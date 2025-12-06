Újra megkapta a fejmosást Török Gábor – ezt nézte be a politológus

Török Gábor politológust mintegy ismét segítségére hívta a Tisza, hogy húzza ki a bajból: ezúttal a kiszivárgott megszorító intézkedések kapcsán kellett volna okosakat mondania. A terv azonban nem nagyon jött be, merre műsorunk elemzői: G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel hívták fel a figyelmet.

Mráz szerint a Tiszánál az Index cikke után elindulhatott egy riadólánc, és ennek eredményeként kaphatott telefont Török is. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy Török legutóbbi bejegyzésében saját magát idézte, de elfelejtette megnézni a tényeket. Írásában ugyanis azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszáltak a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető.