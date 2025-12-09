Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel
Kiváló a kapcsolat a két ország között.
Az Orbán-fóbiások azt hiszik, csak félelmet akarunk kelteni.
„Mondjuk ki tehát bátran: a háború kiterjedésének, a harmadik világháború kitörésének veszélye nagyon is valós, és azt nem Orbán Viktor találta ki kampánycélokra. A miniszterelnök persze mindenkinél világosabban össze tudja foglalni ennek a veszélynek a mibenlétét, de a bajt nem ő okozza. A tüzet sem a harang gyújtja, de félreverik, ha tűzvész fenyeget.
Rettenetesen ostoba az, aki összekeveri a tragédiák okozóját a veszélyre figyelmeztetővel. Vagy inkább gazember, amiből van éppen elég az ellenzéki oldalon.
A miniszterelnök négy fázisát sorolta fel a háborúba sodródásnak. Az első a diplomáciai kapcsolatok megszakadása, a második a gazdasági kapcsolatok szétzúzása, a gazdasági szankciók bevezetése, a harmadik a sorkatonaság visszaállítása és a hadigazdaságra való átállás. A negyedik már maga az összecsapás. Jól látható, hogy Európa a harmadik fázisban van, egyetlen lépésre a pusztítástól. Az unió örökre le akar mondani az orosz energiahordozókról annak ellenére, hogy csak többszörös áron tud máshonnan energiához jutni. Gazdasági szankciók garmadáját vezették be, és Ukrajna támogatására akarják felhasználni a befagyasztott orosz vagyont. Szándékosan megfúrták az amerikai elnök béketerveit, mondván, hogy az túlságosan figyelembe vette az orosz érdekeket. Európa nem hajlandó tárgyalni a háborús bűnössé nyilvánított orosz elnökkel, vagyis se kereskedelem, se gazdasági kapcsolatok, se diplomácia.”
