Honnan jönnek az elitek – és hová tartanak?

Kétségkívül ez jellemzi a történelem alapdinamikáját. Az effajta értelmezések igézete alatt viszont csak kevesen vették észre, hogy Ibn Khaldún tanításában egy elit-elmélet körvonalai is felsejlenek.

„Emberek és romok” – Ibn Khaldún egyik neves kortása, Ibn Battúta 19. századi ábrázolása

A klasszikus elitelméletek egyik úttörő teoretikusa, Gaetano Mosca éppen ezt hangsúlyozza. Szerinte Ibn Khaldún a fölülrétegzett társadalom azon modelljét írja le, amelyben az uralom újabb és újabb hódítások eredménye. Eszerint a vezető réteg egy harcedzett, de mindenekelőtt jól szervezett kisebbség, amelyet erős csoportszolidaritás (aszabijja) hat át. A harcos elit kívülről érkezik, és a letelepedett néptömegek fölött erőszakos hódítással szerez hatalmat. Felülrétegzett társadalmakban a hódítás emléke részben mitikus, részben etnikai jelleget kölcsönöz az uralmi kultúrának, ám a modern elitelméletek nézőpontjából

nem a származás a döntő, hanem az, hogy a politikai rend megszilárdulása előtt egy szervezett, harcias és mozgékony kisebbség áll szemben egy szervezetlen, békés, letelepedett többséggel.

Mosca ezzel egy fontos összefüggésre hívja fel a figyelmünket, ugyanis Ibn Khaldún civilizációelméletének kulcsfogalma, az aszabijja (csoportszolidaritás) nem csupán egyes népek fölényét és mások hanyatlását teszi érthetővé, hanem az elitek jelenségéhez is kulcsot jelent. Az összetartó, jól szervezett kisebbségek hatalma azzal magyarázható, hogy erős csoportszolidaritás nélkül a hatalmat nem lehet megragadni. Ibn Khaldún szerint:

„a királyi hatalom az uralom megszerzése révén keletkezik. Ez utóbbi pedig csak a csoportszolidaritással történhet.”

A harcos eliteket a mítosz, a származástudat, a veszélyek közös vállalása és harc kovácsolja össze, ahogy a „barátság céhét” is a közös vállalkozás, a közös ambíció és a siker teszi egységessé. Jellemző, hogy az arisztokraták hatalmuk jogcímét a háborúból eredeztetik, általában katonai erényekre hivatkoznak és fölényüket ősi hódítás eredményének tekintik. Ám a kérdés – „honnan jön az elit?” –, nem intézhető el az erőhatalom és a hódítás tényével. A hódításhoz is – akárcsak a céhek, pártok és rezsimek működéséhez – kiemelkedő csoportszolidaritás kell.

Ez hát a válasz arra a kérdésre, hogy honnan jönnek az elitek: mindig onnan, ahol össze kell fogni.

Három elitelmélet

Carl Schmitt meghatározása szerint „az elit azokat jelenti, akiknek szociológiáját senki sem meri megírni.” Ha valóban így van, akkor Gaetano Mosca, Vilfredo Patero és Robert Michels mindenképpen bátor gondolkodónak tekinthető, mert a 19. század végén és a 20. század első felében az ő munkásságuk nyomán alakult ki a modern elitelméletek iskolája. Lényeges, hogy modern elméletekről lévén szó, egyik sem a klasszikus kérdést vette alapul. Az új „elitisták” nem azt kérdezték ugyanis, hogy kik hivatottak a politikai közösség vezetésére, hanem azt, hogy kik uralkodnak valójában? „Elitizmusuk” tehát nem normatív, hanem leíró jelleget öltött. Szakítottak Platón és Arisztotelész arisztokratikus szemléletével, elvetették a klasszikus államformatan kategóriáit. Őket az elitek szociológiája érdekelte, a hatalom természetéről és a különféle berendezkedésekről nagy általánosságban csak annyit állapítottak meg, hogy a hatalom mindig szervezett kisebbségek kezében van.

Gaetano Mosca fő műve, „A politikatudomány elemei”

Gaetano Mosca jelentős előtanulmányok után – melyekben a parlamentáris rendszerek működését vizsgálta – A politikatudomány elemei (Elementi di scienza politica, 1896) című könyvében fogalmazta meg az „uralkodó osztály” első átfogó elméletét. Alapvetése rendkívül egyszerű és világos volt, hiszen két állításból indult ki:

1) A kormányzó és a kormányzott osztály elkülönül; 2) A kormányzó osztály van számbeli kisebbségben.

Ez a két alapelv a klasszikus modern elitelméletek közös alapvetése, amelyet Patero és Michels is teljes mértékben elfogadott. Moscától ered az a gondolat is, hogy a hatalomváltás során nem a többség távolítja el a politikai osztályt, hanem a többség is maga fölé emel egy másik szervezett kisebbséget, amelynek az a feladata, hogy betöltse a hanyatló uralkodó osztály helyét. A szerzőt nem szédítették meg a tömegek koráról szóló divatos fejtegetések, számára a politikatörténet továbbra is a szervezett kisebbségek története maradt. Ezen kisebbségek számottevő társadalmi legitimációval is rendelkezhetnek, ugyanakkor hatalmuk nem a társadalommal elismertetett – anyagi, szellemi vagy erkölcsi – felsőbbrendűségükből ered, hanem abból, hogy szervezetten és egységesen képesek fellépni. A kérdés csak az, hogy mi teszi lehetővé ezt az egységes fellépést? Mosca a rá jellemző egyszerűséggel adja meg a választ:

a kisebbség azért szerveződik meg jobban, mert kisebbség.

