Recep Tayip Erdogan Törökország látogatás Orbán Viktor

Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel

2025. december 08. 16:50

Kiváló a kapcsolat a két ország között.

2025. december 08. 16:50
null

Közös sajtónyilatkozatot tett Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, a miniszterelnök isztambuli látogatása során. 

Erdogan hangsúlyozta, hogy kiváló együttműködés alakult ki a két ország között, akár a turizmust, a közlekedést, a kultúrát vagy a védelmi ipart nézzük. A most aláírt megállapodásban védelmi és nemzetbiztonsági területen erősítik az együttműködést. 

Már majdnem elérték a hatmilliárd dolláros kereskedelmi volument, de ezt 10 milliárd dollárra kívánják emelni, kihasználva a kereskedelmi-gazdasági mechanizmusokat. 

A védelmi ipar területén konkrét projektekről állapodtak meg a magyar miniszterelnökkel. Európában megváltozott a biztonsági környezet, ezért a védelmi ipar felértékelődik – érvelt a török elnök. 

De ez az év a tudomány és az innováció éve is volt és ebben a szegmensben is közös projekteket támogattak. 

Erdogan elmondta, hogy a találkozón szót ejtettek az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusról is. „Igazságos és tartós békét szeretnénk” – szögezte le. 

Az elnök egyben méltatta Magyarország szerepvállalását a türk államok szervezetének munkájában. 

Erdogan hangsúlyozta, hogy 

Törökország továbbra is szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz és ebben számít Magyarország támogatására. 

Orbán Viktor elöljáróban elmondta: amikor tárgyal Törökország elnökével, akkor használ történelmi megközelítéseket is. Ezek értékes részei a megbeszéléseknek, és segítenek megérteni a két kormány és nép közötti mély együttműködést. 

Magyarország Nyugaton van, de egyedül áll Nyugaton, a germán, a szláv és a latin világ mellett. Mert mi a rokonainkat Keleten hagytuk – fejtette ki a miniszterelnök. Nekünk ezért óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk – tette hozzá. Ez mindig így volt, leszámítva az utolsó száz évet, mert ekkor leértékelődött ez a kapcsolat. 

A miniszterelnök elmondta: 2010 után Erdogan elnök úr világította meg az új távlatot; azt mondta, hogy új idők jönnek, másképp lesz a világ, és a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni. Azóta folyamatosan erősítjük az együttműködést. Ha szétnézünk a Magyarországot kívüli világban akkor azt látjuk, hogy az igazán életerős, feltörekvő világ, az a török. Ezért is örülünk, hogy most bővíthettük az együttműködést – fogalmazott.

Amikor először tárgyaltunk elnök úrral, a kereskedelmi forgalom összege 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat, és örömmel fogadtuk, hogy az elnök úr ezt tíz milliárdra akarja növelni – mondta. 

Orbán kiemelte: Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozunk az orosz-ukrán háborúban. Mi úgy látjuk, nincs megoldás a harctéren, ezért békét kell kötni. 

Ma megállapodtunk abba, hogy összehangoljuk a béketeremtési erőfeszítéseinket

– mondta a magyar miniszterelnök. 

A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy köszönetet mondott Erdogan elnök úrnak a migrációs politikáért. Ha Törökország nem védené Európát, akkor a kontinens ma már élhetetlen lenne – mutatott rá.

Az energetikai helyzet kapcsán hangsúlyozta: megállapodtak abban, hogy Törökország biztosítani fogja azt az útvonalat, amelyen eljut a gáz Oroszországból Magyarországra. 
 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

auditorium
2025. december 08. 18:35
Orsi nénjét megüti a guta.
satrafa-2
2025. december 08. 17:49
A NATO két legnagyobb haderővel rendelkező országával jóban vagyunk. Nem semmi az a biztonságpolitika, amit a magyar kormány folytat. Az ellenfél föl sem fogja ezt ésszel.
lqrooferibacsi
2025. december 08. 17:02
Érdekes, az összes világhatalmi tényezőnek számító politikus csak Orbán Viktort tekinti kompetens Európai politikusnak, felismerve azt hogy az EU bürokratáinak nulla legitimációja van.
Héja
2025. december 08. 16:54
Törökország (is) fontos. Orbán sok évvel ezelőtt jól ismerte fel.
