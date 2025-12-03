Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

„Van egy mondat akkor, ami majd felidézhetővé válik ‘26 április után is, bár szerintem nem lesz rá szükség, mert a Fidesz fog nyerni. Lehet, hogy ezt már Török Gábor is tudja, ezért táncol vissza. Mert ő azért egy kockázat minimalizáló magatartást mutat, tehát mindig van egy násztánc” – fogalmazott G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mandiner Mesterterv című podcastjének legújabb adásában azzal kapcsolatban, hogy Török Gábor politikai elemző tagadta, hogy tiszás miniszternek készülne a 2026-os választások után.

A korábbi adásban ugyanis szóba került, hogy a magyar labdarúgó válogatott kudarcát követően Török Gábor igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. Mindezt úgy, hogy Török a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. G. Fodor Gábor szerint nem volt véletlen Török húzása és el is mondta, hogy miért.