Ennek nem lesz jó vége: durván megfenyegették Von der Leyenék Elon Muskot

Az Európai Bizottság világossá tette, hogy Elon Musk vállalata nem kerülheti el a 120 millió eurós bírságot, amelyet a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény átláthatósági és „megtévesztő felhasználói mintázatok” szabályainak megsértése miatt szabtak ki – írja a Politico. Thomas Regnier, a testület szóvivője egyenesen fogalmazott: „X-nek ki kell fizetnie ezt a bírságot. A 120 millió eurót ki kell fizetni. Gondoskodni fogunk róla, hogy megkapjuk ezt a pénzt.” A Bizottság szerint a platform megsértette a transzparenciára vonatkozó kötelezettségeket, és ezzel vállalta a következményeket.

Brüsszel 120 milliós bírságot akar behajtani Elon Muskon, és hajthatatlan.

Forrás: Jure Makovec / AFP

Elon Musk nem késett a válasszal

A döntésre nem is kellett sokat várni a reakcióra: Musk dühösen jelentette ki, hogy lépéseket tesz mind Brüsszel, mind azon egyének ellen, akik részt vettek a döntés meghozatalában. Szavai szerint: