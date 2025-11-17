Orbán Viktor nagy stratégiát villantott: a Rónai Egonnak adott interjú leplezte le

Orbán Viktor is megszólalt a labdarúgó-válogatott drámai mérkőzése után
A miniszterelnök szerint önsajnálatból nem lehet megélni.
A miniszterelnök nem véletlenül választotta a Rónai Egon műsorát és ennek okát a Mestertervben értékeltük.
Rónai Egon Orbán Viktorral készült interjúja cikkünk írásakor már 950 ezres megtekintésnél jár a Youtube-on. Mondanunk sem kell, hogy a hét legnézettebb műsora volt. A miniszterelnök visszatérése az ATV-re sokakat érdekelt, hiszen a csatorna finoman szólva is kormánykritikus médiumnak tekinthető és nagy kérdés volt, hogy szerepel Orbán számára kevésbé baráti környezetben.
A Mesterterv szakértői is egyetértettek abban, hogy a választás nem a véletlen műve, és azt is kifejtették, miért ült be több mint egy évtized elteltével a miniszterelnök az ATV stúdiójába.
„Középre lő a miniszterelnök, a bizonytalan szavazókat akarja megszólítani” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont intézet vezetője kiemelte, hogy az ő kutatásaik szerint az ATV közönségét kétharmad részt kormánykritikusok alkotják, így az interjúval a miniszterelnök hozzájuk is tudott szólni. „Azokhoz, akik nem törzsszavazói a Tiszának, hanem valahol középen állnak” - fogalmazott Mráz.
Meglátása szerint az interjú is úgy volt megszerkesztve, hogy elsősorban hozzájuk, a bizonytalanakhoz szóljon: „racionális érveléssel, a gondolkodás komplexitásával, a vitaképességgel.” Kiemelte, hogy
a kellemetlen témákra is kitértek, de a miniszterelnököt ez nem tudta kizökkenteni.
G. Fodor Gábor a beszélgetést egy munkaértekezlethez hasonlította. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy lehetőségünk volt belelátni abba, hogy hogyan dolgozik és gondolkozik a magyar miniszterelnök.
„Az is fontos, hogy ki mit mond, ki mit mutat magából. És itt is osztálykülönbség van az a helyzet” - mondta G. Fodor utalva Magyar Péter egy héttel korábbi interjújára, amit az ATV-nek adott.
Ha megnézzük a másik interjút, ott azt látjuk, hogy benyomnak az emberen egy gombot, és elmondja az ő saját politikai paneljeit lépésről-lépésre, tégláról-téglára”
- fogalmazott G. Fodor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala