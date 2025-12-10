Trump nem rejtette véka alá mit gondol az EU-ról: mi a szövetség jövője?

Orbán Viktor ebben a körben természetes szövetségesnek számít, ahogy Giorgia Meloni is, még ha az olasz kormányfő kettős pályán is mozog: együttműködik Brüsszellel, de ideológiailag közel áll Washington elvárásaihoz.

Csakhogy mindennek ára van. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett: „a szövetségesek nem avatkoznak be egymás belső demokratikus folyamataiba”. A német kancellár hasonló hangot ütött meg, mondván: Európa demokráciáját nem kell megmenteni, az amerikai bírálatok több pontja pedig „elfogadhatatlan”.

Josep Borrell azonban ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy az USA valójában az EU meggyengítésére törekszik: szerinte Washington „fehér Európát, nemzetekre bontva” szeretne látni, amely jobban megfelelne amerikai külpolitikai céloknak. Azt is hozzátette: az európai vezetőknek ideje „megállítani a látszatot, hogy Trump ne lenne ellenfelünk”.

Közeledő gazdasági vihar, távolodó érdekek

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a brüsszeli intézmények láthatóan nem tudnak egységesen reagálni. Ursula von der Leyen sem az amerikai stratégiai dokumentumot, sem a Musk-ügyet nem kommentálta, a Bizottság inkább a feszültség csillapítását választja.