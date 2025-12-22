A Guardian azt írja, Putyin az asztal alatt tartott fegyvert a belgákra: így fojtották el az ukrán helyreállítási hitelt

Oroszország megfélemlítési taktikát alkalmazhatott Belgium ellen annak érdekében, hogy a belgák blokkolják az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „helyreállítási hitelről” szóló döntést – állítja a Guardian.

A lap biztonsági szektorból származó, meg nem nevezett forrásai szerint célzott nyomásgyakorlás érte Belgium vezetését, valamint a brüsszeli székhelyű Euroclear letétkezelőt, ahol a befagyasztott orosz állami vagyon jelentős részét őrzik. A hivatalos álláspont alapján a kampány mögött Oroszország katonai hírszerzése, a GRU állhatott.