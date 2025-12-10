XIV. Leó pápa megkérte Trumpot, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget

Trump nem rejtette véka alá mit gondol az EU-ról: mi a szövetség jövője?
A brüsszeli elit dühöng, Trump viszont csak a nyilvánvalót mondta ki.
A pápa szerint az amerikai elnök legutóbbi kijelentései gyakorlatilag az amerikai–európai kapcsolatok lerombolására tett kísérletek.
A Politico számolt be arról, hogy XIV. Leó pápa felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget. A pápa a Róma melletti Castel Gandolfóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója után az újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Trump legutóbbi kijelentései, amelyekben az európai vezetőket „gyengének”, a kontinenst pedig „hanyatlónak” nevezte, gyakorlatilag az amerikai–európai kapcsolatok lerombolására tett kísérletek.
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli elit dühöng, Trump viszont csak a nyilvánvalót mondta ki.
Azok a megjegyzések, amelyek Európáról a közelmúltban interjúkban is elhangzottak, szerintem megpróbálják szétszakítani azt a szövetséget, amelyről úgy gondolom, hogy ma és a jövőben is nagyon fontosnak kell lennie”
– mondta a pápa.
A katolikus egyház fejének kritikái ellenére Trump a POLITICO-nak tett megjegyzéseiben hangsúlyozta, hogy nyitott egy találkozóra Leó pápával. „Persze, találkoznék vele. Miért ne?” – idézte a lap az amerikai elnököt.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo