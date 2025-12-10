Trump nem rejtette véka alá mit gondol az EU-ról: mi a szövetség jövője?

Ennek nem lesz jó vége: durván megfenyegették Von der Leyenék Elon Muskot
Behajtják rajta az átláthatóság hiánya miatt rá kirótt 120 millió dollárt, ha belegebednek is.
Az elmúlt hét diplomáciai üzenetei világossá tették, hogy az Egyesült Államok immár nem kíván kesztyűs kézzel bánni az Európai Unióval. A megszólalásokból kirajzolódik, hogy Trump adminisztrációja szerint a brüsszeli politika rossz irányba viszi a kontinenst, és ideje lenne valódi önvizsgálatot tartani.
Az elmúlt napokban olyan nyomás zúdult az Európai Unióra az Egyesült Államokból, amelyet még a brüsszeli diplomaták is megdöbbenéssel írnak le: „nem verés ez, hanem püfölés”. Washington figyelmeztetései – mindenekelőtt Trump üzenetei – egyértelművé tették, hogy a transzatlanti kapcsolatok jövője nem azon múlik, mennyire harsányan hivatkozik magára az EU mint a „multilateralizmus bajnoka”, hanem azon, hajlandó-e végre megváltoztatni a működését.
Az Euronews szerint mindezt a Nemzetbiztonsági Stratégia indította el, amely arra figyelmeztet: az EU-nak „civilizációs eltörlés” kockázatával kell számolnia, ha nem fordítja vissza szabályozási és politikai irányát.
A dokumentum keményen bírálja az EU-t a migrációtól a belső szabályozásokig, megkérdőjelezve azt is, hogy a jelenlegi brüsszeli konstrukció valóban működőképes szövetségese-e az Egyesült Államoknak.
A bírálatok ezt követően globálissá váltak, amikor Elon Musk a digitális szabályszegés miatt kiszabott uniós bírság kapcsán azt üzente: az EU-t meg kellene szüntetni. A brüsszeli vezetőket komisszároknak nevezte, és kijelentette, hogy a blokk már nem demokrácia. Hétfőn a sajtónak nyilatkozva Donald Trump is csatlakozott ehhez a felháborodáshoz.
A bírságot csúnyának minősítette, és úgy fogalmazott: Európa „rossz irányba megy”.
Európai diplomaták szerint a megszólalások már inkább beavatkozásnak tűnnek, mint partneri kritikának. Mások úgy vélik, a vita valódi lényege nem a 120 millió eurós bírság – amely jóval alacsonyabb a Google-re kivetett több milliárdos büntetéseknél –, hanem az elv: az EU ragaszkodik ahhoz, hogy saját szabályait saját szuverenitása alapján érvényesítse.
Csakhogy ez az a pont, ahol Washington egyre határozottabban ütközik meg Brüsszellel.
Ezt is ajánljuk a témában
Behajtják rajta az átláthatóság hiánya miatt rá kirótt 120 millió dollárt, ha belegebednek is.
Az amerikai stratégia ugyanis világosan kimondja:
Európának Európának kell maradnia.
Ez a fordulat egyszerre egyszerű és sokatmondó. Washington azt szeretné, ha
A dokumentum ennél is tovább megy: az USA kapcsolatait Európa hazafias pártjaival erősítené. A forrás szerint nem részletezik, kikre gondolnak, de nyilvánvaló, hogy a brüsszeli túlhatalmat visszaszorítani kívánó konzervatív erőkre.
Orbán Viktor ebben a körben természetes szövetségesnek számít, ahogy Giorgia Meloni is, még ha az olasz kormányfő kettős pályán is mozog: együttműködik Brüsszellel, de ideológiailag közel áll Washington elvárásaihoz.
Csakhogy mindennek ára van. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett: „a szövetségesek nem avatkoznak be egymás belső demokratikus folyamataiba”. A német kancellár hasonló hangot ütött meg, mondván: Európa demokráciáját nem kell megmenteni, az amerikai bírálatok több pontja pedig „elfogadhatatlan”.
Josep Borrell azonban ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy az USA valójában az EU meggyengítésére törekszik: szerinte Washington „fehér Európát, nemzetekre bontva” szeretne látni, amely jobban megfelelne amerikai külpolitikai céloknak. Azt is hozzátette: az európai vezetőknek ideje „megállítani a látszatot, hogy Trump ne lenne ellenfelünk”.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a brüsszeli intézmények láthatóan nem tudnak egységesen reagálni. Ursula von der Leyen sem az amerikai stratégiai dokumentumot, sem a Musk-ügyet nem kommentálta, a Bizottság inkább a feszültség csillapítását választja.
Hogy ennek ára van, azt jól mutatja a nyári kereskedelmi megállapodás, amelyben az EU elfogadta, hogy az amerikai vámok az európai export nagy részére 15 százalékra emelkedjenek, miközben az USA saját ipari termékeire csak minimális vámokat engedett le.
A kritikusok ezt megalázónak nevezték, a Bizottság azonban azt mondta: ez volt a felelős döntés, mert Európa biztonsága – mindenki fejében ott lebegve Ukrajnával – fontosabb, mint a gazdasági presztízs.
Igen ám, de ez a stratégia nem váltotta be a reményeket: Európa nem kapott nagyobb szerepet Trump Moszkvával és Kijevvel folytatott tárgyalásain.
Sőt, Washington többször jelezte, hogy az EU irreális várakozásokat táplál a háború kimenetelével kapcsolatban. A helyzet ironikus módon közelebb hozta a kontinens konzervatív pártjait az amerikai adminisztrációhoz, míg a brüsszeli elit inkább sértődötten reagál.
A végeredmény: Európa nemcsak politikai értelemben szorul hátrébb, hanem gazdaságilag is kiszolgáltatottabbá válik. Nem segít az sem, hogy a Bizottság és a tagállamok továbbra sem mutatnak egységes választ a Trump-adminisztrációval szemben. A védelmi biztos szerint Európának saját útját kell járnia, több önállósággal, kevesebb várakozással Washington döntéseire. A probléma csak az: Európának fogalma sincs, merre van ez a „saját út”.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP