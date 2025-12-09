A fasortól a Nobelig – Harsányi János játékelmélet-kutatóról

1994 igazán dicsőséges évünk volt a tudományban: akkor nyerte el Nobel-díját Harsányi János közgazdász – alig két évtizeddel Gábor Dénes hasonló kitüntetése után –, Oláh György pedig megkapta a kémiai Nobelt.

Harsányi János egy szem gyerek volt, édesapja Zuglóban patikát vezetett. Amint kijárta a híres fasori evangélikus gimnáziumot, apja Francia­országba küldte tanulni, de kénytelen volt hamar hazatérni a második világ­háború kitörése miatt. Az ELTE-n filozófiát és gyógyszerészetet hallgatott. Ez azért fontos momentum, mert a hozzá hasonló magyarokkal kapcsolatban a külföldi életrajzírók rendre kiemelik, hogy nemcsak a szakmájukban, de a zenében, a művészetben és más tudományokban is kiemelkedő volt a tudásuk. Köz­ismert dolog, hogy Teller Ede jól játszott Mozartot zongorán.