Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

A Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a taktika azonban visszafelé sül el. Ahelyett, hogy csönd lenne, a konfliktus csak még szélesebb nyilvánosságot kap,

a szereplők ismertsége nő, a jobboldal pedig megerősödik.

A műsor egyik legerősebb gondolata az volt, hogy miközben a Tisza mozgalma „one man show” Magyar Péterrel az élén, a Fidesz közösséget épít. Nem csak Orbán Viktor szólal meg, hanem influenszerek, régóta ismert figurák, politikán túli személyiségek csatlakoznak.

Ez a stratégia szélesíti a bázist, és erős érzelmi hatása van a jobboldali szavazókra. A Nézőpont Intézet vezetője szerint éppen ezért minden ilyen támadás – bármennyire hangos is – végső soron azoknak tesz jót, akiket megcéloznak.