A Guardian azt írja, Putyin az asztal alatt tartott fegyvert a belgákra: így fojtották el az ukrán helyreállítási hitelt

Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában
A miniszterelnök szerint amit vállaltak, azt megcsinálják, lépésről lépésre, ellenszélben is.
A brit lap szerint Oroszország megfélemlítési taktikát alkalmazhatott Belgium ellen annak érdekében, hogy a belgák blokkolják az Ukrajnának nyújtandó helyreállítási hitelt.
Oroszország megfélemlítési taktikát alkalmazhatott Belgium ellen annak érdekében, hogy a belgák blokkolják az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „helyreállítási hitelről” szóló döntést – állítja a Guardian.
A lap biztonsági szektorból származó, meg nem nevezett forrásai szerint célzott nyomásgyakorlás érte Belgium vezetését, valamint a brüsszeli székhelyű Euroclear letétkezelőt, ahol a befagyasztott orosz állami vagyon jelentős részét őrzik. A hivatalos álláspont alapján a kampány mögött Oroszország katonai hírszerzése, a GRU állhatott.
„Egyértelműen megfélemlítési taktikát alkalmaztak” – nyilatkozta a The Guardiannek egy európai tisztviselő.
Újságírói információk szerint fenyegetések érték az Euroclear vezérigazgatóját, Valérie Urbant, valamint a vállalat több magas rangú vezetőjét is. Az Euroclear közleményében megerősítette, hogy minden ilyen jellegű fenyegetést kiemelt prioritással kezelnek, és alapos vizsgálatnak vetnek alá, szükség esetén az illetékes hatóságok bevonásával.
Belgium mindaddig nem volt hajlandó támogatni az Ukrajnának nyújtandó „helyreállítási hitelt”, amíg az Európai Unió nem biztosított számára jogi és pénzügyi védelmet az esetleges következményekkel szemben. Azonban ez nem történt meg.
A belga kormány ugyanis attól tartott, hogy Oroszország bírósági úton próbálja majd meg visszaszerezni vagyonát.
A befagyasztott orosz vagyon folyósításának ötletét végül péntek hajnalban, az EU-csúcson elvetették, attól tartva, hogy ez az intézkedés magát az Uniót is belerántaná a háborúba. Helyette egy 90 milliárd eurós hadikölcsönt ítéltek meg Ukrajnának, azonban ennek finanszírozásából Magyarország, Szlovákia és Csehország is kimarad.
„Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!” – hangsúlyozta a miniszterelnök péntek hajnalban.
