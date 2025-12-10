XIV. Leó pápa megkérte Trumpot, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget

A Politico számolt be arról, hogy XIV. Leó pápa felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget. A pápa a Róma melletti Castel Gandolfóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója után az újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Trump legutóbbi kijelentései, amelyekben az európai vezetőket „gyengének”, a kontinenst pedig „hanyatlónak” nevezte, gyakorlatilag az amerikai–európai kapcsolatok lerombolására tett kísérletek.