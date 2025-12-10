Ft
Európa Róma Volodimir Zelenszkij pápa

XIV. Leó pápa megkérte Trumpot, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget

2025. december 10. 18:11

A pápa szerint az amerikai elnök legutóbbi kijelentései gyakorlatilag az amerikai–európai kapcsolatok lerombolására tett kísérletek.

2025. december 10. 18:11
null

A Politico számolt be arról, hogy XIV. Leó pápa felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget. A pápa a Róma melletti Castel Gandolfóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója után az újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Trump legutóbbi kijelentései, amelyekben az európai vezetőket „gyengének”, a kontinenst pedig „hanyatlónak” nevezte, gyakorlatilag az amerikai–európai kapcsolatok lerombolására tett kísérletek.

Azok a megjegyzések, amelyek Európáról a közelmúltban interjúkban is elhangzottak, szerintem megpróbálják szétszakítani azt a szövetséget, amelyről úgy gondolom, hogy ma és a jövőben is nagyon fontosnak kell lennie”

 – mondta a pápa.

A katolikus egyház fejének kritikái ellenére Trump a POLITICO-nak tett megjegyzéseiben hangsúlyozta, hogy nyitott egy találkozóra Leó pápával. „Persze, találkoznék vele. Miért ne?” – idézte a lap az amerikai elnököt.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

 

