Kész, vége: világháborúról írt a Politico – ezt már nem fogják tudni kimagyarázni

Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
Nyíltan fogalmazott a brüsszeli lap.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján, hogy „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”.
A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” – mondta a NATO-főtitkár. Azonban úgy vélte, a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik” Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.
Ha önmagában nem lenne elég hátborzongató a hír, érdemes szemügyre venni a Politico hírlevelét, amely már ezen hír ismertetése során is világháborút említ.
Ezt is ajánljuk a témában
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
Nyitókép: Politico
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A publicista Ambórzy Áronnal vitatta meg a legfontosabb híreket a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.
Donald Trump béketerve nagyon nem tetszett az ukrán elnöknek.
Két orosz hajó is megsemmisült a Kaszpi-tengeren.