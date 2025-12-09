„Mondjuk ki tehát bátran: a háború kiterjedésének, a harmadik világháború kitörésének veszélye nagyon is valós, és azt nem Orbán Viktor találta ki kampánycélokra. A miniszterelnök persze mindenkinél világosabban össze tudja foglalni ennek a veszélynek a mibenlétét, de a bajt nem ő okozza. A tüzet sem a harang gyújtja, de félreverik, ha tűzvész fenyeget.

Rettenetesen ostoba az, aki összekeveri a tragédiák okozóját a veszélyre figyelmeztetővel. Vagy inkább gazember, amiből van éppen elég az ellenzéki oldalon.