G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Török Gábor Mráz Ágoston Sámuel

Újra megkapta a fejmosást Török Gábor – ezt nézte be a politológus

2025. december 06. 11:54

A politológus újra a Tisza segítségére sietett, most a kiszivárgott megszorító csomag miatt. Csakhogy ezúttal is elkövetett egy hibát érvelésében.

2025. december 06. 11:54
Török Gábor
Mandiner
Mandiner

Török Gábor politológust mintegy ismét segítségére hívta a Tisza, hogy húzza ki a bajból: ezúttal a kiszivárgott megszorító intézkedések kapcsán kellett volna okosakat mondania. A terv azonban nem nagyon jött be, merre műsorunk elemzői: G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel hívták fel a figyelmet.

Mráz szerint a Tiszánál az Index cikke után elindulhatott egy riadólánc, és ennek eredményeként kaphatott telefont Török is. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy Török legutóbbi bejegyzésében saját magát idézte, de elfelejtette megnézni a tényeket. Írásában ugyanis azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszáltak a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos
Tovább a cikkhezchevron

'98-ban az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát, a listás eredménye pont ugyanakkora volt. A verseny struktúrája volt számára kedvezőtlenebb – visszalépések, ugye akkor még kétfordulós választás volt – úgy alakult ki a Fidesz-MDF-Kisgazdapárti többség

- érvelt az elemező. Szerinte ez is azt mutatja, hogy a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Szerinte Török érvelése logikai bukfenc, vagy a politikai ismeretek teljes hiánya. „Ha a Fidesznek sikerülne a 22-es szavazótáborát megőrizni, akkor az egész magyar közvélemény-kutatás létjogosultsága megkérdőjeleződik” - mondta Mráz.

Mesterterv
A Mesterterv elemző úgy vélik: Török Gábor mentőöve megint nem volt kellően felfújva (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

G. Fodor frappánsan úgy fogalmazott: „Törököt fogtunk!” A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ezeknek a megszólalásoknak funkciója van, méghozzá pedig az, hogy azt 600-800 ezer embert vegyék célba, akik még nem döntöttek arról, hogy hova szavaznak. G. Fodor elmondta:

Egy racionális köntösbe öltöztetett Tisza propaganda zajlik abban amit mond. Szerintem semmilyen relevanciája nincsen a mai helyzetnek összevetésének az 1998-as szituációval. Semmilyen!

 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

benito
2025. december 06. 13:00
Akkor nézzük a 2022es fidesz kampányt. Mekkora a különbség a mostanihoz képest?
Hangillat
2025. december 06. 12:56
2022-ben MZP-t agyzagytárolójából kilottyant katonásdi mosta el- Most Eursula háburúban állást, hadiköltségvetést, belga befagyastott orosz betét jogállamisításárol zagyvál. M.Agyar zagyvagyista hű birodalmi szolga.
csulak
2025. december 06. 12:40
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak."
csalodtamafideszben
2025. december 06. 12:18
„Orbán és Balog okoskodó elemzőnek nevezték azt, aki szerint a polgári Magyarország csak egy termék. G. Fodor Gábor a beszéd előtt és után is nyilatkozott."
