Az elkorcsosult államformák ellentmondanak az emberi természetnek

Ennek logikus következményeként a modern elitelméletek is szakítottak az arisztotelészi felfogással, elvetették az arisztokrácia és az oligarchia megkülönböztetését, és az arisztokráciát az oligarchia egyik típusaként felfogva megteremtették az elitek összehasonlító vizsgálatának lehetőségét. Ez a redukció mára teljesen általánossá vált, így az értéksemlegesség követelményének megfelelően már nem különböztetünk meg helyes és elkorcsosult politikai közösségeket. Bár továbbra is Arisztotelészt tekintik a politikatudomány atyjának, a kortárs politikai gondolkodás elsősorban két „elkorcsosult” berendezkedést emleget a legtöbbet – a zsarnokságot és a demokráciát –, úgy téve, mintha ezek között kibékíthetetlen ellentét feszülne, viszont a királyság, az arisztokrácia és a politeia (illetve ezek kevert formái) nem is léteznének.

E megközelítés szerint minden államforma a demokráciához képest nyer értelmet, tehát az arisztokráciáról bőven elég annyit tudnunk, hogy „nem demokratikus”.

Ehhez képest kifejezetten árnyaltnak tűnik Werner Conze megállapítása, miszerint a klasszikus államformatan a jó és a rossz oligarchia megkülönböztetésére használja az arisztokrácia fogalmát. De még ez a körültekintő megfogalmazás is azt mutatja, hogy a klasszikus államelmélet összes alapvető kategóriáját az „elkorcsosult” politikai közösségek szemszögéből vizsgáljuk.

Héraklész az erény és a hitványság válaszútján (Giovanni De Min ábrázolása, 1812)

Az arisztokratikus politikai gondolkodás általános jellemzője, hogy még a legösszetettebb társadalmakban és történelmi helyzetekben is az emberi jellemet, a bátorságot és a kiválóságot tekinti a politikai közösség értékmérőjének. A modern politikai gondolkodás elutasítja azt a – ma már kétségkívül naivnak tűnő – elképzelést, miszerint a jó atyák általában jó utódokat nevelnek. Ezzel az érthető szkepticizmussal sajnos az is együtt jár, hogy az uralmi kultúra illetve a politikai nevelés szükségességébe vetett hit is elvész.

Az arisztokratikus politikai gondolkodás eltűnése leginkább azért fájdalmas veszteség, mert egyetlen politikai berendezkedés sem szorul rá annyira az arisztokratikus erényekre, mint a politikai közösségnek az a formája, amelyet (általában tévesen) demokráciának neveznek.

Az athéni politeia esetében ezt a különös rászorultságot Alkibiadész példázza, akit Szókratész figyelmeztetett, hogy Athén reménybeli vezetőjeként komoly versenyhátrányban van a spártaiakkal és a perzsákkal szemben, mert ezek a hatalmak összehasonlíthatatlanul több gondot fordítanak jövendő vezetőik neveltetésére, mint az athéniak. Hátrányos helyzetből az ifjú csak akkor törhet ki, ha nem bízza el magát, nem támaszkodik kizárólag az adottságaira, hanem megsokszorozza erőfeszítéseit és tudatosan készül a vezetés feladatára. Az úgynevezett „demokráciák” engedhetik meg maguknak a legkevésbé, hogy veszni hagyják az arisztokratikus nevelést és a politikai közösség ethoszát, mert a sokaság uralma csak akkor nem indul romlásnak, ha egyfajta „kiterjesztett arisztokráciaként” működik.

Az arisztokrácia válsága

Míg a modern szemléletben az arisztokrácia csupán az oligarchia egyik típusa, addig a klasszikusokhoz az ellenkező vélemény áll közelebb, miszerint sokkal inkább az oligarchia tekinthető az arisztokrácia válságtermékének. Platón egyértelműen ezt a nézetet képviseli. Szerinte ugyanis, ha egy arisztokrácia válságba kerül, akkor előbb timokrácia lesz belőle, aztán oligarchia. A timokrácia, amelyet jobb elnevezés híján „becsvágyó” alkotmánynak is nevez, „középen áll az arisztokrácia és az oligarchia között”, tehát a kettő közötti átmenetként is értelmezhető.

A timokráciában is jelen vannak még az arisztokratikus erények, de mégsem beszélhetünk többé arisztokráciáról, mert a nyerészkedésre hajló vas- és bronznemzetség kiszorítja a heroikus ethoszt képviselő arany- és ezüstnemzetséget.

