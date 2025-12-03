Ft
12. 03.
szerda
G Fodor Gábor Török Gábor Magyar Péter

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

2025. december 03. 15:08

Ő „a harmadik pólus, a gazdasági elit embere, nem pedig független szakértő” – hangzott el a Mandiner műsorában.

2025. december 03. 15:08
Török Gábor

„Van egy mondat akkor, ami majd felidézhetővé válik ‘26 április után is, bár szerintem nem lesz rá szükség, mert a Fidesz fog nyerni. Lehet, hogy ezt már Török Gábor is tudja, ezért táncol vissza. Mert ő azért egy kockázat minimalizáló magatartást mutat, tehát mindig van egy násztánc” – fogalmazott G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mandiner Mesterterv című podcastjének legújabb adásában azzal kapcsolatban, hogy Török Gábor politikai elemző tagadta, hogy tiszás miniszternek készülne a 2026-os választások után.

A korábbi adásban ugyanis szóba került, hogy a magyar labdarúgó válogatott kudarcát követően Török Gábor igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. Mindezt úgy, hogy Török a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. G. Fodor Gábor szerint nem volt véletlen Török húzása és el is mondta, hogy miért.

Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet

– mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll.

„Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában”írta Facebook-oldalán Török Gábor ezek után, majd azt bizonygatta, hogy igenis létezik a független politikai elemző szerepe.

Törököt „általában középen lévőnek pozícionálják, ő maga is így pozícionálja magát (...), ez a függetlenség Gyurcsánytól az SZDSZ-en, Vona Gáboron át a Magyar Péterig tartó szimpátiáig terjed” – reagált G. Fodor Gábor Török posztjára a Mesterterv legújabb adásában.

„De van itt egy lényegesebb probléma: az ő saját bevallása szerint is Csányi Sándor tanácsadójáról beszélünk”

 – jegyezte meg G. Fodor.

A politológus rámutatott, 

van a politikatudományban egy olyan fogalom, hogy harmadik pólus, „se nem jobb, se nem bal, hanem a politika felett lebegő üzletemberek világa, akik megnézik, merről jön a széljárás és hol az egyikre, hol a másikra tesznek.”

G. Fodor kifejtette, ez a harmadik pólus nem méreti meg magát a politikában, nem választható. 

Török Gábor ennek a harmadik pólusnak az embere és nem független szakértő – húzta alá.

G. Fodor Gábor szerint az a helyes, ha mindenki kiteszi a kártyáit az asztalra és Török Gábor is úgy nyilvánul meg mint Csányi Sándor politikai elemzője. „Így tiszta a dolog és akkor majd így kezeli a közvélemény, hogy mit mond” – húzta alá.

Mráz Ágonston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója hozzáfűzte: a Tisza Pártnak látványos humán erőforrás problémái vannak, ami abból is látszott, hogy lasszóval kellett fognia az embereket, hogy képviselőjelöltnek induljanak. A politológus szerint 

ha Magyar Péter nyerne a választáson, akkor az említett harmadik pólusból, tehát a gazdasági elitből, a bankoknál és multinacionális cégeknél dolgozó elitből toborozna embereket.

A Nézőpont Intézet igazgatója arra is rámutatott, a gazdasági elitről tudni lehet, hogy liberális világnézetű emberek alkotják.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

Vesus8244
2025. december 03. 15:37
Csányi tanácsadója? Milyen tanácsot ad ez a mindentudó? Mihez ért? A focihoz biztos nem ért! Milyen miniszter szeretne lenni? Csak az ember ámul és bámul, hogy milyen emberek akarják ezt az országot vezetni.
Bastyaelvtars
2025. december 03. 15:35
Úgy mosták fel török Gáborral a padlót hogy ott se volt? :))))) Ezt nem felmosasnak hívják basszátok meg:) Hanem úgy hogy mocskolták egy ócska propaganda műsorban. Kurva nagy különbség.
balatontihany-25
2025. december 03. 15:35
G. Fodor Gábor meglátásai - a tökfej Török elvtársat illetően - telitalálatok, tűpontos a diagnózis. És Csányi Sándor ezt a ballibsi senkiházit a tanácsadójának választotta? Na, bravó! Nevetnem kell. Hát, miféle tanácsokat adhat neki ez a karrierista bohóc..?! Azért Csányiról valamicskével többet tételeztem fel.
dundi-fan3
2025. december 03. 15:28 Szerkesztve
„Így tiszta a dolog és akkor majd így kezeli a közvélemény, hogy mit mond” Mint ahogy nem kell bohóckodni itt mindenfajta Nézőpont Intézet, Századvég, MCC, XX. század, XXI. század, Társadalomkutató, Alapjogokért Központ, Migárciókutató Intézet stb. nevű bohóctársulatokkal. Tessék szépen odaírni, hogy a fidesz, közpénzen kitartott seggnyalói, és akkor a kevésbé tájékoztatottak is tudják, hogy mire kell számítani tőlük.
