Öt mondat, amitől visszhangzott az ATV stúdiója: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)

Mint megírtuk: Rónai Egonnak adott másfél órás interjút Orbán Viktor, amely után Mráz Ágoston Sámuel szerint „senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt”. Ebben a cikkben most összegyűjtöttük a miniszterelnök öt legerősebb kijelentését.

1. Trump nem kért semmit a szankciók alóli mentességért cserébe

Orbán Viktor az ellenzéki sajtó ilyen jellegű sugalmazását megcáfolandó közölte: „Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért”. A kormányfő kifejtette, hogy amíg Trump az amerikai elnök, ő pedig a kormányfő Magyarországon, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.

„Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket” – szögezte le. Majd hozzátette, hogy Trump e gesztusának az az oka, hogy