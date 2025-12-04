Krasznahorkai László őszintén elmondta, mit gondol az Orbán Viktortól kapott gratulációról

Különleges helyen, először találkozott egymással a két magyar Nobel-díjas (FOTÓK)
Krasznahorkai László és Karikó Katalin először találkoztak.
Magyarország friss Nobel-díjas írója a svéd közszolgálati televíziónak adott interjút.
„A helyzet az, hogy én soha nem akartam író lenni” – vallja az október 9-én irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László a svéd közszolgálati televízió friss dokumentumfilmjében, amely életét és munkásságát mutatja be.
Az író elmondta, hogy fiatalon dolgozott bányában és mezőgazdasági telepen is; sok minden érdekelte, csak éppen az írás nem. Mindössze egyetlen könyvet szeretett volna megírni a társadalom peremén szerzett benyomásairól.
A filmben Krasznahorkai felidézte, hogy 19 évesen elhagyta családját és hátat fordított „a kisvárosi burzsoá kultúrának”. Kafka és Dosztojevszkij hatása alatt az országot járta, és olyan helyeken vállalt munkát, ahol a legelesettebbekkel találkozhatott.
„Ennyi jó embert el sem tudtam képzelni egy társadalomban, mint ebben a legalsó rétegben” – mondta.
Ezek a perifériára szorult emberek lettek 1985-ös első regénye, a Sátántangó szereplőinek alapjai – olyan figurák, akik „már készen álltak arra, hogy valaki szavakat találjon a sorsukra”.
Arra a kérdésre, hogyan lett mégis író, Krasznahorkai a film későbbi részében válaszolt. Amikor újra kellett olvasnia a Sátántangót az abból készült, azonos című film forgatókönyvének megírásához, ráébredt, hogy a könyv „nem tökéletes”. Ez inspirálta arra, hogy újabb műbe kezdjen: „Azért írtam meg a következő könyvemet, hogy megpróbáljam kijavítani az előzőt (...)”.
A filmben szóba került az Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott gratuláció is, amit Krasznahorkai a következő képen kommentált: szerinte a kormányfő csak formálisan gratulált neki, amit ő szintén formálisan köszönt meg. Az író Magyarországhoz való kötődését egy megrendítő hasonlattal írta le: „Az anyám iszik… és mégis szeretem. Hogy miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról”.
Nyitókép: Leo Neumayr / APA / AFP
