háború Háború Ukrajnában Poltico NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Mark Rutte Európai Unió világháború

Kész, vége: világháborúról írt a Politico – ezt már nem fogják tudni kimagyarázni

2025. december 12. 20:33

Nyíltan fogalmazott a brüsszeli lap.

2025. december 12. 20:33
Politico

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján, hogy „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”.

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” – mondta a NATO-főtitkár. Azonban úgy vélte, a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik” Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.

Ha önmagában nem lenne elég hátborzongató a hír, érdemes szemügyre venni a Politico hírlevelét, amely már ezen hír ismertetése során is világháborút említ.

 

Nyitókép: Politico

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

