Ennek nem lesz jó vége: durván megfenyegették Von der Leyenék Elon Muskot

Musk nem kertelt: az Európai Unió „demokráciája” romokban – az embereknek kellene vezetőt választani
Az európai demokrácia működését és személyesen Ursula von der Leyent bírálta a milliárdos.
A brüsszeli vezetés olyan vehemenciával követeli a 120 milliós büntetés befizetését, mintha presztízsharcot vívna egy magáncéggel. A döntés szerint Elon Musk platformja megsértette az átláthatósági szabályokat, és most a Bizottság elszánt, hogy a pénzt mindenképpen behajtsa.
Az Európai Bizottság világossá tette, hogy Elon Musk vállalata nem kerülheti el a 120 millió eurós bírságot, amelyet a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény átláthatósági és „megtévesztő felhasználói mintázatok” szabályainak megsértése miatt szabtak ki – írja a Politico. Thomas Regnier, a testület szóvivője egyenesen fogalmazott: „X-nek ki kell fizetnie ezt a bírságot. A 120 millió eurót ki kell fizetni. Gondoskodni fogunk róla, hogy megkapjuk ezt a pénzt.” A Bizottság szerint a platform megsértette a transzparenciára vonatkozó kötelezettségeket, és ezzel vállalta a következményeket.
A döntésre nem is kellett sokat várni a reakcióra: Musk dühösen jelentette ki, hogy lépéseket tesz mind Brüsszel, mind azon egyének ellen, akik részt vettek a döntés meghozatalában. Szavai szerint:
Az 'EU' nemcsak [X]-et sújtotta ezzel az őrült bírsággal, hanem engem személyesen is, ami még őrültebb!… Válaszunkat nemcsak az EU-ra, hanem azokra az egyénekre is alkalmazni fogjuk, akik ezt a döntést hozták.
A platform hivatalos nyilatkozatot továbbra sem tett közzé, de szabályozási ügyekért felelős fiókja amerikai politikusok kritikáit osztotta meg. Regnier a Politicónak úgy fogalmazott, most türelemre van szükség: a döntést meghozták, az összeg pedig esedékes, és a cégnek most ki kell fizetnie a bírságot, és 90 napja van arra, hogy visszajelezzen.
Hangsúlyozta, hogy minden uniós döntés bíróságon megtámadható, ám ez nem változtat azon, hogy a Bizottság a pénzre igényt tart.
Az X részéről egyelőre nem tudni, élnek-e a fellebbezés lehetőségével, bár korábban rendszeresen fordultak bírósághoz regulatív ügyekben.
Miközben Musk és támogatói cenzúrát emlegetnek, Brüsszel egyelőre nem vonul ki a platformról. Regnier elmondta: a Bizottság 15 különböző közösségi médiafelületen van jelen, és az X-et továbbra is használják, mert így tudnak „kapcsolatba lépni az állampolgárokkal és a partnerekkel”.
Bár fizetett hirdetést már 2023 óta nem vásárolnak, a fiók működik, és a Bizottság szerint a kemény kritikák is a véleménynyilvánítás szabadságába tartoznak.
Paula Pinho főszóvivő ezt azzal egészítette ki, hogy még az EU-t náci Németországhoz hasonlító állítások is beleférnek az uniós szólásszabadságba.
A Bizottság ugyanakkor nem árulta el, hogy a jelenlegi konfliktus miatt kapott-e közvetlen jelzést amerikai tisztviselőktől.
Annyit közöltek: kapcsolatban maradnak a céggel, amelyet előre tájékoztattak a bírság bejelentéséről. Musk részéről viszont továbbra is a fenyegető hang dominál, ami a következő hetekben aligha fog enyhülni, miközben ketyeg a 90 napos határidő.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP