„Ti vagytok a remény” – mondta Krasznahorkai László a migráns gyerekeknek

Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író Stockholm jórészt menekültek lakta külterületén, Rinkeby-ben látogatást tett egy olyan iskolában, ahol több migráns hátterű diákkal is szóba elegyedhetett – írta a 444.hu aloldala, a JóBlog.

A tanulók Szent Lucia napjára készülvén egy előadással, majd egy a rajzaikból összeállított saját életükről szóló filmmel, és ajándékkal kedveskedtek Krasznahorkainak, aki a történtekről közösségi oldalán is beszámolt.