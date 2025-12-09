Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Ursula von der Leyen Elon Musk

Ennek nem lesz jó vége: durván megfenyegették Von der Leyenék Elon Muskot

2025. december 09. 13:31

A brüsszeli vezetés olyan vehemenciával követeli a 120 milliós büntetés befizetését, mintha presztízsharcot vívna egy magáncéggel. A döntés szerint Elon Musk platformja megsértette az átláthatósági szabályokat, és most a Bizottság elszánt, hogy a pénzt mindenképpen behajtsa.

2025. december 09. 13:31
null

Az Európai Bizottság világossá tette, hogy Elon Musk vállalata nem kerülheti el a 120 millió eurós bírságot, amelyet a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény átláthatósági és „megtévesztő felhasználói mintázatok” szabályainak megsértése miatt szabtak ki – írja a Politico. Thomas Regnier, a testület szóvivője egyenesen fogalmazott: „X-nek ki kell fizetnie ezt a bírságot. A 120 millió eurót ki kell fizetni. Gondoskodni fogunk róla, hogy megkapjuk ezt a pénzt.” A Bizottság szerint a platform megsértette a transzparenciára vonatkozó kötelezettségeket, és ezzel vállalta a következményeket.

Brüsszel 120 milliós bírságot akar behajtani Elon Muskon, és hajthatatlan.
Brüsszel 120 milliós bírságot akar behajtani Elon Muskon, és hajthatatlan.
Forrás: Jure Makovec / AFP

Elon Musk nem késett a válasszal

A döntésre nem is kellett sokat várni a reakcióra: Musk dühösen jelentette ki, hogy lépéseket tesz mind Brüsszel, mind azon egyének ellen, akik részt vettek a döntés meghozatalában. Szavai szerint: 

Az 'EU' nemcsak [X]-et sújtotta ezzel az őrült bírsággal, hanem engem személyesen is, ami még őrültebb!… Válaszunkat nemcsak az EU-ra, hanem azokra az egyénekre is alkalmazni fogjuk, akik ezt a döntést hozták.

A platform hivatalos nyilatkozatot továbbra sem tett közzé, de szabályozási ügyekért felelős fiókja amerikai politikusok kritikáit osztotta meg. Regnier a Politicónak úgy fogalmazott, most türelemre van szükség: a döntést meghozták, az összeg pedig esedékes, és a cégnek most ki kell fizetnie a bírságot, és 90 napja van arra, hogy visszajelezzen. 

Hangsúlyozta, hogy minden uniós döntés bíróságon megtámadható, ám ez nem változtat azon, hogy a Bizottság a pénzre igényt tart. 

Az X részéről egyelőre nem tudni, élnek-e a fellebbezés lehetőségével, bár korábban rendszeresen fordultak bírósághoz regulatív ügyekben.

A Bizottság továbbra is az X-en kommunikál

Miközben Musk és támogatói cenzúrát emlegetnek, Brüsszel egyelőre nem vonul ki a platformról. Regnier elmondta: a Bizottság 15 különböző közösségi médiafelületen van jelen, és az X-et továbbra is használják, mert így tudnak „kapcsolatba lépni az állampolgárokkal és a partnerekkel”

Bár fizetett hirdetést már 2023 óta nem vásárolnak, a fiók működik, és a Bizottság szerint a kemény kritikák is a véleménynyilvánítás szabadságába tartoznak. 

Paula Pinho főszóvivő ezt azzal egészítette ki, hogy még az EU-t náci Németországhoz hasonlító állítások is beleférnek az uniós szólásszabadságba.

A Bizottság ugyanakkor nem árulta el, hogy a jelenlegi konfliktus miatt kapott-e közvetlen jelzést amerikai tisztviselőktől. 

Annyit közöltek: kapcsolatban maradnak a céggel, amelyet előre tájékoztattak a bírság bejelentéséről. Musk részéről viszont továbbra is a fenyegető hang dominál, ami a következő hetekben aligha fog enyhülni, miközben ketyeg a 90 napos határidő.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Tippmann-M4-223
2025. december 09. 14:00
Abba beletörik a foguk..............................
Válasz erre
1
0
Bogdán
2025. december 09. 13:59
Komolyan fel kell lépni! Fel kell lépni a Starlink emeléssel.
Válasz erre
0
0
bf109g14
2025. december 09. 13:59
Az böki a korrupt brüsszeli bagázs csőrét, hogy a X-en le lehet írni mindazt, amit a facebook cenzúráz. Például az igazságot. A "transzparencia" azt jelenti brüsszelben, hogy a mindenkinek partnernek kell lennie az igazság ferdítésében vagy tagadásában. Ukrajna győzni fog, az lmbtq jó, transznak lenni menő, a szorgos, dolgos migránsok mentik meg európát, és a konzervatív vagy patrióra egyenlő a nácival.
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2025. december 09. 13:51
Ilyenkor bezzeg nem megy a szokásos mantra, hogy: "magáncég, azt csinál amit akar" A fészbúk viszont jófiú, mert úgy jelentgeti a hatóságoknak automatizálva kommenteket pár nyugat-európai országban, hogy a Stasi belesárgulna az irigységbe, hogy ilyet is lehet...
Válasz erre
4
0
