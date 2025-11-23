Ft
Mesterterv Török Gábor magyar labdarógó-válogatott Orbán Viktor MLSZ Szoboszlai Dominik

Szoboszlai könnyeit is felhasználnák Orbán Viktor ellen – Török Gábor véletlenül kiszivárogtatta az aljas tervet

2025. november 23. 12:00

A Tisza közeli politológus már régóta tolja a Tisza szekerét, de most Szoboszlaiék kudarcát is bevinné a kampányba.

2025. november 23. 12:00
null

A válogatott veresége, és a VB-ről való lemaradás után még mindig él a felelősség terhének kérdése. Van, aki csapatkapitány Szoboszlai Dominikot, mások Marco Rossit vették elő, aki már vállalta kudarccal járó nehézségeket. A nagyban dübörgő választási kampány azonban ide is beférkőzött, és Török Gábor rögtön Orbán Viktorra hárította a felelősséget. A Mesterterv elemzői viszont felhívták figyelmünket pár elhanyagolt, ugyanakkor fontos részletre.

Török Gábor
Török Gábor nem habozott kampány témát csinálni a vereségből (Fotó: Földházi Árpád / Mandiner.hu)

G. Fodor Gábor rávilágított, hogy itt az ellenfélnek az a stratégiája, hogy rányomja a felelősséget Orbán Viktorra azáltal, hogy a miniszterelnöknek köztudottan nagy hobbija és szenvedélye a magyar labdarúgás, és erőforrások tekintetében is sokat áldozott a hazai futball feltámasztására. A túloldal viszont azzal kontrázik, hogy mindezek ellenére nem sikerült most sem kijutni a 2026-os világbajnokságra.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója leszögezte, hogy a politika mindent megtett, hiszen biztosította a kellő erőforrásokat, míg az MLSZ esetleges hibáját senki sem firtatja, és pont a Szövetség kapcsán jön Török Gábor a képbe.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői nem először leplezik le Török Gábor politikai indíttatásait (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A Tisza közeli politológus ugyanis az MLSZ elnökségi tagja, ahol a női labdarúgásért felel. G. Fodor felidézte, hogy Török rögtön a mérkőzés után, mondhatni az MLSZ nevében a miniszterelnököt nevezte meg a kudarc okának. A Mesterterv elemzője úgy fogalmazott:

Rögtön lerúgta az MLSZ-ről a felelősséget és rárúgta az "uram-bátyám" politikára, tehát a Fideszre próbálta terelni. De hát Török Gábor maga az uram, meg a bátyám is, tehát nem tudom kire akarja terelni?

Hozzátette, hogy Török Gábor ki is emelte, hogy ez a vereség nem használt Orbán Viktornak. „Nem Orbán Viktor megy ki a gyepre, nem Orbán Viktor osztja el a pénzt, nem Orbán Viktor szervezi meg a bajnokságot és hívja össze a válogatottat és győz vagy veszít a mérkőzéseken” - mondta G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: Ilyés Tibor

 

