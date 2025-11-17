Orbán Viktor nagy stratégiát villantott: a Rónai Egonnak adott interjú leplezte le

Rónai Egon Orbán Viktorral készült interjúja cikkünk írásakor már 950 ezres megtekintésnél jár a Youtube-on. Mondanunk sem kell, hogy a hét legnézettebb műsora volt. A miniszterelnök visszatérése az ATV-re sokakat érdekelt, hiszen a csatorna finoman szólva is kormánykritikus médiumnak tekinthető és nagy kérdés volt, hogy szerepel Orbán számára kevésbé baráti környezetben.

A Mesterterv szakértői is egyetértettek abban, hogy a választás nem a véletlen műve, és azt is kifejtették, miért ült be több mint egy évtized elteltével a miniszterelnök az ATV stúdiójába.

Orbán Viktor nem véletlenül döntött az ATV-s visszatérés mellett (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„Középre lő a miniszterelnök, a bizonytalan szavazókat akarja megszólítani” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont intézet vezetője kiemelte, hogy az ő kutatásaik szerint az ATV közönségét kétharmad részt kormánykritikusok alkotják, így az interjúval a miniszterelnök hozzájuk is tudott szólni. „Azokhoz, akik nem törzsszavazói a Tiszának, hanem valahol középen állnak” - fogalmazott Mráz.

Meglátása szerint az interjú is úgy volt megszerkesztve, hogy elsősorban hozzájuk, a bizonytalanakhoz szóljon: „racionális érveléssel, a gondolkodás komplexitásával, a vitaképességgel.” Kiemelte, hogy