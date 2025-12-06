Újra megkapta a fejmosást Török Gábor – ezt nézte be a politológus

Ebből az ütésből már nem fog felállni Magyar Péter: két közgazdásza is mattot adott neki
Petschnig Mária Zita után Lengyel László is borította a bilit.
A politológus újra a Tisza segítségére sietett, most a kiszivárgott megszorító csomag miatt. Csakhogy ezúttal is elkövetett egy hibát érvelésében.
Török Gábor politológust mintegy ismét segítségére hívta a Tisza, hogy húzza ki a bajból: ezúttal a kiszivárgott megszorító intézkedések kapcsán kellett volna okosakat mondania. A terv azonban nem nagyon jött be, merre műsorunk elemzői: G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel hívták fel a figyelmet.
Mráz szerint a Tiszánál az Index cikke után elindulhatott egy riadólánc, és ennek eredményeként kaphatott telefont Török is. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy Török legutóbbi bejegyzésében saját magát idézte, de elfelejtette megnézni a tényeket. Írásában ugyanis azt állította, hogy 1998-ban az MSZP hibázott azzal, hogy a Fidesz akkori programjára fókuszáltak a kampányban, és a veresége is ennek volt köszönhető.
'98-ban az MSZP pont ugyanolyan eredményt ért el a választáson, mint 1994-ben, tehát nem követett el hatalmas hibát, a listás eredménye pont ugyanakkora volt. A verseny struktúrája volt számára kedvezőtlenebb – visszalépések, ugye akkor még kétfordulós választás volt – úgy alakult ki a Fidesz-MDF-Kisgazdapárti többség
- érvelt az elemező. Szerinte ez is azt mutatja, hogy a Fidesz nem követ rossz stratégiát, amikor a Tisza tervezett megszorítását veszi célba. Szerinte Török érvelése logikai bukfenc, vagy a politikai ismeretek teljes hiánya. „Ha a Fidesznek sikerülne a 22-es szavazótáborát megőrizni, akkor az egész magyar közvélemény-kutatás létjogosultsága megkérdőjeleződik” - mondta Mráz.
G. Fodor frappánsan úgy fogalmazott: „Törököt fogtunk!” A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ezeknek a megszólalásoknak funkciója van, méghozzá pedig az, hogy azt 600-800 ezer embert vegyék célba, akik még nem döntöttek arról, hogy hova szavaznak. G. Fodor elmondta:
Egy racionális köntösbe öltöztetett Tisza propaganda zajlik abban amit mond. Szerintem semmilyen relevanciája nincsen a mai helyzetnek összevetésének az 1998-as szituációval. Semmilyen!
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton