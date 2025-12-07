Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Míg a Tisza küzd új kommunikációt és témákat találni, addig a magyar miniszterelnök átvette a kezdeményezést. Orbán Viktor új stratégiát vetett be, ami mára kifizetődni látszik.
Sokat írtunk már arról, hogy az ősz egyértelmű vereség lett a Tisza szemszögéből. A kormányoldal viszont magára talált. A tapasztalatokat levonva Orbán Viktor új narratívát épített, egyben erősítette a jobboldal jelenlétét az online térben is. Hogy mi ez az új stratégia, azt a Mestertervben vitattuk meg.
Mráz Ágoston Sámuel elemzésében leszögezte, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók szerint is a Fidesz nyerte meg az őszi hónapokat. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy ebben hatványozott szerepe van annak, hogy továbbra is a kormányoldalnak kedvező témák vannak napirenden.
A kormányfő kihasználta a teljes eszközrendszerét, ami rendelkezésére áll: a diplomáciai sikerektől kezdve, az aktív kormányzati intézkedésekig, a gazdaság politikában, béremelésben. A Győzelmi Tervnek hívott jóléti intézkedés csomagban nincs olyan társadalmi csoport, ami ne lett volna nyertese az ősznek a kormányzat részééről. Tehát e téren minden kedvező a kormány számára.
- mondta Mráz. Az elemző az ellenzék kapcsán azt látja, hogy Magyar Péter megakadni látszik, nincs új mondanivalója, és az előválasztás sem hozta be a hozzá fűzött reményeket.
