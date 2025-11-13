Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Ursula von der Leyen Elon Musk EU

Musk nem kertelt: az Európai Unió „demokráciája” romokban – az embereknek kellene vezetőt választani

2025. november 13. 16:26

Az európai demokrácia működését és személyesen Ursula von der Leyent bírálta a milliárdos.

2025. november 13. 16:26
null

A világ egyik legismertebb techmilliárdosa, Elon Musk ismét nagy port kavart a közösségi médiában.

Ezúttal az európai demokrácia működését és személyesen Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét bírálta.

Musk az X-en tette közzé bejegyzését, amelyben azt kérdezte:

Ha a demokrácia a szabadság alapja, akkor az Európai Unió vezetőjét nem közvetlenül a népnek kellene megválasztania?”

A Tesla és SpaceX vezérigazgatója szerint az EU vezetőjét nem kinevezni kellene, hanem a választók akaratából kijelölni.

A megjegyzés Ursula von der Leyen új kezdeményezésére, az Európai Demokráciapajzsra (European Democracy Shield) reagált, amelyet a bizottsági elnök szerdán mutatott be. A program célja az online beavatkozások és a dezinformáció visszaszorítása, különösen az európai választások védelme érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Az új Demokráciapajzs-stratégia központi eleme az Európai Demokratikus Ellenállóképességi Központ, amely a tagállamok szakértőinek bevonásával küzd majd az álhírek és manipulációk ellen. A terv része továbbá az is, hogy az EU útmutatást adjon a mesterséges intelligencia választási felhasználásáról, illetve influenszereket vonjon be az uniós szabályok közérthetőbb kommunikálásába.

Elon Musk ugyanakkor szkeptikusan viszonyul az efféle uniós törekvésekhez, gyakran hangoztatva, hogy a „demokrácia és szólásszabadság” nevében a politikai elit saját hatalmát védi.

A milliárdos nem először bírálja a nyugati politikai vezetést, mostani kijelentéseivel pedig ismét az európai intézmények legitimitását és demokratikus működését vonta kétségbe.

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
renoman
2025. november 13. 16:55
Mocskos diktatúrát épített ki Brüsszel! Minden pénzt kilopnak Ukrajnának, migránsok millióit szabadítja az országokra, beteg, deviáns-buzeráns ideológiát erőltet a tagállamokra. Ki a qurva anyja hatalmazta fel erre őket?
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. november 13. 16:46
Musk csak a saját bizniszét félti, amúgy leszarja nagyívben az európai embereket is meg a demokráciát is.
Válasz erre
0
3
nzoltan-818
2025. november 13. 16:40
Tökéletesen igaza van Musknak.
Válasz erre
3
0
kobi40
2025. november 13. 16:37
“ az embereknek kellene vezetőt választani” Ez a mondat azt jelenti, hogy általában az emberek számára (!) kell vezetőt választani. A mondat helyesen: (…) vezetőt választaniuk. Főnévi igenév ragozása; számban és személyben egyeztetünk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!