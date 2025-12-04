Ft
dokumentumfilm Krasznahorkai László Nobel-díj

Krasznahorkai László őszintén elmondta, mit gondol az Orbán Viktortól kapott gratulációról

2025. december 04. 15:16

Magyarország friss Nobel-díjas írója a svéd közszolgálati televíziónak adott interjút.

2025. december 04. 15:16
null

„A helyzet az, hogy én soha nem akartam író lenni” – vallja az október 9-én irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László a svéd közszolgálati televízió friss dokumentumfilmjében, amely életét és munkásságát mutatja be.

Az író elmondta, hogy fiatalon dolgozott bányában és mezőgazdasági telepen is; sok minden érdekelte, csak éppen az írás nem. Mindössze egyetlen könyvet szeretett volna megírni a társadalom peremén szerzett benyomásairól.

A filmben Krasznahorkai felidézte, hogy 19 évesen elhagyta családját és hátat fordított „a kisvárosi burzsoá kultúrának”. Kafka és Dosztojevszkij hatása alatt az országot járta, és olyan helyeken vállalt munkát, ahol a legelesettebbekkel találkozhatott.

„Ennyi jó embert el sem tudtam képzelni egy társadalomban, mint ebben a legalsó rétegben” – mondta.

Ezek a perifériára szorult emberek lettek 1985-ös első regénye, a Sátántangó szereplőinek alapjai – olyan figurák, akik „már készen álltak arra, hogy valaki szavakat találjon a sorsukra”.

Arra a kérdésre, hogyan lett mégis író, Krasznahorkai a film későbbi részében válaszolt. Amikor újra kellett olvasnia a Sátántangót az abból készült, azonos című film forgatókönyvének megírásához, ráébredt, hogy a könyv „nem tökéletes”. Ez inspirálta arra, hogy újabb műbe kezdjen: „Azért írtam meg a következő könyvemet, hogy megpróbáljam kijavítani az előzőt (...)”. 

A filmben szóba került az Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott gratuláció is, amit Krasznahorkai a következő képen kommentált: szerinte a kormányfő csak formálisan gratulált neki, amit ő szintén formálisan köszönt meg. Az író Magyarországhoz való kötődését egy megrendítő hasonlattal írta le: „Az anyám iszik… és mégis szeretem. Hogy miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról”.

Nyitókép: Leo Neumayr / APA / AFP

***

Összesen 61 komment

evpus
2025. december 04. 18:12
Jobban jártunk volna, ha soha nem lesz író ez a visszataszító liberális ember.
abcd2k
•••
2025. december 04. 17:48 Szerkesztve
Megnéztem a Nobel díjasok jegyzékét országonként. Némi büszkeséggel tölt el, hogy nálunk elég alacsony százalékban szerepelnek a humán területen kapottak a reál területtel szemben. Ez pl. a lengyeleknél pont fordítva van kb. azonos számú díjazott esetében. Az eddigi eredmények alapján én szívesen adnék két irodalmi, meg egy béke Nobelt a lengyeleknek egy reál Nobelért cserébe.
Sanyi72
2025. december 04. 17:44
Megint levizsgázott ez a köcsög!
vérgőz
2025. december 04. 17:29
"A helyzet az, hogy én soha nem akartam író lenni" ...hát elég szarul csináltad... " Az anyám iszik… és mégis szeretem. Hogy miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról" te valszeg nem iszol, mégse szeretünk... ennyit az anyádról.
