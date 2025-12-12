Kész, vége: világháborúról írt a Politico – ezt már nem fogják tudni kimagyarázni

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján, hogy „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”.

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” – mondta a NATO-főtitkár. Azonban úgy vélte, a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik” Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.