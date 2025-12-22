Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putyin euroclear belgium európai unió orosz-ukrán háború hitel ukrajna oroszország

A Guardian azt írja, Putyin az asztal alatt tartott fegyvert a belgákra: így fojtották el az ukrán helyreállítási hitelt

2025. december 22. 10:09

A brit lap szerint Oroszország megfélemlítési taktikát alkalmazhatott Belgium ellen annak érdekében, hogy a belgák blokkolják az Ukrajnának nyújtandó helyreállítási hitelt.

2025. december 22. 10:09
null

Oroszország megfélemlítési taktikát alkalmazhatott Belgium ellen annak érdekében, hogy a belgák blokkolják az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „helyreállítási hitelről” szóló döntést – állítja a Guardian.

A lap biztonsági szektorból származó, meg nem nevezett forrásai szerint célzott nyomásgyakorlás érte Belgium vezetését, valamint a brüsszeli székhelyű Euroclear letétkezelőt, ahol a befagyasztott orosz állami vagyon jelentős részét őrzik. A hivatalos álláspont alapján a kampány mögött Oroszország katonai hírszerzése, a GRU állhatott.

„Egyértelműen megfélemlítési taktikát alkalmaztak” – nyilatkozta a The Guardiannek egy európai tisztviselő.

Újságírói információk szerint fenyegetések érték az Euroclear vezérigazgatóját, Valérie Urbant, valamint a vállalat több magas rangú vezetőjét is. Az Euroclear közleményében megerősítette, hogy minden ilyen jellegű fenyegetést kiemelt prioritással kezelnek, és alapos vizsgálatnak vetnek alá, szükség esetén az illetékes hatóságok bevonásával.

Belgium mindaddig nem volt hajlandó támogatni az Ukrajnának nyújtandó „helyreállítási hitelt”, amíg az Európai Unió nem biztosított számára jogi és pénzügyi védelmet az esetleges következményekkel szemben. Azonban ez nem történt meg.

A belga kormány ugyanis attól tartott, hogy Oroszország bírósági úton próbálja majd meg visszaszerezni vagyonát.

A befagyasztott orosz vagyon folyósításának ötletét végül péntek hajnalban, az EU-csúcson elvetették, attól tartva, hogy ez az intézkedés magát az Uniót is belerántaná a háborúba. Helyette egy 90 milliárd eurós hadikölcsönt ítéltek meg Ukrajnának, azonban ennek finanszírozásából Magyarország, Szlovákia és Csehország is kimarad.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

nyugalom
2025. december 22. 10:42
A belga minelnöknek esze volt, van!
hlaci83
2025. december 22. 10:38
Milyen asztal alatt???? Nyíltan elmondták mi lesz….
elégia
2025. december 22. 10:36
Az Euroclear vezérigazgatóját és a belga miniszterelnököt a valóság fenyegette meg, hogy blokkolják a helyreállítási hitelt. Nincs szükség a Guardian hazudozására. Belgiumnak ugyanis a lépés betette volna a kaput. Mindamellett a kínai, és arab pénzek azonnal elhúztak volna Európából. Húsz ország vezetője, a hét kivételével nyugodtan feláldozta volna a kontinenst. Gazemberek gyülekezete.
sersem
2025. december 22. 10:32
Minek ez a nyafogás egy kontinens nagyságú országtól, amiért le akarják nyúlni az ország központi bankjátol a deviza tartalékát? Tán észre se vették volna, ha az Orbán nem hisztizik. Most meg még fenyegetőznek is ezek a keleti bugrisok. Hallatlan!
