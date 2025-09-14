Jézus mit sem tompított ezen a képen, inkább „radikalizálta” és konkrét összefüggésekbe helyezte a jelentését: „Én vagyok a jó pásztor” – mondta – „A jó pásztor életét adja juhaiért.” (Jn10.11) Pontosan ez a „barbárság” hódította meg annak idején a Római Birodalmat. Innentől kezdve vált a jó pásztor a népéért felelősséget vállaló vezető példaképévé. A hellén-római kultúrközösség hanyatlása magával rántotta a politikai közösség fogalmát. Ám a Politeiából még így is megmaradt valami, hiszen Platón leghíresebb dialógusában Szókratész a következőt mondja: „Szerintem az igazi pásztornak az a legfőbb gondja, hogy ápoltjainak a javát szolgálja; s bizony még a maga számítását is akkor leli meg a legjobban, ha pásztormesterségének hiánytalanul eleget tesz. Így gondolom én, s most szükségképpen egyet kell értenünk, hogy mindenfajta uralom, amennyiben uralom, senki másnak nem keresi javát, csak az alávetettjének és ápoltjának mind a köz-, mind a magánéletben. Mit gondolsz, az államok vezetői, ha igazi vezetők, önként uralkodnak?”

Róma öröksége

A nyugati gondolkodástörténet meghatározó értelmezői Athén és Jeruzsálem dualizmusáról beszélnek. „Athén” itt a filozófia hagyományát képviseli, az értelem és az akarat szabadságát, „Jeruzsálem” pedig a kinyilatkoztatást, a hitet és az isteni törvényt. Ez a vonzó perspektíva azonban nem tárja fel a nyugati szellemet, hanem éppen elrejti azt a szemünk elől.

Mindenki, aki Athén és Jeruzsálem kettőségéről beszél, valójában Róma-ellenes polémiát folytat. A legnagyobb gondolkodók is így tesznek.

Jellemző módon épp a legcsiszoltabb elmék érzik elviselhetetlennek a római hagyomány összetettségét. Minden nagy intellektus tisztaságra vágyik, ezért könnyen esik az intézményellenesség hibájába, könnyen meggyűlöli a testiséget, a medialitást és a tekintélyt, mert az ilyen elkerülhetetlenül bukásra ítélt „tiszta szellem” a saját erejénél fogva, közvetlenül akar eljutni az igazsághoz és a kezdethez.

Ez az oka annak, hogy az embertelenül „tiszta” szférák elkülönítésére hajló német filozófia (és teológia) kedvenc témája Róma tisztátalansága.

Carl Schmitt egy „Róma-ellenes érzületre” hívja fel a figyelmet, Belloc szerint az európai civilizáció római és katolikus eredetét annak egész történeti mélységében tagadják, holott a keresztény hit nemcsak egy hangulat volt, hanem egy tekintélyes intézmény is, amelynek látható formája ma is fennáll. Karl Löwith a germánok és rómaiak közt megújuló „politikai-szellemi teutoburgi csatáról” beszél.

Igen, a filozófusok gyűlölik Rómát, gyűlölik az ellentétek összefonódását, amelyből az európai kultúrközösség született.

Ebben az évszázadok óta zajló rejtett polémiában a rómaiságot mint a kereszténység kulturális altalaját próbálják átitatni a gyűlölet mérgével. Róma mindent magába szív, hiszen éppen az tette naggyá, amiért sokan megvetik: hogy más hagyományok olvasztótégelyeként szolgált. Rémi Brague „kulturális másodlagosságnak” nevezi ezt, rámutatva, hogy a rómaiak nem birtokolták, hanem elsajátították a kultúrát. Ami Athént és Jeruzsálemet illeti, ezt a két hagyományt éppen Róma volt képes örökségként fogadni. Livius és Vergilius nagyon jól tudták, hogy egy magasabb rendű kultúra gyümölcseiből élnek.

Nagy Szent Gergely, Szent Ágoston, Szent Ambrus és Szent Jeromos tisztában voltak vele, hogy kései tanítványok.

Fontosabb teendőik mellett ezzel a lelkülettel vetették meg a nyugati civilizáció alapjait.

