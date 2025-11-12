Néhány óra alatt rekordot döntött: már most az Orbán-interjú az ATV történetének legnézettebb műsora

Az adás rövid idő alatt rekordot döntött: az ATV történetének legnézettebb podcast-epizódjává vált.

Cikkünk megírásának időpontjáig, alig 16 óra alatt már több mint 422 ezren tekintették meg a Mérleg című műsor legújabb epizódját. Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a Budapesti Békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esik.