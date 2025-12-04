Krasznahorkai László őszintén elmondta, mit gondol az Orbán Viktortól kapott gratulációról

„A helyzet az, hogy én soha nem akartam író lenni” – vallja az október 9-én irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László a svéd közszolgálati televízió friss dokumentumfilmjében, amely életét és munkásságát mutatja be.

Az író elmondta, hogy fiatalon dolgozott bányában és mezőgazdasági telepen is; sok minden érdekelte, csak éppen az írás nem. Mindössze egyetlen könyvet szeretett volna megírni a társadalom peremén szerzett benyomásairól.