A Nyugat születése

A romanizált barbárok gyászos csődülete, amit nyugati civilizációnak neveznek, lényegében nem más, mint az antikvitás agóniájának néhány verejtékcseppje és elhaló sóhajtása, tehát egy olyan vég, amit a kereszténység tett az új élet kezdetévé. Természetesen Athén és Jeruzsálem is része ennek az új életnek, de csakis a római univerzalizmus jegyében, vagyis, Szent Jusztinosz alapelve szerint: „minden, amit bárki helyesen mondott, az a miénk, keresztényeké”.

Ez a legjobb értelemben vett univerzalizmus – az igazságra való egyetemes nyitottság elve.

Ebből a mentalitásból születtek a középkori egyetemek és ezzel a lelkülettel másolták és kommentálták a klasszikusok műveit. Bár a kereszténység bizonyos esetekben az „eltörléskultúra” jegyeit is felvonultató pusztító érőként lépett fel, döntően mégis az antikvitás örökösének és hűséges őrzőjének bizonyult. Ebből a szempontból rendkívül méltánytalanul ítélik meg a középkort, amely a katasztrófák, inváziók és járványok csapásai alól képes volt felemelkedni és kiépíteni a politikai közösség hányattatott korviszonyoknak leginkább megfelelő modelljét.

A méltányosság és a tisztánlátás jegyében el kell oszlatni néhány súlyos félreértést a középkorral kapcsolatban: először is, a középkori Európa születését két tényező határozta meg: egyrészt a káosz, másrészt a Római Katolikus Egyház. Másodszor: az opus commune összeomlására válaszul, és a barbárságba való visszaesés (ricorso) veszélyével szemben létrejött egy személyes viszonyokra épülő rend, amely a védelem és engedelmesség viszonylag egyszerű germán elveire épült, ugyanakkor bármilyen modern berendezkedésnél plurálisabb és szubszidiárisabb volt.

Amellett, hogy a közös életrend hellén örökségét megőrizték a kolostorok (koinosz biosz → coenobium), és szórványosan a városállamok politikai létformája is tovább élt (comune), a feudális rend is megőrizte a politikai autonómia bizonyos elemeit,

s ezek csak a modern államiság létrejöttével, illetve az ellenállási jog eltörlésével mentek veszendőbe. Végül meg kell említeni azt is, hogy a középkor pontosan abban az értelemben volt „tisztátalan”, mint a Római Birodalom. Tudniillik nem „filozófiai civilizáció” volt, hanem egy emberi társadalom, amelyet fajunk ragacsos anyagából gyúrtak. A legelemibb mentalitástörténeti vizsgálódás megmutatja, hogy

a modern embertől a középkorit nem a bűnei különböztették meg, hanem a lelkiismerete. Tudta magáról, hogy bűnös.

A keresztény középkorról szóló romantikus értelmezések központi motívuma az elvesztett egyetemesség és sokféleség fölött érzett modern gyász, amelyet a legékesebb szavakkal Chateaubriand és Novalis fogalmazott meg. Ez a kettősség – az egyetemesség és a sokféleség – valóban jellemezte a középkort, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a kereszténységet a kultúrában inkább a sokféleség jellemezte. Egyfelől a hellén-római örökséghez, másfelől a barbár népek szokásrendjéhez alkalmazkodott. Meglehetősen túlzó tehát az az elképzelés, amely szerint a kereszténység a társadalmi élet minden aspektusát átformálva megalkotta volna a keresztény kultúra egyetemes modelljét, amelyben a társadalmi élet minden aspektusát a vallás szelleme járta át. Ezzel szemben a különböző rendek, életformák, szokások és szerveződési formák nagyfokú autonómiájáról beszélhetünk.

Lényeges ugyanakkor, hogy a kereszténység az uralkodói hatalmat a pásztorkirály és a nyáj analógiája alá helyezte,

ezzel pedig a kormányzókat és a kormányzottakat is egységes erkölcsi mércének és célképzetnek vetette alá. Ettől eltekintve, civilizációelméleti szempontból nézve a kereszténység egyetlen lényeges ponton avatkozott be minden társadalom szerkezetébe, amellyel érintkezésbe lépett. Általánossá tette és minden erejével védelmezte is a házasság szentségi felfogását.

