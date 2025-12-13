„Ti vagytok a remény” – mondta Krasznahorkai László a migráns gyerekeknek

Krasznahorkai László őszintén elmondta, mit gondol az Orbán Viktortól kapott gratulációról
Magyarország friss Nobel-díjas írója a svéd közszolgálati televíziónak adott interjút.
A Nobel-díjas író a saját hazáját korábban egy részeges anyához hasonlította.
Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író Stockholm jórészt menekültek lakta külterületén, Rinkeby-ben látogatást tett egy olyan iskolában, ahol több migráns hátterű diákkal is szóba elegyedhetett – írta a 444.hu aloldala, a JóBlog.
A tanulók Szent Lucia napjára készülvén egy előadással, majd egy a rajzaikból összeállított saját életükről szóló filmmel, és ajándékkal kedveskedtek Krasznahorkainak, aki a történtekről közösségi oldalán is beszámolt.
Az Aftonbladet tudósításában ismertették, hogy az iskolalátogatás és a gyerekekkel való találkozásnak komoly hagyományai vannak az irodalmi Nobel-díjasoknál. Mint kiderült, az iskolások előzőleg a maguk módján foglalkoztak Krasznahorkai szövegeivel is, egy negyedikes osztály például installációt készített Az ellenállás melankóliájához. Míg több diák pedig felolvasta a saját írását.
A találkozó végén Krasznahorkai Lászlót felhívták a színpadra, és átadtak neki egy füzetet a gyerekek gondolataival. Az író így köszönte mindezt meg:
Mit mondhatnék a reményről? Ti vagytok a remény.
Röviden: nincsenek szövegek, nincsenek díjak, de ti vagytok a remény itt, ebben a csodálatos iskolában! Köszönet a tanáraitoknak is, nélkülük ez a munka nem jöhetett volna létre”.
Krasznahorkai korábban egy portréfilmben nyilatkozott Magyarországról. Az író szülőhazáját egy részeges, agresszív anyához hasonlította.
Mint fogalmazott „az anyám iszik, ilyenkor elveszti a szépségét. Az anyám, ha iszik, verekszik, megver minket is, gyerekeket. Az anyám nem főz, ha iszik, és az anyám folyamatosan leépül. Nekem kell főznöm a kishúgomra.
És mégis szeretem. És a kérdés: Hogy? Miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról”
– jelentette ki Krasznahorkai László.
Emlékezetes továbbá, hogy a már jó ideje külföldön élő magyar író egy év elején adott interjújában Magyarországról azt állította, hogy „itt már nincs remény”. Véleménye szerint „ez nem csak az Orbán-rezsim miatt van, hanem az ilyen emberek miatt is”.
Majd azzal folytatta, „a probléma nemcsak politikai, hanem társadalmi is. Ez egy elveszett generáció. (...) A demokrácia nagyon törékeny, hatalmas a jogfosztott, tanulatlan tömeg, és nagyon sok a szemétláda” – nyilatkozta Krasznahorkai László a Svenska Dagbladet portálnak.
Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Győrffy Ákos írása.