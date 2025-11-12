Ft
atv rajz Rónai Egon Lentulai Krisztián ATV miniszterelnöki interjú Orbán Viktor

Rónai Egon elárulta, mi lesz Orbán Viktor rajzának a sorsa

2025. november 12. 21:38

Az is kiderült, hogy a kormányfő ATV-s interjújában a Mandinernek is kulcsszerepe volt.

2025. november 12. 21:38
Rónai Egon

Megőrizte Rónai Egon, az ATV műsorvezetője azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor készített a csatornának adott interjú közben. Rónai Egon a Blikknek adott interjúban elárulta, hogy meglepődött rajta, hogy a beszélgetés közben gyakorlatilag egy non-figuratív alkotás készült. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Figyeltem, ahogy újabb krikszkrakszok kerülnek a papírra, gyakorlatilag kérdésenként egy újabb. Meg lehet számolni, hogy hányat kérdeztem, mert annyi minta van a papíron. Ez nyilván meglepő volt, ezzel nem nagyon találkoztam még. Az is meglepett, hogy például az űrtervek, az amerikai űrállomás építésében való magyar részvétel mennyire felvillanyozta... Ez a dolog, az űrkutatás, izgalomban tartja” – avatta be az interjú részleteibe a lapot a műsorvezető. Azt is elárulta, mi lesz a miniszterelnök rajzának a sorsa.

Kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot. Megvenné valaki a rajzot, és a pénzt egy általam meghatározott jótékonysági szervezetnek utalná. 

A Mandiner műsora ágyazott meg a beszélgetésnek

Orbán Viktor 15 éve adott interjút az ATV-nek. Rónai Egon felidézte, a miniszterelnök a nyár elején volt a Mandiner műsorvezetőjének, Lentulai Krisztiánnak a vendége. A beszélgetésben szóba került az ATV műsorvezetője is, Rónai szerint ekkor indultak el azok az alaptalan pletykák, hogy következőnek ő fog interjúzni a kormányfővel. 

Ez valójában a múlt héten, az amerikai utazása előtt kezdett el konkretizálódni, de hétfőn derült ki véglegesen, hogy valóban megvalósul.

Rónai azt is elmondta, „oldott hangulatban érkezett a miniszterelnök, és egy várakozással teli riporter fogadta. Voltak az interjúnak feszült pillanatai, de ez a műfaj sajátja. Volt olyan kérdésem, amellyel nyilvánvalóan megleptem” – fogalmazott.

Rónai Egont is meglepte az interjú visszhangja

A miniszterelnöki interjú sikerét jól mutatja, hogy a régóta a pályán lévő Rónait is meglepte, mennyi reakciót kapott a műsor után. „Nagyon sok nagyon kedves, személyes üzenetet kapok, a legtöbb – érdekes módon – szakmabeliektől, ami jó. Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró.” 

Minden Egyenes beszéd vagy podcast felvétele után ugyanígy jelen vannak ezek a kommentek, a szélsőségesen szemben álló oldalak, szélsőségesen szemben álló véleményekkel. Ám ez most a sokszorosa a korábbiaknak.

„A műfaj, a miniszterelnöki interjú, természetesen minden újságírónak, aki ilyen helyzetbe kerül, kihívás. Ebből a szempontból persze, nekem is nagy feladat, de ez is egy interjú, amit épp a miniszterelnök ad, azaz mégiscsak olyan, mint amiket nap mint nap készítünk” – tette hozzá az ATV műsorvezetője.

Nyitókép: Blikk/Fuszek Gábor

***