Sokan bizonyára a szerzetesrendeket, az egyetemeket, a jogfejlődésben fontos szerepet játszó kánonjogot, a rabszolgakereskedelem felszámolását, a politikai terek egységesüléséhez vezető békemozgalmakat vagy a világi hatalommal szemben ellensúlyt jelentő pápaságot emelnék ki.

De a társadalomszervezés szempontjából kétségkívül a házasság a legfontosabb kérdés.

Emlékezetes, hogy Arisztotelész a hitvesi kapcsolatot tekintette a politikai uralom mintájának. Köztudott, hogy a Római Birodalom hosszú ideig küzdött a házasság válsága ellen és Augustus a történelemben egyedülálló szigorral sújtott le azokra, akik kikezdték a társadalmi folytonosság e kulcstényezőjét. Azzal, hogy a Római Katolikus Egyház a házasság kérdésében hajthatatlannak bizonyult a pogányokkal és a szakadárokkal szemben, a nyugati civilizációt és a hellén-római örökséget egy érzékeny és kardinális jelentőségű ponton erősítette meg. Az Egyháznak számos különböző fronton kellett harcolnia a házasság szentségéért.

Lengyelország keresztény hitre térítése azzal kezdődött, hogy Mieszko fejedelem elbocsátotta hét pogány feleségét.

A pogány ágyasokkal élő IV. Kun Lászlóval szemben még a keresztesháború gondolata is megfogalmazódott Rómában. Morus Szent Tamás az életével fizetett, amiért ellenszegült VIII. Henrik Róma-ellenes házasságpolitikájának, de a házasságot érő támadások sokféleségét illusztrálandó Leideni János „Új Jeruzsálemének” poligám rendszerét is említhetjük. Bár a keresztény életnek nem a házasság az egyetlen vagy akár legmagasabb rendű eszménye, Európa történelme azt mutatja, hogy mégis ezt a szentséget, intézményt és életközösséget övezte a legtöbb harc.

A házastársi viszonyt Arisztotelész állította a politikai gondolkodás középpontjába. Ezt tekintette az emberi közösség közösség természetes eredetének és mintájának. Azzal pedig, hogy a hitves élettársi minőségét élesen megkülönböztette a szolgák létformájától, a házasságot a politika lényegével hozta összefüggésbe.

Azzal, hogy a polgári liberális korszak a házasságot szentségből puszta szerződéssé degradálta, súlyos csapást mért a társadalmi rend alapjára.

Louis de Bonald kimondottan arisztoteliánus szempontból ítélte meg ezt a csapást: mivel minden házasság egy potenciális közösséget rejt magában és a közösségalkotásra való alapvető nyitottságból születik, a házasság válsága a társadalom alapvető válságát jelenti, a házasság megerősítése pedig a társadalom megerősítését jelenti. A házasság szentsége kulcsszerepet játszott az európai civilizáció fejlődésében. „Európa ma is az egyháznak köszöni azon kevés jó törvényt, a mivel még dicsekedhetik” – írta Chateaubriand a 18. és 19. század fordulóján, és legfőbb példaként természetesen a házasság szentségét említette. Nem véletlenül. Feliks Koneczny hangsúlyozza, hogy a nemzettudat kialakulásának egyik legfontosabb előfeltétele a családi kötelékek megerősödése a törzsiséggel szemben. Enélkül biztosan nem épült volna fel a nyugati civilizáció, úgy ahogyan ma ismerjük.

De miért hívjuk Nyugatnak a hellén-római kultúrközösség örökségén felépült civilizációt? Történelmi szempontból nézve a Római Birodalom kelet-nyugati felosztása, illetve a Karoling reneszánsz és a kelet-nyugati egyházszakadás miatt. Végül, Konstantinápoly eleste és az oszmán hódítás miatt is, melynek következtében a Nyugat magára maradt. Európa súlypontja a mediterráneumból áthelyeződött az atlanti térbe.

A Nyugat ezzel elfordult Rómától, de elfordult Athéntől és Jeruzsálemtől is.

Ha jobban belegondolunk, mély szimbolikus jelentése van annak, hogy a világ egyetlen szekuláris civilizációja az istenek égtája felől a holtak és a hősök égtája felé fordult. A nyugati ember végül olyan sokáig nézte a totalitás izzó gömbjét, s olyan sokáig bámult az Atlanti-óceán felett lenyugvó Napba, hogy közben teljesen megfeledkezett az alapról, amelyen áll.

***