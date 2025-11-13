Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna hitel EU

Mindegy, mennyibe kerül, Von der Leyen szerint folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését

2025. november 13. 13:17

A korrupciós botrányok közepette is önti a pénzt Brüsszel Ukrajnának.

2025. november 13. 13:17
null

Az EU tagállamainak három lehetőségük van Ukrajna pénzügyi igényeinek fedezésére, amelyek közül a leghatékonyabb az orosz vagyonon alapuló kártérítési hitel – jelentette ki csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EU másik lehetősége, hogy költségvetésének „tartalékát” felhasználva tőkét szerezzen, vagy a tagállamok megállapodjanak abban, hogy maguk szereznek tőkét – mondta az Európai Parlamentben tartott beszédében.

„Hitelt adunk Ukrajnának, amelyet Ukrajna visszafizet, ha Oroszország kártérítést fizet”

 – mondta a Bizottság elnöke, ami arra látszik utalni, hogy Ukrajnának abban az esetben nem kell fizetnie, ha az oroszok nem adnak kártérítést. 

A Reuters beszámolója szerint Von der Leyen azt állította, hogy mindenki azt akarja, hogy véget érjen a háború. 

A német politikus arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin úgy gondolja, hogy az idő az ő oldalán van, ami szerinte rossz kalkuláció. 

„Folytatnunk kell az orosz háború költségeinek emelését”

 – tette hozzá. 

A Európai Bizottság elnöke azt is megerősítette, hogy az ERA-hitel és az Ukrajna-mechanizmus keretében közel 6 milliárd eurót különítenek el Ukrajna számára. 

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában


 ***

 

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2025. november 13. 16:47
"Mindegy, mennyibe kerül, Von der Leyen szerint folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését" Vagy ursula egy komplett idióta, vagy a cikkíró! Miért jó az bárkinek, ha a költségeket emeli? Talán a támogatás összegének emelésére gondolt valamelyik idióta.
Válasz erre
0
0
ribizli-2
2025. november 13. 16:28
Háborús bűnökért felelni fogsz aszott varjú
Válasz erre
1
0
julius68-2
2025. november 13. 16:21
Ez hülye, Oroszország nem fog kártérítést fizetni !
Válasz erre
0
0
lemez
2025. november 13. 16:10
Most megint 127 milliárdot a a gázra hogy ne faggyanak meg.300 milliós hitel már ment.Számolatlanul özönlik a pénz az aranybudiba.Valaki számolja?Nem jó vége lesz ennek,mèg àllhatunk sorba kenyérjegyé.Ursula maffiózó megteheti büntetlenül.?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!