Musk nem kertelt: az Európai Unió „demokráciája” romokban – az embereknek kellene vezetőt választani

Az új Demokráciapajzs-stratégia központi eleme az Európai Demokratikus Ellenállóképességi Központ, amely a tagállamok szakértőinek bevonásával küzd majd az álhírek és manipulációk ellen. A terv része továbbá az is, hogy az EU útmutatást adjon a mesterséges intelligencia választási felhasználásáról, illetve influenszereket vonjon be az uniós szabályok közérthetőbb kommunikálásába.

Elon Musk ugyanakkor szkeptikusan viszonyul az efféle uniós törekvésekhez, gyakran hangoztatva, hogy a „demokrácia és szólásszabadság” nevében a politikai elit saját hatalmát védi.

A milliárdos nem először bírálja a nyugati politikai vezetést, mostani kijelentéseivel pedig ismét az európai intézmények legitimitását és demokratikus működését vonta kétségbe.