Az arisztokraták egyre kevésbé gondolhatnak arra, hogy uralmuk külső formáit fenntartsák, ezért „lelküket az erénynek és az ősi állapotnak szentelik.” Így a középszer uralma következik, megfakulnak az erények, mindinkább eluralkodik a bírvágy szenvedélye és az átmenettel együtt járó viszályból olyan hatalmi formák emelkednek ki, amelyek egyre kevésbé emlékeztetnek az arisztokráciára, és egyre inkább tűnnek oligarchikusnak. Platón jellemzése szerint a timokrácia köztes forma: már nem arisztokrácia, de még nem is oligarchia. Vannak sajátos vonásai, ugyanakkor ezek leginkább az élettel szembeni beállítottságot és a jellemet érintik. A timokrácia inkább lelkiállapot mintsem államforma vagy korszak. Olyan viszálykodó és becsvágyó emberek viselkedésében érhető tetten, akik jól ismerik még az arisztokrácia által felállított mércét, de egyre kevésbé törik magukat, hogy annak megfeleljenek. Egyre többre tartják az anyagi javakat és egyre kevésbé gyakorolják az erényeket.

A heroikus kor emléke (Jean Auguste Dominique Ingres festményének részlete)

Amikor az arisztokratikus erények utolsó szikrája is kialszik az emberekben, akkor többé már nem is timokráciáról, hanem oligarchiáról van szó, mert „a viszálykodó és becsvágyó emberek helyébe pénzimádó és vagyonhajhász népek lépnek, akik magasztalják a gazdagot”. Mivel Platón minden politikai berendezkedést az emberi minőség és a jellem mércéje szerint ítél meg, legjobb, ha az arisztokrácia és az oligarchia „átmenetét” is egyszerűen így ragadjuk meg.

Az arisztokrácia eszerint a kiváló jellem uralmát jelenti, a timokrácia pedig bizonyos erénycsökevények és alantas sóvárgások szertelen játéktereként fogható fel,

és csak azért nem tekinthető oligarchiának, mert az arisztokrácia elvétől még nem szakadt el teljesen. Az oligarchia már lényegesen más, hiszen az erény nélküli gazdagság megszilárdult uralmát jelenti.

Tanulságos lesz most – miután Platón és Arisztotelész államformatana fölött elmélkedtünk – egy pillantást vetni az újkori történelem nagy politikai mintázataira. Az arisztokrácia hanyatlása és az új típusú oligarchikus elitek megjelenése sok tekintetben éppen olyan képet nyújt, amilyent Platón festett elénk. A konkrét történelmi példák, esetlegességek és részletek csak még jobban megerősítik a Politeia nyolcadik könyvében szereplő leírást. Az arisztokrácia hanyatlása három évszázad három fontos történeti mozzanatával szemléltethető: először is a 18. században az abszolutista állam maga alá gyűrte (vagy szebben kifejezve: integrálta) a nemességet. Ezután a 19. században a polgárság foglalta el a parlamentarizmus harcállásait az abszolutizmussal szemben, miközben új típusú oligarchikus és plutokratikus elitcsoportok szilárdították meg hatalmukat.

Végül a 20. század totalitárius tömegtársadalmai fizikai és szellemi értelemben is megsemmisítették az arisztokráciát.

A Platón által nyújtott leírás minden elemét megtaláljuk ebben a történetben: egymást követik az arisztokrácia, a timokrácia, az oligarchia, a demokrácia és a zsarnokság periódusai. Ebből a nagy folyamatból most csak azt érdemes kiemelni, ami az arisztokrácia klasszikus felfogása szempontjából döntő, vagyis az elit oligarchizálódásának folyamatát.

Új idők – új eszmék

A görög eszmetörténész, Panajotis Kondylis hangsúlyozza, hogy a nemesség politikai autonómiáját a 17. és 18. században az abszolutista államgépezet kezdte felszámolni. Ha nem a nemesi kiváltságok csorbításával, akkor azzal, hogy az uralkodó hivatalokat osztott szét az arisztokraták között és ezzel az államgépezet részévé tette őket. Az arisztokratikus politikai közösség autonómiáját kiüresítő reformok és az „abszolút” hatalomgyakorlás igénye ismét aktuálissá tette Arisztotelész királyság és a zsarnokság közti megkülönböztetését. Az arisztokrácia az ellenállási jog eltörlésére felépített modern államiság csapdájába esett, ráadásul úgy, hogy az abszolutista uralkodó iránti hűsége legtöbb esetben arra késztette, hogy ebből a csapdából ne is próbáljon meg kiszabadulni. Az arisztokrácia politikai autonómiájának felszámolása fontos fejlemény, hiszen korábban az arisztokrácia egyet jelentett a politikai közösséggel. A 18. századtól viszont a politika világa fokozatosan kettévált államra és civil társadalomra.

Annak ellenére, hogy ez a modern értelmezés szerint egy új politikai autonómiaigény kifejeződése volt, az állami és a társadalmi tényező szembeállítása még napjainkban is bénítóan hat a politikai gondolkodásra.

Természetes, hogy ez a tényező az arisztokratikus politika hanyatlásában is fontos szerepet játszott. Kínos kérdés, hogy Arisztotelész fogalmai szerint az abszolutista monarchia a királyság vagy inkább zsarnokság kategóriájába esik-e? Ugyanakkor a hagyományos szerepéből kieső nemesség kapcsán még ennél is kínosabb az a kérdés, hogy az arisztokráciához vagy pedig oligarchiához áll-e közelebb?

