Erősen apad: már rég nincs semmi stratégia Magyar Péternél, helyette kapkodva kommunikál

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteki posztjában reagált a a Real-PR 93. legfrissebb kutatására, mely szerint 49 százalékon áll a Fidesz, míg a Tisza a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra olvadt.

Az elemző szerint mindezek fényében nem csoda, hogy sorra jönnek ki olyan nyilatkozatok, amelyekben Tisza-közeli véleményformálók arról „panaszkodnak”, hogy a Fidesz lendületet vett, míg a Tisza esetében nem látják az újdonságot. Felidézte például, hogy Török Gábor legfrissebb „elemzésében” is azt valószínűsíti, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, érezhető erősödést lát ő is a kormányoldal esetében.