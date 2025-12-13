„Lelkét, szívét öröklé ő ez anyának”: Jókai és édesanyja kapcsolata

Jókai Mór már idős korában így fogalmazott A leghátulsó pad című írásában édesanyja, Pulay Mária származásáról, mikor szülei házasságáról írt: „Szegény lányt vett el, akinek semmi hozománya nem volt. A hajdani köznemesi családok leányai mind szegények voltak: kelengye, hozomány azokkal nem járt a szülők életében. Szülei maguk is nádas fedelű hajlékban laktak. Voltam benne, emlékszem rá.”

Jókay József 1812-ben vette feleségül Pulay Máriát, és a mélyen vallásos, református pár ötödik gyermekeként született meg 1825 februárjában a kis Móricz. Kiváló jellemzést ad az anyáról az irodalomtörténész Beöthy Zsolt, aki gyakran megfordult a komáromi Jókai-házban. Így írt Jókai édesanyjáról 1905-ben: