Mindegy, mennyibe kerül, Von der Leyen szerint folytatni kell az orosz háború költségeinek emelését

„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
A korrupciós botrányok közepette is önti a pénzt Brüsszel Ukrajnának.
Az EU tagállamainak három lehetőségük van Ukrajna pénzügyi igényeinek fedezésére, amelyek közül a leghatékonyabb az orosz vagyonon alapuló kártérítési hitel – jelentette ki csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Az EU másik lehetősége, hogy költségvetésének „tartalékát” felhasználva tőkét szerezzen, vagy a tagállamok megállapodjanak abban, hogy maguk szereznek tőkét – mondta az Európai Parlamentben tartott beszédében.
„Hitelt adunk Ukrajnának, amelyet Ukrajna visszafizet, ha Oroszország kártérítést fizet”
– mondta a Bizottság elnöke, ami arra látszik utalni, hogy Ukrajnának abban az esetben nem kell fizetnie, ha az oroszok nem adnak kártérítést.
A Reuters beszámolója szerint Von der Leyen azt állította, hogy mindenki azt akarja, hogy véget érjen a háború.
A német politikus arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin úgy gondolja, hogy az idő az ő oldalán van, ami szerinte rossz kalkuláció.
„Folytatnunk kell az orosz háború költségeinek emelését”
– tette hozzá.
A Európai Bizottság elnöke azt is megerősítette, hogy az ERA-hitel és az Ukrajna-mechanizmus keretében közel 6 milliárd eurót különítenek el Ukrajna számára.
