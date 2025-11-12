Néhány óra alatt rekordot döntött: már most az Orbán-interjú az ATV történetének legnézettebb műsora

Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert – elképesztően népszerű a miniszterelnök ATV-interjúja
Már közel 400 ezren megtekintették.
Az ATV YouTube-csatornájára feltöltött podcastok közül a miniszterelnökkel készült interjú rendkívül rövid idő alatt a legnézettebb adássá vált.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden 17 órától vált elérhetővé Rónai Egon interjúja Orbán Viktor miniszterelnökkel, amely az ATV YouTube-csatornáján tekinthető meg.
Az adás rövid idő alatt rekordot döntött: az ATV történetének legnézettebb podcast-epizódjává vált.
Cikkünk megírásának időpontjáig, alig 16 óra alatt már több mint 422 ezren tekintették meg a Mérleg című műsor legújabb epizódját. Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a Budapesti Békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esik.
A kormányfő másfél órás interjút adott Rónai Egonnak; aligha van olyan aktuális kérdés, amire ne válaszolt volna.
