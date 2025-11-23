Szoboszlai könnyeit is felhasználnák Orbán Viktor ellen – Török Gábor véletlenül kiszivárogtatta az aljas tervet

A válogatott veresége, és a VB-ről való lemaradás után még mindig él a felelősség terhének kérdése. Van, aki csapatkapitány Szoboszlai Dominikot, mások Marco Rossit vették elő, aki már vállalta kudarccal járó nehézségeket. A nagyban dübörgő választási kampány azonban ide is beférkőzött, és Török Gábor rögtön Orbán Viktorra hárította a felelősséget. A Mesterterv elemzői viszont felhívták figyelmünket pár elhanyagolt, ugyanakkor fontos részletre.

Török Gábor nem habozott kampány témát csinálni a vereségből (Fotó: Földházi Árpád / Mandiner.hu)

G. Fodor Gábor rávilágított, hogy itt az ellenfélnek az a stratégiája, hogy rányomja a felelősséget Orbán Viktorra azáltal, hogy a miniszterelnöknek köztudottan nagy hobbija és szenvedélye a magyar labdarúgás, és erőforrások tekintetében is sokat áldozott a hazai futball feltámasztására. A túloldal viszont azzal kontrázik, hogy mindezek ellenére nem sikerült most sem kijutni a 2026-os világbajnokságra.