Ha jobban meggondoljuk, a felemelkedő „uralkodó osztályok” öntudatra ébredésük pillanatától fogva a tour de force kényszerének vannak kitéve. Ahogy a nomád harcosokban a végtelen puszták harcai acélozzák meg az aszabijja érzületét, úgy a „barátság céheinek” a társadalmi összesség nyomásával kell megküzdeniük.

Uralkodniuk kell, másképp nem maradhatnak talpon. Egy nomád törzs és egy modern párt esetében tehát pontosan ugyanaz a helyzet.

A különbség csak annyi, hogy a régi arisztokráciák a demokratikus pártok korában háttérbe szorultak, dicső harcaik emléke elhalványult. De például az orosz arisztokrácia megőrizte eredettudatát, hiszen egész a huszadik századig druzsinákba, vagyis rohamcsapatokba szerveződött. Vannak azonban másfajta elitek is a színen. Mosca kiemeli a gazdagságból eredő hatalmat illetve megemlíti a jogászok hatalmát. Szerinte a plutokráciát és a juriszokráciát is a hatalom pacifikálódása teszi lehetővé. Az elitek mindig változnak, a hatalom természete azonban nem változik. Mosca arra hívja fel a figyelmet, hogy a „politikai osztály” molekuláris szintű cserélődése és frissülése hogyan segít fenntartani a demokratikus illúziókat.

Valójában az állam és a civil társadalom, illetve a diktatúra és a demokrácia névleges „ellentéte” mögött is nagyfokú állandóság tapasztalható, mert a többség sohasem képes ellenállni a szervezett kisebbségek uralmának.

Patero pontosan itt veszi fel a fonalat, de árnyalja is Mosca elitekkel kapcsolatos gondolatait. Az ő szemében az elit dinamikus társadalmi tényező, amely csak a szüntelen változás jegyében tekinthető állandónak. A szocialista rendszerek (I sistemi socialisti, 1902) című munkája után Pareto is egy Moscáéhoz hasonló átfogó elméletet dolgozott ki, Értekezés az általános szociológiáról (Trattato di sociologia generale, 1916) címmel, s ebben amellett érvelt, hogy az elitek folyamatosan változnak, egyfajta körforgás részét képezik, és nem különülnek el olyan élesen a többségi társadalomtól, mint ahogy Mosca állította. Az elitek léte szerinte az emberi rend szükségszerű pluralitásával magyarázható:

„Tetszik vagy sem bizonyos elméletalkotóknak, tény, hogy az emberi társadalom nem homogén, s hogy az emberek fizikai, erkölcsi és intellektuális tekintetben különböznek; mi itt a valós jelenségeket akarjuk tanulmányozni, ezért ezt a tényt figyelembe kell vennünk. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy a társadalmi osztályok nem különültek el egymástól teljesen.”

Pareto és a változás

Pareto az elitet már a fogalom eredeti jelentésénél fogva is kiválaszottak (eletti) csoportjának tekinti. Ezért beszél kiválasztott osztályokról (classe elette), szigorúan többesszámban, mert a pluralitás elvét nemcsak a társadalom egészére nézve tartja érvényesnek, hanem az elitcsoportokon belül is figyelemreméltó különbségeket állapít meg. Grandiózus művének 2032. és 2034. számú tézise arról szól, hogy a „kiválasztott osztály” minden esetben legalább két részre bontható: az elit kormányzó részére és az elit nem kormányzó részére (La classe eletta di governo ↔ La classe eletta non di governo).

„A választott osztályok körforgása miatt a választott kormányzó osztály folyamatos és gyors átalakuláson megy keresztül, úgy áramlik, mint egy folyó, és a mai már nem ugyanaz, mint a tegnapi. Időnként hirtelen és heves változások figyelhetők meg, mintha egy folyó áradna, majd az új választott kormányzó osztály lassan ismét megváltozik: a folyó visszatér medrébe, és újra szabályosan folyik.” (§2055)

Robert Michels a modern pártok vizsgálata nyomán jutott hasonló megállapításokra. Legismertebb művében (Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 1911) a modern pártok oligarchikus tendenciáira mutatott rá, bebizonyítva, hogy

még a demokrácia mellett radikálisan elkötelezett pártok hatékony működése is egy oligarchikus pártelit kialakulásához vezet, s így a pártversenyben alulmaradó régi arisztokráciát nem a többség uralma váltotta fel, hanem a pártok oligarchiája.

A demokratizáció csupán elméleti síkon ment végbe, legfeljebb arra volt jó, hogy kedvezőtlen légkört teremtsen az arisztokraták politikai tevékenysége számára, de a hatalom új céheiben – a modern hatalomgyárakban – legkevésbé sem a többség uralma formálódik, hanem új oligarchikus elitcsoportok szilárdítják meg hatalmukat. A hatalom megszerzéséhez a modern korban is egy szervezett kisebbségre van szükség, professzionális politikusokra, hivatásos forradalmárokra, élcsapatra, pártfunkcionáriusokra vagy nevezzük őket, ahogy akarjuk. Michels szerint ezért a demokratizáció égisze alatt is csak az „oligarchiák vastörvénye” érvényesül, amely alól senki sem vonhatja ki magát:

„aki szerveződést mond, az oligarchikus tendenciát mond.”

A modern demokrácia legkevésbé sem az, aminek magát mutatja – Mosca, Pareto és Michels szerint nem is lehet az. A politikai gondolkodás mai korrupciója nagyrészt azzal magyarázható, hogy nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hanem a régiek kérdéseivel együtt a szőnyeg alá söpörjük. Marad a lelki szegények vigasza, hogy mindig lehet választani: diktatúra vagy demokrácia?

***