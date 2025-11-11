Ft
Öt mondat, amitől visszhangzott az ATV stúdiója: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)

2025. november 11. 22:24

A kormányfő másfél órás interjút adott Rónai Egonnak; aligha van olyan aktuális kérdés, amire ne válaszolt volna.

2025. november 11. 22:24
null

Mint megírtuk: Rónai Egonnak adott másfél órás interjút Orbán Viktor, amely után Mráz Ágoston Sámuel szerint „senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt”.  Ebben a cikkben most összegyűjtöttük a miniszterelnök öt legerősebb kijelentését.

1. Trump nem kért semmit a szankciók alóli mentességért cserébe

Orbán Viktor az ellenzéki sajtó ilyen jellegű sugalmazását megcáfolandó közölte: „Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért”. A kormányfő kifejtette, hogy amíg Trump az amerikai elnök, ő pedig a kormányfő Magyarországon, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében. 

Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket” – szögezte le. Majd hozzátette, hogy Trump e gesztusának az az oka, hogy

akkor kötött barátságot az USA elnökével, amikor az mélyen volt.

2. Pénzügyi védőpajzs: bármikor le lehet hívni

Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról azt mondta: nem kötelező lehívni. „Ugyanakkor bármikor le lehet hívni, és akkor lehet megtenni, amikor erre szükség van; nincs limitje ennek az összegnek” – fogalmazott. „Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságnak. 

Ilyenkor az Egyesült Államok elnöke ott van mellettünk, és segíteni fog” 

– szögezte le.

Brüsszel ellenséges szemmel tekint Magyarországra, és nem akar segíteni nekünk (...) Most nem adnak forrásokat; a tény az, hogy ma Brüsszel úgy tekint az országra, mint ami akadályt jelent a céljai elérésében. Ezt ellensúlyozza a megállapodás Trumppal” – fejtette ki a kormányfő.

3. A békecsúcs a területi követeléseken akadt el

A miniszterelnök az interjúban elárulta azt is, hogy a békecsúcs a területi kérdéseken akadt el most. Rámutatott arra, hogy az orosz alkotmányba bele van írva, 

hogy négy teljes ukrán megyét elfoglaljanak. 

„A Kremlnek nem is kell ismernie a magyar béketervet, mert nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi ilyet írjunk” – tette hozzá. „Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz” – mondta.

4. Budapest csődben van

A beszélgetésben kitértek Budapest pénzügyi helyzetére is. Orbán Viktor a fővárosi csődhelyzet kapcsán elmondta, olyan dolgok történtek Budapesten, amelyeket saját erőből nem tudott volna megoldani, 

és kormányzati segítségre volt szüksége.

Amikor a főváros azt mondja, hogy igazságtalanul kezeli a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon” – jegyezte meg, majd hozzátette: a kérdést nem pártpolitikai szemüvegen keresztül kell nézni, és ha segítség kell, a kormány mindenképp segíteni fog.  

5. Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz 

A tiszás adatszivárgás is szóba került a beszélgetés során. Ennek kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy az adatgazdának meg kell védenie az adatokat. „Van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik a polgárok adatainak biztonságáért” – fogalmazott.

A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miért ukránok készítették a Tisza applikációját, és az is, hogy az egyik adatgazda miért Ukrajnában van.

A Magyar Péterrel folytatandó esetleges vitáról Orbán Viktor elmondta, hogy ő nem a Tisza elnökével, hanem Brüsszellel vitázik. „Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz” – szögezte le.

Nyitókép: ATV

csulak
2025. november 11. 22:48
hat ez nem poloska volt !
elcapo-2
2025. november 11. 22:43
Remek interjú volt! Orbán zseniálisan válaszolt minden kérdésre! Viszont a Rónai óriásit hibázott a gyermekszegénységgel és a mélyszegénységgel kapcsolatban, hamis adatokat közölt és azokra kérdezett rá! Valószínűleg a Rónait is megvezették, de miért nem ellenőrizte le a kapott adatokat!
optimista-2
2025. november 11. 22:40
Maradt megválaszolatlan kérdés. Egon el is kezdte, de kivágták: Ausztriának és Csehországnak sincs tengere, mégsem háromszoros a benzin ára, de még 1000 Ft sincs. Hát ez meg hogy lehet ?
h040183
•••
2025. november 11. 22:38 Szerkesztve
Két intelligens ember beszélgetése, jó volt hallgatni. Ügyesen teszi a hülyét Rónai, pedig nem az... de ez a dolga! Orbán miniszterelnök pedig sziporkázott, annak ellenére, hogy láthatóan fáradt. Addig jó, amíg ennyi energiája van! Hagyrá Magyarország, hajrá magyarok!