Antoine de Rivarol szerint a francia nemesség a forradalom korában már csak önmaga árnyéka volt. A kard ősi nemessége mindinkább átadta helyét egy olyan modern elitnek, amelyben a vásárolt címek, az udvari intrikák és a gazdasági leleményesség új világa adott hírt magáról. Rivarol ezzel kapcsolatban jegyezte meg, hogy „nincsen visszataszítóbb az erény nélküli gazdagságnál”. Ez a mondat azért arisztokratikus, mert az oligarchiát veszi célba. A polgárság 19. századi győzelme után viszont olyan új elitizmusok jelentek meg, amelyeknek kevés közük volt az arisztokrácia régi felfogásához.

Az erény nélküli gazdagság uralma

Sok esetben ezek is az „erény nélküli gazdagság” és a burzsoá szellemiség ellen szálltak síkra, de már nem a klasszikus államformatanból kiindulva, hanem a legkülönbözőbb filozófiai, politikai és vallási nézetek mentén. Carlyle hőskultusza, Nietzsche „úr-morálja”, Gobineau rasszelmélete, vagy épp Léon Bloy és Nyikolaj Bergyajev apokaliptikus burzsoáellenessége más-más módon, de egyaránt az arisztokratikus politikai gondolkodás hanyatlására adott választ. Ebbe a felsorolásba kívánkozik sok olyan szerző, aki a szellem új nemességéhez kívánt csatlakozni és azok is, akik az arisztokráciának új, esztétikai, etnikai vagy spirituális jelentést akartak adni. Éppígy ebbe a sorba illeszthető Sorel mítosza is, amely az arany- és ezüstnemzetség archaikus képzetét keltette életre.

Sorel az egyik első politikafilozófiai művében arra hívta fel a figyelmet, hogy az angolszász gondolkodás divatja az európai politikai gondolkodást is az amoralitás légkörébe borítja, mert az arisztokrácia erényközpontú gondolkodását egyszerűen az oligarchia és a gazdasági uralom elveivel váltja fel.

A polgári korszakban, az európai elitek anglomániájának köszönhetően kontinensünkön is a gazdasági siker, a teljesítmény és a rasszizmus elveit kezdték hirdetni.

Ez jelentette az erényközpontú, arisztokratikus gondolkodás végét Európában. Sorel ezzel szemben a klasszikusok oldalára áll és a minden téren eluralkodó az amorális teljesítmény-központúsággal szemben az erény-központú gondolkodást hívja segítségül:

„Minden kormányzati forma közül az a legrosszabb, amelyben a gazdagság és a teljesítmény osztozik a hatalmon. Történetíróink többségét a nemesség iránti előítéletek elvakítják a plutokratikus alkotmányok bűneivel szemben. Egy ilyen rendszerben nincsen már nemzetségi önérzet: mindenkinek egymagában kell vinnie valamire, s ha egyszer már a csúcsra jutott, szinte senkit sem érdekel, hogy milyen eszközöket vett igénybe. A siker mindent igazol; erkölcsi gondolkodásnak nyoma sincs; íme, ez az angolok eszménye.”

Jellemző módon Sorel külön fejezetben foglalkozik az oligarchia jelenségével, de itt már nem a klasszikus államformatan nézőpontját veszi fel, hanem a fogalmi kereteket kitágítva még a szofistákat és a demagóg népvezéreket is oligarcháknak nevezi. Ők is „oligarchák”, azért, mert idegen tőlük a heroikus kor lelkülete, és mert a jó élet erkölcsi célkitűzése helyett egyszerűen csak sikereket akarnak egymásra halmozni. Sorel úgy látja, hogy

a modern plutokrácia még ennél is mélyebbre süllyedt: egyedül a csere alapelvét ismeri, maguk az emberek nem számítanak, az erények helyett már csak a számlakivonatokat hasonlítják össze egymással, a politikai közösség és a piac között pedig egyenlőségjelet tesznek.

„Így – írja a szerző – a gazdasági gondolkodás túlsúlya nemcsak az erkölcsi törvényt homályosítja el, hanem a politikai elveket is megrontja.”

Félreértés ne essék, Sorelt nem a régi rend iránti nosztalgia késztette arra, hogy védelmébe vegye az arisztokrácia elvét. Amikor hadat üzent a tőkeuralom demokratikus jelszavakkal olajozott rendszerének és elutasította az „angolok eszményét”, csupán azért állt ki az arisztokrácia mellett, mert helyre akarta állítani a politika feledésbe merült klasszikus ethoszát. Ez a szellemi kihívás pedig ma legalább annyira aktuális, mint a hosszú 19. század végén volt. Az azóta eltelt viharos száz évben mintha csak Arisztotelész politikai tanítását akarták volna a feje tetejére állítani,

minden monarchiát önkényuralomra, minden arisztokráciát oligarchiára váltottak, és minden politeiát demokráciává züllesztettek.

A 20. századdal való politikai és erkölcsi számvetés során a klasszikusokkal is szembe kell néznünk. Tőlük tudjuk, hogy az alkotmányok nem a „tölgyfából és sziklából támadtak”, hanem az ember jelleméből.

***