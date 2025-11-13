Musk nem kertelt: az Európai Unió „demokráciája” romokban – az embereknek kellene vezetőt választani

Mindegy, mennyibe kerül, Von der Leyen szerint folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését
A korrupciós botrányok közepette is önti a pénzt Brüsszel Ukrajnának.
Az európai demokrácia működését és személyesen Ursula von der Leyent bírálta a milliárdos.
A világ egyik legismertebb techmilliárdosa, Elon Musk ismét nagy port kavart a közösségi médiában.
Ezúttal az európai demokrácia működését és személyesen Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét bírálta.
Musk az X-en tette közzé bejegyzését, amelyben azt kérdezte:
Ha a demokrácia a szabadság alapja, akkor az Európai Unió vezetőjét nem közvetlenül a népnek kellene megválasztania?”
A Tesla és SpaceX vezérigazgatója szerint az EU vezetőjét nem kinevezni kellene, hanem a választók akaratából kijelölni.
A megjegyzés Ursula von der Leyen új kezdeményezésére, az Európai Demokráciapajzsra (European Democracy Shield) reagált, amelyet a bizottsági elnök szerdán mutatott be. A program célja az online beavatkozások és a dezinformáció visszaszorítása, különösen az európai választások védelme érdekében.
Az új Demokráciapajzs-stratégia központi eleme az Európai Demokratikus Ellenállóképességi Központ, amely a tagállamok szakértőinek bevonásával küzd majd az álhírek és manipulációk ellen. A terv része továbbá az is, hogy az EU útmutatást adjon a mesterséges intelligencia választási felhasználásáról, illetve influenszereket vonjon be az uniós szabályok közérthetőbb kommunikálásába.
Elon Musk ugyanakkor szkeptikusan viszonyul az efféle uniós törekvésekhez, gyakran hangoztatva, hogy a „demokrácia és szólásszabadság” nevében a politikai elit saját hatalmát védi.
A milliárdos nem először bírálja a nyugati politikai vezetést, mostani kijelentéseivel pedig ismét az európai intézmények legitimitását és demokratikus működését vonta kétségbe.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP
