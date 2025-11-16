Ft
11. 16.
vasárnap
Erre kerestek rá a legtöbben Magyar Péterrel kapcsolatban – ennek nagyon nem fog örülni a Tisza Párt elnöke

2025. november 16. 06:03

A választás közeledtével a népszerűségi verseny is új sebbegésbe kapcsolt. Orbán Viktor tarolt a héten, míg Magyar Péterre viszont csak egy botrány miatt keresték a netezők.

2025. november 16. 06:03
Mandiner
Mandiner

A 2026-os választás már alig öt hónapra van, és mindkét fél igyekszik a közönség érdeklődését maga mögött tudni. Orbán Viktor november első heteiben abszolút győztes lett, ami a Google kereséseket illeti. A washingtoni csúcs, valamint a Rónai Egonos interjú és természetesen az interjú alatt készült jegyzet leuralta a magyar internetet. Magyar Péter ezzel szemben csupán egy esemény miatt került az érdeklődés kisebb célkeresztjébe, és az sem volt egy pozitív esemény a Tisza Párt elnöke számára. A Mestertervben ennek jártunk utána.

Magyar Péter
Magyar Péter november első felében alulmaradt az érdeklődési versenyben (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Mráz Ágoston Sámuel rávilágított arra, hogy hírek és érdeklődés frontján egyértelműen Orbán Viktor állhatott a dobogó legfelső fokára. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy a miniszterelnök mozzanataiban konkrét eredmények, és egyértelmű kijelentések, válaszok voltak, amire kíváncsiak voltak a választók.

G. Fodor Gábor kitért Magyar Péter múlt heti szereplésére is. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy

a Tisza elnöktől csupán "szappanopera" politikát láthattunk, ami nem nagyon érdekelte az embereket.

Ráadásul a héten egyetlen olyan történés volt, ami miatt Magyar Péter felkerült a térképre, de abban nem volt köszönet a Tiszára nézve.

A Mesterterv két elemzője szerint Magyar Péter népszerűsége ősszel megtorpanni látszik (Fotó: Youtube képernyőfotó)

A héten eddig egyetlen hírrel került be a Tisza az internet sodrába, ami Molnár Márk Károly távozása volt. Molnár korábban a legnagyobb támogatója és aktivistája volt Magyar Péternek, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: „Hosszas belső mérlegelés, civódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott tiszás közép-felsővezetés döntéseinek következtében sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett.” A Google adatai szerint, ez volt az egyetlen mozzanat, ami miatt Magyar Péter némileg ismét figyelembe került.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

2025. november 16. 08:45
Azon röhögök, hogy egy kétfős párttól összevissza szarta magát a Tisza és környéke, élén a pszichopatával. Úgy látszik, megkapták a nem nyilvánosságnak szánt közvélemény-kutatási adatokat, amik szerint oda a 110 százalékos vezetés.
langyostiszasok
2025. november 16. 08:40
Ne adjtátok fel Tiszások ! Kin fogunk jövőre röhögni öblösen ! Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
kapor tyütyü
2025. november 16. 08:17
Bár nem tetszik, tény, az online tér is fölzárkózott a valóságos világ kampány dolgaihoz. Egyedüli előnyét abban látom, hogy számszerűsíthető, egzakt adatok vannak, nincs mellédumálás, ez nem az alkonyati, sötét Hősök tere tömegének számmisztikája. A Poloska szektája tavaly ilyenkor még dagonyázott a neten, mára a Fidesz odaszervezte magát, és mint mindenben, ebben is jobbak Orbánék. Hadd jegelje a homlokát a messiás. Fonnyad a heréje, copy paste üzemmódban loholhat tovább a Fidesz után, hátha. Lefőtt ez a tiszás kàvé is, lassan bezár a kupleráj.
juppiter
2025. november 16. 06:09
Sebbegés? Az valami olyasmi, mint a sebesség, csak újmagyarul van.
