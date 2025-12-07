Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből
A Mesterterv elemzői szerint a baloldal egész pályás letámadása visszafelé sült el.
A Mesterterv legújabb adásában Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor egyértelműen úgy látták:
a Molnár Áron által indított támadás Kapu Tibor ellen nem gyengítette, hanem erősítette a jobboldalt.
A műsorban felidézték, hogy Kapu a Mandiner gálán díjat vett át, kezet fogott a miniszterelnökkel, sőt ajándékot is hozott az űrből. Ez váltotta ki Molnár Áron dühös Facebook-bejegyzését, amelyet a szereplők nem átgondolt akciónak, hanem hirtelen felindulásból elkövetett hibának neveztek.
Szerintük az agresszív letámadás egy köztiszteletben álló emberrel szemben kontraproduktív, mert csak növeli az esemény jelentőségét, és a figyelmet pontosan oda irányítja, ahová a baloldal nem szeretné.
A beszélgetésben elhangzott, hogy ez már látható trend. Amikor ismert emberek:
megjelennek a kormányközeli rendezvényeken vagy szerepet vállalnak a kampányban, a baloldali véleményvezérek és sajtó reflexszerűen „egész pályás letámadással” reagálnak.
A cél mintha mindig ugyanaz lenne: elrettenteni másokat attól, hogy „kidugják a fejüket”.
A Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a taktika azonban visszafelé sül el. Ahelyett, hogy csönd lenne, a konfliktus csak még szélesebb nyilvánosságot kap,
a szereplők ismertsége nő, a jobboldal pedig megerősödik.
A műsor egyik legerősebb gondolata az volt, hogy miközben a Tisza mozgalma „one man show” Magyar Péterrel az élén, a Fidesz közösséget épít. Nem csak Orbán Viktor szólal meg, hanem influenszerek, régóta ismert figurák, politikán túli személyiségek csatlakoznak.
Ez a stratégia szélesíti a bázist, és erős érzelmi hatása van a jobboldali szavazókra. A Nézőpont Intézet vezetője szerint éppen ezért minden ilyen támadás – bármennyire hangos is – végső soron azoknak tesz jót, akiket megcéloznak.
A beszélgetés üzenete egyértelmű: minden alkalom, amikor jobboldali hírességeket próbálnak elrettenteni a politizálástól, valójában megerősíti őket és a közösséget, amelyhez csatlakoztak.
Minél vehemensebb a baloldali támadás, annál erősebben dobban meg a jobboldali szívek. Ahogy G. Fodor Gábor is felidézte: „a megtámadott mellé odalépett Orbán Viktor, és azt mondta:
Velünk van. Ne félj, megvédünk!”
