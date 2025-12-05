Erősen apad: már rég nincs semmi stratégia Magyar Péternél, helyette kapkodva kommunikál

Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
„A választók memóriájába beégett a 2010 előtti időszak, így a többség nem dől be még egyszer ugyanannak a hazugságnak” – hangsúlyozta Deák Dániel.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteki posztjában reagált a a Real-PR 93. legfrissebb kutatására, mely szerint 49 százalékon áll a Fidesz, míg a Tisza a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra olvadt.
Az elemző szerint mindezek fényében nem csoda, hogy sorra jönnek ki olyan nyilatkozatok, amelyekben Tisza-közeli véleményformálók arról „panaszkodnak”, hogy a Fidesz lendületet vett, míg a Tisza esetében nem látják az újdonságot. Felidézte például, hogy Török Gábor legfrissebb „elemzésében” is azt valószínűsíti, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, érezhető erősödést lát ő is a kormányoldal esetében.
Ehhez társul a baloldali Medián legújabb kutatása, amely azt jelzi, hogy egyre többen tartják alkalmasabbnak Orbán Viktort, mint Magyar Pétert.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
Deák bejegyzésében arra is rámutatott, hogy Magyar Péter már hosszú ideje láthatóan nem egy kigondolt stratégia mentén, hanem kapkodva kommunikál.
„Napi aktuálpolitikai ügyekbe próbál belekapaszkodni, és azon lovagol különböző Facebook-posztokban.
Ez arra jó, hogy az ellenzéki tábort hergelje, de a bizonytalanok megszólítása ezzel az agresszív és támadó stílussal esélytelen számára.
Ezzel szemben a Fidesz láthatóan tudja, mi lesz a következő lépés, egy kigondolt stratégia áll a háttérben” – fogalmazott a szakértő.
Az elemző arra is emlékeztetett, hogy már eleve nem volt jó helyzetben a Tisza, erre kiszivárgott a megszorítócsomagjuk, ami „brutális” adóemeléseket tartalmaz. „A családokat és a vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozná. Magyar Péter ugyanúgy tagadja mindezt, ahogyan a 2006-os kampányban is tagadta a baloldal az adóemelési terveiket. A választók memóriájába beégett a 2010 előtti időszak, így a többség nem dől be még egyszer ugyanannak a hazugságnak” – húzta alá Deák Dániel.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Ő „a harmadik pólus, a gazdasági elit embere, nem pedig független szakértő” – hangzott el a Mandiner műsorában.
Ezt is ajánljuk a témában
Teljesen megtört a Tisza Párt lendülete az elmúlt hónapok botrányai és nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.