Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
krasznahorkai lászló stockholm Nobel-díjas író magyarország anya migráns remény gyerek író

„Ti vagytok a remény” – mondta Krasznahorkai László a migráns gyerekeknek

2025. december 13. 11:52

A Nobel-díjas író a saját hazáját korábban egy részeges anyához hasonlította.

2025. december 13. 11:52
null

Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író Stockholm jórészt menekültek lakta külterületén, Rinkeby-ben látogatást tett egy olyan iskolában, ahol több migráns hátterű diákkal is szóba elegyedhetett – írta a 444.hu aloldala, a JóBlog.

A tanulók Szent Lucia napjára készülvén egy előadással, majd egy a rajzaikból összeállított saját életükről szóló filmmel, és ajándékkal kedveskedtek Krasznahorkainak, aki a történtekről közösségi oldalán is beszámolt.

Az Aftonbladet tudósításában ismertették, hogy az iskolalátogatás és a gyerekekkel való találkozásnak komoly hagyományai vannak az irodalmi Nobel-díjasoknál. Mint kiderült, az iskolások előzőleg a maguk módján foglalkoztak Krasznahorkai szövegeivel is, egy negyedikes osztály például installációt készített Az ellenállás melankóliájához. Míg több diák pedig felolvasta a saját írását.

A találkozó végén Krasznahorkai Lászlót felhívták a színpadra, és átadtak neki egy füzetet a gyerekek gondolataival. Az író így köszönte mindezt meg:

Mit mondhatnék a reményről? Ti vagytok a remény.

Röviden: nincsenek szövegek, nincsenek díjak, de ti vagytok a remény itt, ebben a csodálatos iskolában! Köszönet a tanáraitoknak is, nélkülük ez a munka nem jöhetett volna létre”.

Részeges, agresszív anyához hasonlította a hazáját

Krasznahorkai korábban egy portréfilmben nyilatkozott Magyarországról. Az író szülőhazáját egy részeges, agresszív anyához hasonlította. 

Mint fogalmazott „az anyám iszik, ilyenkor elveszti a szépségét. Az anyám, ha iszik, verekszik, megver minket is, gyerekeket. Az anyám nem főz, ha iszik, és az anyám folyamatosan leépül. Nekem kell főznöm a kishúgomra. 

És mégis szeretem. És a kérdés: Hogy? Miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról”

– jelentette ki Krasznahorkai László.

„Magyarországon nincs remény”

Emlékezetes továbbá, hogy a már jó ideje külföldön élő magyar író egy év elején adott interjújában Magyarországról azt állította, hogy „itt már nincs remény”. Véleménye szerint „ez nem csak az Orbán-rezsim miatt van, hanem az ilyen emberek miatt is”.

Majd azzal folytatta, „a probléma nemcsak politikai, hanem társadalmi is. Ez egy elveszett generáció. (...) A demokrácia nagyon törékeny, hatalmas a jogfosztott, tanulatlan tömeg, és nagyon sok a szemétláda” – nyilatkozta Krasznahorkai László a Svenska Dagbladet portálnak.

Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala

Erős állítások – Krasznahorkai László Nobel-díjára

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Győrffy Ákos írása.

 

 

 

