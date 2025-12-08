Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel

Magyarország Nyugaton van, de egyedül áll Nyugaton, a germán, a szláv és a latin világ mellett. Mert mi a rokonainkat Keleten hagytuk – fejtette ki a miniszterelnök. Nekünk ezért óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk – tette hozzá. Ez mindig így volt, leszámítva az utolsó száz évet, mert ekkor leértékelődött ez a kapcsolat.

A miniszterelnök elmondta: 2010 után Erdogan elnök úr világította meg az új távlatot; azt mondta, hogy új idők jönnek, másképp lesz a világ, és a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni. Azóta folyamatosan erősítjük az együttműködést. Ha szétnézünk a Magyarországot kívüli világban akkor azt látjuk, hogy az igazán életerős, feltörekvő világ, az a török. Ezért is örülünk, hogy most bővíthettük az együttműködést – fogalmazott.

Amikor először tárgyaltunk elnök úrral, a kereskedelmi forgalom összege 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat, és örömmel fogadtuk, hogy az elnök úr ezt tíz milliárdra akarja növelni – mondta.

Orbán kiemelte: Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozunk az orosz-ukrán háborúban. Mi úgy látjuk, nincs megoldás a harctéren, ezért békét kell kötni.