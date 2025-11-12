Rónai Egon elárulta, mi lesz Orbán Viktor rajzának a sorsa

A Mandiner műsora ágyazott meg a beszélgetésnek

Orbán Viktor 15 éve adott interjút az ATV-nek. Rónai Egon felidézte, a miniszterelnök a nyár elején volt a Mandiner műsorvezetőjének, Lentulai Krisztiánnak a vendége. A beszélgetésben szóba került az ATV műsorvezetője is, Rónai szerint ekkor indultak el azok az alaptalan pletykák, hogy következőnek ő fog interjúzni a kormányfővel.

Ez valójában a múlt héten, az amerikai utazása előtt kezdett el konkretizálódni, de hétfőn derült ki véglegesen, hogy valóban megvalósul.

Rónai azt is elmondta, „oldott hangulatban érkezett a miniszterelnök, és egy várakozással teli riporter fogadta. Voltak az interjúnak feszült pillanatai, de ez a műfaj sajátja. Volt olyan kérdésem, amellyel nyilvánvalóan megleptem” – fogalmazott.

Rónai Egont is meglepte az interjú visszhangja