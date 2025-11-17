Ft
Orbán Viktor nagy stratégiát villantott: a Rónai Egonnak adott interjú leplezte le

2025. november 17. 05:38

A miniszterelnök nem véletlenül választotta a Rónai Egon műsorát és ennek okát a Mestertervben értékeltük.

2025. november 17. 05:38
Rónai Egon Orbán Viktorral készült interjúja cikkünk írásakor már 950 ezres megtekintésnél jár a Youtube-on. Mondanunk sem kell, hogy a hét legnézettebb műsora volt. A miniszterelnök visszatérése az ATV-re sokakat érdekelt, hiszen a csatorna finoman szólva is kormánykritikus médiumnak tekinthető és nagy kérdés volt, hogy szerepel Orbán számára kevésbé baráti környezetben.

A Mesterterv szakértői is egyetértettek abban, hogy a választás nem a véletlen műve, és azt is kifejtették, miért ült be több mint egy évtized elteltével a miniszterelnök az ATV stúdiójába.

Orbán Viktor
Orbán Viktor nem véletlenül döntött az ATV-s visszatérés mellett (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Középre lő a miniszterelnök, a bizonytalan szavazókat akarja megszólítani” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont intézet vezetője kiemelte, hogy az ő kutatásaik szerint az ATV közönségét kétharmad részt kormánykritikusok alkotják, így az interjúval a miniszterelnök hozzájuk is tudott szólni. „Azokhoz, akik nem törzsszavazói a Tiszának, hanem valahol középen állnak” - fogalmazott Mráz.

Meglátása szerint az interjú is úgy volt megszerkesztve, hogy elsősorban hozzájuk, a bizonytalanakhoz szóljon: „racionális érveléssel, a gondolkodás komplexitásával, a vitaképességgel.” Kiemelte, hogy

a kellemetlen témákra is kitértek, de a miniszterelnököt ez nem tudta kizökkenteni. 

G. Fodor Gábor a beszélgetést egy munkaértekezlethez hasonlította. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy lehetőségünk volt belelátni abba, hogy hogyan dolgozik és gondolkozik a magyar miniszterelnök.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői szerint Orbán Viktor az interjú révén jóval több embert tudott elérni, mint kihívója (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Az is fontos, hogy ki mit mond, ki mit mutat magából. És itt is osztálykülönbség van az a helyzet” - mondta G. Fodor utalva Magyar Péter egy héttel korábbi interjújára, amit az ATV-nek adott.

Ha megnézzük a másik interjút, ott azt látjuk, hogy benyomnak az emberen egy gombot, és elmondja az ő saját politikai paneljeit lépésről-lépésre, tégláról-téglára

- fogalmazott G. Fodor.

A Mesterterv Legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. november 17. 08:32
A rajzok értelme 1. Ilyen hülyeséget is csak egy libsi kérdezhet. 2. Egon már megint fingott. 3. Anyád... 4. Dugd fel. 5. Hülye fasz! stb...
Válasz erre
0
0
kistv
2025. november 17. 08:23
Azért nem volt ez annyira bátor. Nem élőben volt, így ha nem sikerült volna, legfeljebb soha meg nem történnek nyilvánítják. Egyszer-kétszer így is lefagyott néhány másodperce. A kínosabb kérdésekre pedig nem válaszolt. Ehelyett egy másik sztori elmesélése, elterelés, agresszívebb hangnem ezt azért mégse kellene. De kétségtelen, hogy elérte a célját. Látszólag ellenzéki tv-ben is milyen jól szerepelt. Kérdés hogy az atv törzsnézői hajlandók voltak-e végignézni?
Válasz erre
0
0
rohadanarancs-2
2025. november 17. 08:09
Mesterterv...óbazmeg....ezt még van olyan birka aki elhiszi?
Válasz erre
1
3
Horst_Tappert
2025. november 17. 07:50
"gyozoporgorugasa 2025. november 17. 06:40 ami egy fallosz volt" A helyedben értékelném, hogy az agyhalott tiszás szavazókat is megemlítette...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!