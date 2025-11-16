Erre kerestek rá a legtöbben Magyar Péterrel kapcsolatban – ennek nagyon nem fog örülni a Tisza Párt elnöke

Nyilván Magyar Péter nyert!
Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.
A választás közeledtével a népszerűségi verseny is új sebbegésbe kapcsolt. Orbán Viktor tarolt a héten, míg Magyar Péterre viszont csak egy botrány miatt keresték a netezők.
A 2026-os választás már alig öt hónapra van, és mindkét fél igyekszik a közönség érdeklődését maga mögött tudni. Orbán Viktor november első heteiben abszolút győztes lett, ami a Google kereséseket illeti. A washingtoni csúcs, valamint a Rónai Egonos interjú és természetesen az interjú alatt készült jegyzet leuralta a magyar internetet. Magyar Péter ezzel szemben csupán egy esemény miatt került az érdeklődés kisebb célkeresztjébe, és az sem volt egy pozitív esemény a Tisza Párt elnöke számára. A Mestertervben ennek jártunk utána.
Mráz Ágoston Sámuel rávilágított arra, hogy hírek és érdeklődés frontján egyértelműen Orbán Viktor állhatott a dobogó legfelső fokára. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy a miniszterelnök mozzanataiban konkrét eredmények, és egyértelmű kijelentések, válaszok voltak, amire kíváncsiak voltak a választók.
G. Fodor Gábor kitért Magyar Péter múlt heti szereplésére is. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy
a Tisza elnöktől csupán "szappanopera" politikát láthattunk, ami nem nagyon érdekelte az embereket.
Ráadásul a héten egyetlen olyan történés volt, ami miatt Magyar Péter felkerült a térképre, de abban nem volt köszönet a Tiszára nézve.
A héten eddig egyetlen hírrel került be a Tisza az internet sodrába, ami Molnár Márk Károly távozása volt. Molnár korábban a legnagyobb támogatója és aktivistája volt Magyar Péternek, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: „Hosszas belső mérlegelés, civódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott tiszás közép-felsővezetés döntéseinek következtében sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett.” A Google adatai szerint, ez volt az egyetlen mozzanat, ami miatt Magyar Péter némileg ismét figyelembe került.
A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Purger Tamás