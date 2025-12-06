A kártya, mint tudva van, a bolondok számára találtatott fel – Jókai Mór és a kártyaszenvedély

Jókai már egészen fiatalon, 20 évesen cikket írt a kártyajátékokról a Pesti Divatlap hasábjain. Ott fogalmazta meg nem kevés öniróniával, hogy „A kártya, mint tudva van, a bolondok számára találtatott fel.” Idővel a tarokk lett a kedvence, az a kártyajáték, amely az 1848-as forradalom után terjedt el itthon. A legenda szerint egy magyarok ellen harcoló orosz tábornagy, Ivan Paszkevics hozta el Magyarországra ezt a kártyafajtát, ezt a legendát pedig Jókai is táplálta.

A kávéházakban, kaszinókban, klubokban kártyáztak, sakkoztak, dominóztak az emberek.

Jókai sokszor csak akkor hagyta félbe az írást, ha eljött a szokásos tarokkparti ideje.