelték: 1872 őszén német nyelvterületen hat regényét is folytatásban közölték az újságok. 

 

A könyv megírása előtt Jókai szokás szerint alapos előtanulmányokat folytatott, ám az csak később derült ki, hogy tudósok véleményét is kikérte. Például a neves tudóssal, Petzval Ottóval is találkozott, és vele is megvitatta a jóslatait. Mindez évekkel később, a tudós halálakor írt nekrológból derült ki. A könyv előszavában így fogalmazott az író: „Más regénynek a feladata, egy mesét, melyet csak a képzelet alkotott, úgy adni elő, hogy az olvasó azt higgye, hogy az valóban megtörténhetett. 

Ez a regény egy olyan koreseményt fog előadni, mely még nem történt meg, 

s küzdeni fog a nehéz feladattal, úgy rajzolni tényeket és alakokat, a jövő korszak kül- és belvilágát, hogy az olvasó azt mondja rá: ez még megtörténhetik! (…) Segélyül hívtam az ismeretet, a hitet és a képzelmet.” A jövő század regénye jó kritikákat kapott itthon és külföldön, a német sajtó például kiemelte, hogy az író gazdag képzelete egy olyan kaleidoszkópot alkotott, amelybe nem lehet szédülés nélkül bepillantani.

JÓKAI, A LEGMAGYARABB ÍRÓ | Jókai és a Habsburgok

Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. A Kertész Imre Intézet, Jókai, a legmagyarabb író címmel indított videósorozatában elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén indul filmes sétára, a kétszáz éve született írófejedelem előtt tisztelegve. Jókai és a Habsburgok című epizódjukból egyebek között kiderül, milyen viszonyt ápolt az Európa-szerte elismert író Erzsébet királynéval, Rudolf trónörökössel, valamint, hogy miért szorgalmazta a kiegyezést.

Mikor Jókai Mór 1904-ben elhunyt, a híres költő és újságíró, ifj. Ábrányi Emil a következőt írta visszaemlékezésében: „Nemcsak a múltat támasztotta fel kolosszális képzeletével, nemcsak a múlt évezredekbe lehelte belé az élet lángját, nemcsak a jelenkor eseményeit írta le stílusának, nyelvének az utolérhetetlen varázsával ez a tüzes géniusz, ez a hihetetlenül erős divináció bevilágított a jövőnkbe is. A jövő század regényében elébe vágott a lassú tudománynak, 

és félig komolyan, félig tréfásan megrajzolta az emberiség jövendő alakulását.” 

Mikor Ábrányi a nekrológot fogalmazta, még nem tudhatta, hogy Jókai regénye a megjelenése után csaknem negyven évvel aztán ismét fókuszba kerül. Így lett, mivel jóslatait egyre-másra igazolta az élet. Jókai ugyanis biztosra vette, idő kérdése, hogy megalkotják az első repülőgépet. 1910-re mindez valósággá vált. 

„A jövő század regénye elkezdődött. 

A repülőgépet már feltalálták, úgy, ahogy a mi nagy költőnk megálmodta. Csak – fájdalom – nem az találta fel, akivel ő feltaláltatta. Blériot találta fel és nem Tatragni Dávid, az egyszerű székely fiú”– írta az egyik újság, utalva a regény főhősére. 

A francia Blériot Budapesten is megmutatta a csodás repülőgépét. Jókai jóslata bevált. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Az első világháború kitörése után, 1915-ben aztán az eladási listák élmezőnyébe került A jövő század regénye, hiszen Jókai mondatai bizonyságot nyertek. A jövőben játszódó regényben ugyanis páncélozott vonatokról írt, „víz alatt járó búvárhajók”-ról, a legfontosabb pedig, az 1872-ben megjelent könyvben megjósolta a világháborút és azt is, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb ellenfele Oroszország lesz. Jósként tekintettek rá, miközben Jókai ragaszkodott ahhoz, hogy könyve nem fantázia, nem prófécia. 

„Ez tudat. Ez ismeret. Ezen a hiten alapul a mű, amit írok.” 

Jókai örökké kísértő rémként jellemezte az oroszokat. A képen Vlagyimir Iljics Lenin, a nagy taktikus. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A könyv időről időre hivatkozási alap lett, a második világháború előtti években ismét megnőtt az érdeklődés a kötet iránt, a kommunista időkben ellenben A jövő század regénye csak elvétve került szóba, mivel Jókai a kötetben Oroszországot a Nihil birodalmának írta le és „örökké kísértő rém”-ként jellemezte. Ennek ellenére a kommunizmus időszakában is született olyan tanulmány, amely azt akarta bizonyítani, hogy Jókai valójában a kommunizmus támogatója volt… Talán Molter Károly erdélyi író és irodalomkritikus fogalmazta meg a legtalálóbban, mi is a kötet Jókai életművében: 

„A jövő század regénye nem regény, hanem egy megszállott lélek jókedvű próféciája.”

Kétségtelen, elgondolkoztató sorokat vetett papírra, amelyek ma is beszédesek: „És most gondoljuk hozzá, hogy még száz év múlva is lesznek emberek – sokan lesznek –, kik hazájukat szeretik, kik az emberiség nagy bajait orvosolni törekesznek, kik a néperkölcsöt nemesítik, de ezekkel szemben fognak állni azok, akik nem hisznek semmit, se Istent, se hazát, se nemzetet.”

Következik: Jókai Mór, a csillagász

Nyitókép: Jókai a világháborút is megjósolta. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
•••
2025. november 15. 07:59 Szerkesztve
Íme a nihilista, halálkúltúrájú liberálisok tökélets leírása: "de ezekkel szemben fognak állni azok, akik nem hisznek semmit, se Istent, se hazát, se nemzetet.”"
Válasz erre
6
0
dimaggio
2025. november 15. 07:34
Nagy mesélő volt ,csak csodálni lehet .
Válasz erre
7
0
balbako_
2025. november 15. 06:57
Jókai elképesztően dolgos életében 100 kötet regényt írt, lapot szerkesztett és írt, országgyűlési képviselő volt és egyike a márciusi ifjaknak. Regényeihez gondos előkészületként rengeteget olvasott a témáról. A jövő század regénye 1952-ben kezdődik Habsburg Árpád uralkodása alatt. A Monarchiát megtámadják az oroszok a Nihil birodalma egy nő Sasza vezetésével. Ám egy furfangos székely Tatrangi Dávid feltalálja a repülőt amit egy ichor nevű anyagból építenek. Sasza mint Alexandra cárnő amerikai Mr Severiusszal szövetkezve újabb támadást készít elő hatalmas repülőflottával, de Tatrangi felkutatja a keleten maradt magyarokat és velük együtt légi csatában legyőzi az oroszokat. A győzelmet béke, illetve világbéke követi és mert nem fegyverkezésre megy a pénz a tudomány fellendül és az emberek életszínvonala ugrásszerűen megnő.
Válasz erre
8
1
ergo07-2
2025. november 15. 06:56
Volt egy olyan vágyam, hogy megöregszem, megveszem Jókai összes regényét, beülök a nappaliba és végigolvasom. Szomorú, hogy a fiatalok nagyrésze alig olvas, elveszíti az öröm és a képzelet egyik fő forrását
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!