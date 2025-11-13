Mindegy, mennyibe kerül, Von der Leyen szerint folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését

Az EU tagállamainak három lehetőségük van Ukrajna pénzügyi igényeinek fedezésére, amelyek közül a leghatékonyabb az orosz vagyonon alapuló kártérítési hitel – jelentette ki csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EU másik lehetősége, hogy költségvetésének „tartalékát” felhasználva tőkét szerezzen, vagy a tagállamok megállapodjanak abban, hogy maguk szereznek tőkét – mondta az Európai Parlamentben tartott beszédében.

„Hitelt adunk Ukrajnának, amelyet Ukrajna visszafizet, ha Oroszország kártérítést fizet”

– mondta a Bizottság elnöke, ami arra látszik utalni, hogy Ukrajnának abban az esetben nem kell fizetnie, ha az oroszok nem adnak kártérítést.

A Reuters beszámolója szerint Von der Leyen azt állította, hogy mindenki azt akarja, hogy véget érjen a háború.