Brüsszel Von der Leyen Musk Trump transzatlanti együttműködés

Trump nem rejtette véka alá mit gondol az EU-ról: mi a szövetség jövője?

2025. december 10. 10:51

Az elmúlt hét diplomáciai üzenetei világossá tették, hogy az Egyesült Államok immár nem kíván kesztyűs kézzel bánni az Európai Unióval. A megszólalásokból kirajzolódik, hogy Trump adminisztrációja szerint a brüsszeli politika rossz irányba viszi a kontinenst, és ideje lenne valódi önvizsgálatot tartani.

2025. december 10. 10:51


Az elmúlt napokban olyan nyomás zúdult az Európai Unióra az Egyesült Államokból, amelyet még a brüsszeli diplomaták is megdöbbenéssel írnak le: „nem verés ez, hanem püfölés”. Washington figyelmeztetései – mindenekelőtt Trump üzenetei – egyértelművé tették, hogy a transzatlanti kapcsolatok jövője nem azon múlik, mennyire harsányan hivatkozik magára az EU mint a „multilateralizmus bajnoka”, hanem azon, hajlandó-e végre megváltoztatni a működését.

Trump üzenete világos: Európának változnia kell. Az EU vezetői mégis megosztottak, miközben a transzatlanti viszony sosem volt ennyire feszült.
Trump üzenete világos: Európának változnia kell. Az EU vezetői mégis megosztottak, miközben a transzatlanti viszony sosem volt ennyire feszült.
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az Euronews szerint mindezt a Nemzetbiztonsági Stratégia indította el, amely arra figyelmeztet: az EU-nak „civilizációs eltörlés” kockázatával kell számolnia, ha nem fordítja vissza szabályozási és politikai irányát. 

A dokumentum keményen bírálja az EU-t a migrációtól a belső szabályozásokig, megkérdőjelezve azt is, hogy a jelenlegi brüsszeli konstrukció valóban működőképes szövetségese-e az Egyesült Államoknak.

A bírálatok ezt követően globálissá váltak, amikor Elon Musk a digitális szabályszegés miatt kiszabott uniós bírság kapcsán azt üzente: az EU-t meg kellene szüntetni. A brüsszeli vezetőket komisszároknak nevezte, és kijelentette, hogy a blokk már nem demokrácia. Hétfőn a sajtónak nyilatkozva Donald Trump is csatlakozott ehhez a felháborodáshoz. 

A bírságot csúnyának minősítette, és úgy fogalmazott: Európa „rossz irányba megy”.

Európai diplomaták szerint a megszólalások már inkább beavatkozásnak tűnnek, mint partneri kritikának. Mások úgy vélik, a vita valódi lényege nem a 120 millió eurós bírság – amely jóval alacsonyabb a Google-re kivetett több milliárdos büntetéseknél –, hanem az elv: az EU ragaszkodik ahhoz, hogy saját szabályait saját szuverenitása alapján érvényesítse. 

Csakhogy ez az a pont, ahol Washington egyre határozottabban ütközik meg Brüsszellel.

Az amerikai stratégia ugyanis világosan kimondja: 

Európának Európának kell maradnia.

Ez a fordulat egyszerre egyszerű és sokatmondó. Washington azt szeretné, ha 

  • a kontinens visszatérne eredeti identitásához
  • lazítana a központosító törekvéseken, 
  • és leépítené a mindent beborító bürokráciát, amely az amerikai szemében már inkább akadálya, mint motorja az együttműködésnek.

A dokumentum ennél is tovább megy: az USA kapcsolatait Európa hazafias pártjaival erősítené. A forrás szerint nem részletezik, kikre gondolnak, de nyilvánvaló, hogy a brüsszeli túlhatalmat visszaszorítani kívánó konzervatív erőkre. 

Orbán Viktor ebben a körben természetes szövetségesnek számít, ahogy Giorgia Meloni is, még ha az olasz kormányfő kettős pályán is mozog: együttműködik Brüsszellel, de ideológiailag közel áll Washington elvárásaihoz.

Csakhogy mindennek ára van. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett: „a szövetségesek nem avatkoznak be egymás belső demokratikus folyamataiba”. A német kancellár hasonló hangot ütött meg, mondván: Európa demokráciáját nem kell megmenteni, az amerikai bírálatok több pontja pedig „elfogadhatatlan”.

Josep Borrell azonban ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy az USA valójában az EU meggyengítésére törekszik: szerinte Washington „fehér Európát, nemzetekre bontva” szeretne látni, amely jobban megfelelne amerikai külpolitikai céloknak. Azt is hozzátette: az európai vezetőknek ideje „megállítani a látszatot, hogy Trump ne lenne ellenfelünk”.

