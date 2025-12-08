Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel

Orbán Viktor lerántotta a leplet Isztambulban: három lépés kellett a történelmi sikerhez
Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.
Kiváló a kapcsolat a két ország között.
Közös sajtónyilatkozatot tett Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, a miniszterelnök isztambuli látogatása során.
Erdogan hangsúlyozta, hogy kiváló együttműködés alakult ki a két ország között, akár a turizmust, a közlekedést, a kultúrát vagy a védelmi ipart nézzük. A most aláírt megállapodásban védelmi és nemzetbiztonsági területen erősítik az együttműködést.
Már majdnem elérték a hatmilliárd dolláros kereskedelmi volument, de ezt 10 milliárd dollárra kívánják emelni, kihasználva a kereskedelmi-gazdasági mechanizmusokat.
A védelmi ipar területén konkrét projektekről állapodtak meg a magyar miniszterelnökkel. Európában megváltozott a biztonsági környezet, ezért a védelmi ipar felértékelődik – érvelt a török elnök.
De ez az év a tudomány és az innováció éve is volt és ebben a szegmensben is közös projekteket támogattak.
Erdogan elmondta, hogy a találkozón szót ejtettek az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusról is. „Igazságos és tartós békét szeretnénk” – szögezte le.
Az elnök egyben méltatta Magyarország szerepvállalását a türk államok szervezetének munkájában.
Erdogan hangsúlyozta, hogy
Törökország továbbra is szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz és ebben számít Magyarország támogatására.
Orbán Viktor elöljáróban elmondta: amikor tárgyal Törökország elnökével, akkor használ történelmi megközelítéseket is. Ezek értékes részei a megbeszéléseknek, és segítenek megérteni a két kormány és nép közötti mély együttműködést.
Magyarország Nyugaton van, de egyedül áll Nyugaton, a germán, a szláv és a latin világ mellett. Mert mi a rokonainkat Keleten hagytuk – fejtette ki a miniszterelnök. Nekünk ezért óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk – tette hozzá. Ez mindig így volt, leszámítva az utolsó száz évet, mert ekkor leértékelődött ez a kapcsolat.
A miniszterelnök elmondta: 2010 után Erdogan elnök úr világította meg az új távlatot; azt mondta, hogy új idők jönnek, másképp lesz a világ, és a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni. Azóta folyamatosan erősítjük az együttműködést. Ha szétnézünk a Magyarországot kívüli világban akkor azt látjuk, hogy az igazán életerős, feltörekvő világ, az a török. Ezért is örülünk, hogy most bővíthettük az együttműködést – fogalmazott.
Amikor először tárgyaltunk elnök úrral, a kereskedelmi forgalom összege 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat, és örömmel fogadtuk, hogy az elnök úr ezt tíz milliárdra akarja növelni – mondta.
Orbán kiemelte: Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozunk az orosz-ukrán háborúban. Mi úgy látjuk, nincs megoldás a harctéren, ezért békét kell kötni.
Ma megállapodtunk abba, hogy összehangoljuk a béketeremtési erőfeszítéseinket
– mondta a magyar miniszterelnök.
A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy köszönetet mondott Erdogan elnök úrnak a migrációs politikáért. Ha Törökország nem védené Európát, akkor a kontinens ma már élhetetlen lenne – mutatott rá.
Az energetikai helyzet kapcsán hangsúlyozta: megállapodtak abban, hogy Törökország biztosítani fogja azt az útvonalat, amelyen eljut a gáz Oroszországból Magyarországra.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos