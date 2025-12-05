Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt felmérés Magyar Péter stratégia Fidesz Deák Dániel helyzet

Erősen apad: már rég nincs semmi stratégia Magyar Péternél, helyette kapkodva kommunikál

2025. december 05. 12:10

„A választók memóriájába beégett a 2010 előtti időszak, így a többség nem dől be még egyszer ugyanannak a hazugságnak” – hangsúlyozta Deák Dániel.

2025. december 05. 12:10
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteki posztjában reagált a a Real-PR 93. legfrissebb kutatására, mely szerint 49 százalékon áll a Fidesz, míg a Tisza a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra olvadt.

Az elemző szerint mindezek fényében nem csoda, hogy sorra jönnek ki olyan nyilatkozatok, amelyekben Tisza-közeli véleményformálók arról „panaszkodnak”, hogy a Fidesz lendületet vett, míg a Tisza esetében nem látják az újdonságot. Felidézte például, hogy Török Gábor legfrissebb „elemzésében” is azt valószínűsíti, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, érezhető erősödést lát ő is a kormányoldal esetében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez társul a baloldali Medián legújabb kutatása, amely azt jelzi, hogy egyre többen tartják alkalmasabbnak Orbán Viktort, mint Magyar Pétert.

Ezt is ajánljuk a témában

Már jó ideje nem kigondolt stratéga mentén halad a Tisza-vezér

Deák bejegyzésében arra is rámutatott, hogy Magyar Péter már hosszú ideje láthatóan nem egy kigondolt stratégia mentén, hanem kapkodva kommunikál. 

„Napi aktuálpolitikai ügyekbe próbál belekapaszkodni, és azon lovagol különböző Facebook-posztokban. 

Ez arra jó, hogy az ellenzéki tábort hergelje, de a bizonytalanok megszólítása ezzel az agresszív és támadó stílussal esélytelen számára.

Ezzel szemben a Fidesz láthatóan tudja, mi lesz a következő lépés, egy kigondolt stratégia áll a háttérben” – fogalmazott a szakértő.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy már eleve nem volt jó helyzetben a Tisza, erre kiszivárgott a megszorítócsomagjuk, ami „brutális” adóemeléseket tartalmaz. „A családokat és a vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozná. Magyar Péter ugyanúgy tagadja mindezt, ahogyan a 2006-os kampányban is tagadta a baloldal az adóemelési terveiket. A választók memóriájába beégett a 2010 előtti időszak, így a többség nem dől be még egyszer ugyanannak a hazugságnak” – húzta alá Deák Dániel.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
soma100
2025. december 05. 13:32
Orbán Viktor ATV-s riportjában volt egy rész, amikor megszámolta, hogy hány amerikai elnökkel tárgyalt és milyen módon kellett kommunikálnia. Abból a pár percből, és Lázár János mondatából kiderül (" Putyintól Trump elnökön át a kínai elnökig –, olyan feladat, amelyhez nem elég a politika iránti ambíció: komoly tapasztalat, rutin és felelősségérzet kell hozzá."), hogy mekkora felelőssége és intelligenciája van a miniszterelnöknek. Lehet gyűlölni, lehet szeretni, de egyet el kell ismernie mindenkinek, hogy kivételes politikus, ami nem mondható el Magyar Péterről, aki jelenleg még egy senki. És nagyon bízom benne, hogy az is marad!
Válasz erre
1
0
states-2
2025. december 05. 13:09
Ez a pszichopata seggfej nagyobbat fog bukni, mint Makizay.
Válasz erre
2
0
kalmanok
2025. december 05. 13:02
Nagy bajban van a Pufi Viktor, ha minden második cikkben már majdnem utoléri a tiszát. november 23. és 30. között, telefonos és online módszerrel készült felmérés eredményéből, hogy a Tisza Párt tábora kétmillió nyolcszázezer fő, a kormánypárté kétmillió négyszázezer.
Válasz erre
0
5
kalmanok
2025. december 05. 12:58
Pert nyert a 24.hu az MBH Bankkal szemben A több száz ügyfelet érintő csalássorozat ügyében adott igazat lapunknak a bíróság. Mehettek birkák Lölőhöz, de ne csodálkozzatok ha a pénzetekből jacht lesz.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!