Közeledő gazdasági vihar, távolodó érdekek

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a brüsszeli intézmények láthatóan nem tudnak egységesen reagálni. Ursula von der Leyen sem az amerikai stratégiai dokumentumot, sem a Musk-ügyet nem kommentálta, a Bizottság inkább a feszültség csillapítását választja. 

Hogy ennek ára van, azt jól mutatja a nyári kereskedelmi megállapodás, amelyben az EU elfogadta, hogy az amerikai vámok az európai export nagy részére 15 százalékra emelkedjenek, miközben az USA saját ipari termékeire csak minimális vámokat engedett le.


A kritikusok ezt megalázónak nevezték, a Bizottság azonban azt mondta: ez volt a felelős döntés, mert Európa biztonsága – mindenki fejében ott lebegve Ukrajnával – fontosabb, mint a gazdasági presztízs.

Igen ám, de ez a stratégia nem váltotta be a reményeket: Európa nem kapott nagyobb szerepet Trump Moszkvával és Kijevvel folytatott tárgyalásain. 

Sőt, Washington többször jelezte, hogy az EU irreális várakozásokat táplál a háború kimenetelével kapcsolatban. A helyzet ironikus módon közelebb hozta a kontinens konzervatív pártjait az amerikai adminisztrációhoz, míg a brüsszeli elit inkább sértődötten reagál.

A végeredmény: Európa nemcsak politikai értelemben szorul hátrébb, hanem gazdaságilag is kiszolgáltatottabbá válik. Nem segít az sem, hogy a Bizottság és a tagállamok továbbra sem mutatnak egységes választ a Trump-adminisztrációval szemben. A védelmi biztos szerint Európának saját útját kell járnia, több önállósággal, kevesebb várakozással Washington döntéseire. A probléma csak az: Európának fogalma sincs, merre van ez a „saját út”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

fogas paduc
2025. december 10. 11:34
Az eu el fogja érni, hogy az usa kilépjen a nato-ból, s szövetségre lépjen az oroszokkal...
falcatus-2
2025. december 10. 11:28
2.rész Ahogy a szerzők írják: „Az eredeti, 2024 szeptemberéből származó tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy Európa legjobb esetben is csak néhány évtized múlva lesz kész a háborúra. A jelenlegi jelentés még riasztóbbnak mutatja a jelenlegi helyzetet.” Például „hogy lépést tartson az orosz újrafegyverkezés ütemével, a tankok és páncélozott szállítók gyártását Európában a hatszorosára kell növelni, a cirkálórakéták gyártását pedig húszszorosára. A legnagyobb szűk keresztmetszet Európa teljes kiszolgáltatottsága a potenciális légicsapásokkal szemben, ami – az európai államok kompakt méretét tekintve – egy esetleges háborút velük tyúkólban lévő lövöldévé változtat. Például még az európai bürokraták legszínesebb és leghamisabb jelentései is azt állítják, hogy a légvédelem Európa területének legfeljebb 20 százalékát képes megvédeni, de az objektív számok valószínűbbek öt és tíz százalék között.
falcatus-2
2025. december 10. 11:27
3.rész "De, Európa számára a legparadoxabb és legelképzelhetetlenebb dolog az, hogy Oroszország jelenleg a második világháború óta legnagyobb katonai konfliktusban vesz részt, miközben hatalmas beruházásokat hajt végre a polgári gazdaságba, és gyorsan erősíti fegyveres erőit. Hogyan lehetséges ez egyáltalán? Még az Észt Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ is felismerte ezt, és arra a következtetésre jutott, hogy „az európai utánpótlás időszaka bezárul: Oroszország valószínűleg veszélyesebb lesz 2030-ban, mint 2022-ben volt”. Megmondtuk - ne ébresszed fel a bajt, amíg csend van….”
falcatus-2
2025. december 10. 11:27
Putyin(2025.november) „Nekünk a népesség megőrzése, az egészség megerősítése és a jólét javítása, a családok támogatása, minden egyes emberben rejlő lehetőségek kiaknázása, tehetségük fejlesztése, hazafias és társadalmilag felelős egyének nevelése, kényelmes és biztonságos életkörülmény” az első. A nyugati katonai paranoia komoly dolog…. A Defense and Security Monitor elemezte Európa katonai terveit, és a következő következtetésre jutott: „Ahhoz, hogy a 2030-as célra áthidaljuk a harci képességekben mutatkozó hiányosságokat, az európai gazdaságot egy olyan katonai gazdasággal kell felváltani, amely a 2. világháború alatti USA-ra emlékeztet . Azaz, semmilyen pénzösszeg nem képes öt év alatt többé-kevésbé összehasonlítható riválissá tenni Európát Oroszországgal anélkül, hogy ne kockáztatnánk már az első fordulós kiesést. " A Kieli Intézet hasonló következtetésre jutott a „Készen áll a háborúra 2030-ban? Európa újrafegyverkezési erőfeszítései Oroszország ellen” című jelentésében.
