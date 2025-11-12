Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rónai Egon ATV interjú podcast Orbán Viktor

Néhány óra alatt rekordot döntött: már most az Orbán-interjú az ATV történetének legnézettebb műsora

2025. november 12. 09:42

Az ATV YouTube-csatornájára feltöltött podcastok közül a miniszterelnökkel készült interjú rendkívül rövid idő alatt a legnézettebb adássá vált.

2025. november 12. 09:42
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden 17 órától vált elérhetővé Rónai Egon interjúja Orbán Viktor miniszterelnökkel, amely az ATV YouTube-csatornáján tekinthető meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Az adás rövid idő alatt rekordot döntött: az ATV történetének legnézettebb podcast-epizódjává vált.

Cikkünk megírásának időpontjáig, alig 16 óra alatt már több mint 422 ezren tekintették meg a Mérleg című műsor legújabb epizódját. Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a Budapesti Békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATV

***

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. november 12. 11:06
Lami66 2025. november 12. 10:40 • Wow mikor az ember azthinné, hogy egy fidesz szavazó egy bizonyos szintnél nem lehet intelektuális vákum akkor csak ide kell jönni és látni kell az ilyen kommenteket.. Az a baj h az ilyen mint te is szavazhat az 1 számjegyű iq-jával.
Válasz erre
2
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 12. 11:05
csulak 2025. november 12. 10:47 a baloldal kiakadt amikor a valosaggal szembesult Fico urad is baloldali, mégis a csicskái vagytok. :)
Válasz erre
0
2
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 12. 10:48
csulak 2025. november 12. 10:47 a baloldal kiakadt amikor a valosaggal szembesult Mint az urad az interjú során, mikor kiakadt Rónai egy kérdésére.
Válasz erre
3
6
csulak
2025. november 12. 10:47
a baloldal kiakadt amikor a valosaggal szembesult
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!