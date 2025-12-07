Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

Sokat írtunk már arról, hogy az ősz egyértelmű vereség lett a Tisza szemszögéből. A kormányoldal viszont magára talált. A tapasztalatokat levonva Orbán Viktor új narratívát épített, egyben erősítette a jobboldal jelenlétét az online térben is. Hogy mi ez az új stratégia, azt a Mestertervben vitattuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésében leszögezte, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók szerint is a Fidesz nyerte meg az őszi hónapokat. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ebben hatványozott szerepe van annak, hogy továbbra is a kormányoldalnak kedvező témák vannak napirenden.