Jókai Mór azt remélte, halála után a Marsra kerül

Tanár barátom, ügyvéd barátom, korán felkelt szép asszonyok állnak az udvaron – előhozzuk a telescopot, s nézzük a ragyogó, mennyei brilliántot, a Siriust, s a Vénusok legszebbikét, a Hajnalcsillagot, mely olyan most, a távcsövön át, mint egy teli hold, s világít, mikor már egészen világos nappal van, s aztán a pompásan derülő hajnalt.”

Jókai Mór távcsöve. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

A füredi villában társasági szórakozás volt a távcsövezés, Laborfalvi Róza a visszaemlékezések szerint azonban inkább a kikötőbe érkező hajókat vizslatta a távcsővel. Vári Mari, az író unokahúga is úgy emlékezett, hogy

Jókai egyik fő kedvtelése volt az éjjeli égbolt vizsgálata.

Jókai rendszeresen a csillagokkal példálózott. 1899-ben is, amikor Katona József Bánk bánjáról írt. A bánt nemes egyszerűséggel ahhoz a gyorsan növekvő, majd eltűnő csillaghoz hasonlította, amelyet a 16. században a világhírű dán csillagász, Tycho Brahe fedezett fel. „Bánk bánról elmélkedve jut eszembe ez a csillagtünemény. Ez sem mese, se legenda: igaz történet. A magyar történelem egén is van egy ilyen csillagködfolt: II. Endre király koronás hitvesének, Gertrúdnak meggyilkolása, Bánk bán nádor által.”