12. 07.
vasárnap
Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

2025. december 07. 08:58

Míg a Tisza küzd új kommunikációt és témákat találni, addig a magyar miniszterelnök átvette a kezdeményezést. Orbán Viktor új stratégiát vetett be, ami mára kifizetődni látszik.

2025. december 07. 08:58
null
Mandiner
Mandiner

Sokat írtunk már arról, hogy az ősz egyértelmű vereség lett a Tisza szemszögéből. A kormányoldal viszont magára talált. A tapasztalatokat levonva Orbán Viktor új narratívát épített, egyben erősítette a jobboldal jelenlétét az online térben is. Hogy mi ez az új stratégia, azt a Mestertervben vitattuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésében leszögezte, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók szerint is a Fidesz nyerte meg az őszi hónapokat. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ebben hatványozott szerepe van annak, hogy továbbra is a kormányoldalnak kedvező témák vannak napirenden.

A kormányfő kihasználta a teljes eszközrendszerét, ami rendelkezésére áll: a diplomáciai sikerektől kezdve, az aktív kormányzati intézkedésekig, a gazdaság politikában, béremelésben. A Győzelmi Tervnek hívott jóléti intézkedés csomagban nincs olyan társadalmi csoport, ami ne lett volna nyertese az ősznek a kormányzat részééről. Tehát e téren minden kedvező a kormány számára.

- mondta Mráz. Az elemző az ellenzék kapcsán azt látja, hogy Magyar Péter megakadni látszik, nincs új mondanivalója, és az előválasztás sem hozta be a hozzá fűzött reményeket.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Halder_1899
2025. december 07. 11:05
benito EP ne nézd, mert a fidesz tábor ebben megosztott. Egy nem kis része a Fideszeknek kilépéspárti, EP ellenes és nem szavaz. 2010 óta írom a hozzád hasonlóknak ne az EP-t nézze, az becsapós, a parlamenti a tényleges. 2018 és 2022, mennyi ÚJ fidesz szavazó is lett, honnan ? Közben csökkent, nem kicsit az ellenzéki szavazók száma. Amúgy meg újra: A saját ! felmérésetek szerint a MAI 30asoknál egál környéke van, enyhe ellenzéki fölény, de 10 éve PONT ez a korosztály még akkor 20asoknák nagy ellenzéki fölény volt. hogy is lett ez egál ? Látom a gyerekeim korosztályánál is ezt jól követhető. De tök mindegy néhány hónap és eljön az igazság pillanata. Addig meg pofázhatók én is meg te is. Csak ez ismerős szitu az elmúlt 16 évből..... nem kis vereséget fogtok szenvedni és találni kell megint okokat miért. Ja és persze megint nem fogjátok számonkérni azokon, akik most titeket hülyítenek.
evpus
2025. december 07. 10:58
Orbán Viktor nem bevetett, hanem keményen dolgozik értünk, hatalmas a munkabírása és ő az egyetlen józan gondolkodású vezető Európában, aki ki mer állni a véleményével!
kalmanok
2025. december 07. 10:47
A biztos szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt 47, a Fidesz 38 százalékon áll.
kalmanok
2025. december 07. 10:44
A penészes szájú képes volt kimondani. hogy 700 ezer családon segít a minimálbér emelés.
