Rónai Egon elárulta, mi lesz Orbán Viktor rajzának a sorsa

Kulisszatitkokra derült fény: ezeket rajzolta Orbán Viktor az ATV-interjú közben (VIDEÓ)
Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.
Az is kiderült, hogy a kormányfő ATV-s interjújában a Mandinernek is kulcsszerepe volt.
Megőrizte Rónai Egon, az ATV műsorvezetője azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor készített a csatornának adott interjú közben. Rónai Egon a Blikknek adott interjúban elárulta, hogy meglepődött rajta, hogy a beszélgetés közben gyakorlatilag egy non-figuratív alkotás készült.
Az ATV YouTube-csatornájára feltöltött podcastok közül a miniszterelnökkel készült interjú rendkívül rövid idő alatt a legnézettebb adássá vált.
„Figyeltem, ahogy újabb krikszkrakszok kerülnek a papírra, gyakorlatilag kérdésenként egy újabb. Meg lehet számolni, hogy hányat kérdeztem, mert annyi minta van a papíron. Ez nyilván meglepő volt, ezzel nem nagyon találkoztam még. Az is meglepett, hogy például az űrtervek, az amerikai űrállomás építésében való magyar részvétel mennyire felvillanyozta... Ez a dolog, az űrkutatás, izgalomban tartja” – avatta be az interjú részleteibe a lapot a műsorvezető. Azt is elárulta, mi lesz a miniszterelnök rajzának a sorsa.
Kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot. Megvenné valaki a rajzot, és a pénzt egy általam meghatározott jótékonysági szervezetnek utalná.
Orbán Viktor 15 éve adott interjút az ATV-nek. Rónai Egon felidézte, a miniszterelnök a nyár elején volt a Mandiner műsorvezetőjének, Lentulai Krisztiánnak a vendége. A beszélgetésben szóba került az ATV műsorvezetője is, Rónai szerint ekkor indultak el azok az alaptalan pletykák, hogy következőnek ő fog interjúzni a kormányfővel.
Ez valójában a múlt héten, az amerikai utazása előtt kezdett el konkretizálódni, de hétfőn derült ki véglegesen, hogy valóban megvalósul.
Rónai azt is elmondta, „oldott hangulatban érkezett a miniszterelnök, és egy várakozással teli riporter fogadta. Voltak az interjúnak feszült pillanatai, de ez a műfaj sajátja. Volt olyan kérdésem, amellyel nyilvánvalóan megleptem” – fogalmazott.
A miniszterelnöki interjú sikerét jól mutatja, hogy a régóta a pályán lévő Rónait is meglepte, mennyi reakciót kapott a műsor után. „Nagyon sok nagyon kedves, személyes üzenetet kapok, a legtöbb – érdekes módon – szakmabeliektől, ami jó. Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró.”
Minden Egyenes beszéd vagy podcast felvétele után ugyanígy jelen vannak ezek a kommentek, a szélsőségesen szemben álló oldalak, szélsőségesen szemben álló véleményekkel. Ám ez most a sokszorosa a korábbiaknak.
„A műfaj, a miniszterelnöki interjú, természetesen minden újságírónak, aki ilyen helyzetbe kerül, kihívás. Ebből a szempontból persze, nekem is nagy feladat, de ez is egy interjú, amit épp a miniszterelnök ad, azaz mégiscsak olyan, mint amiket nap mint nap készítünk” – tette hozzá az ATV műsorvezetője.
