Öt mondat, amitől visszhangzott az ATV stúdiója: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
A kormányfő másfél órás interjút adott Rónai Egonnak; aligha van olyan aktuális kérdés, amire ne válaszolt volna.
Mint megírtuk: Rónai Egonnak adott másfél órás interjút Orbán Viktor, amely után Mráz Ágoston Sámuel szerint „senki sem mondhatja, hogy maradt volna még kérdés, amire Orbán Viktor nem válaszolt”. Ebben a cikkben most összegyűjtöttük a miniszterelnök öt legerősebb kijelentését.
Orbán Viktor az ellenzéki sajtó ilyen jellegű sugalmazását megcáfolandó közölte: „Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért”. A kormányfő kifejtette, hogy amíg Trump az amerikai elnök, ő pedig a kormányfő Magyarországon, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.
„Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket” – szögezte le. Majd hozzátette, hogy Trump e gesztusának az az oka, hogy
akkor kötött barátságot az USA elnökével, amikor az mélyen volt.
Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról azt mondta: nem kötelező lehívni. „Ugyanakkor bármikor le lehet hívni, és akkor lehet megtenni, amikor erre szükség van; nincs limitje ennek az összegnek” – fogalmazott. „Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságnak.
Ilyenkor az Egyesült Államok elnöke ott van mellettünk, és segíteni fog”
– szögezte le.
„Brüsszel ellenséges szemmel tekint Magyarországra, és nem akar segíteni nekünk (...) Most nem adnak forrásokat; a tény az, hogy ma Brüsszel úgy tekint az országra, mint ami akadályt jelent a céljai elérésében. Ezt ellensúlyozza a megállapodás Trumppal” – fejtette ki a kormányfő.
A miniszterelnök az interjúban elárulta azt is, hogy a békecsúcs a területi kérdéseken akadt el most. Rámutatott arra, hogy az orosz alkotmányba bele van írva,
hogy négy teljes ukrán megyét elfoglaljanak.
„A Kremlnek nem is kell ismernie a magyar béketervet, mert nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi ilyet írjunk” – tette hozzá. „Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz” – mondta.
Mráz Ágoston Sámuel a kormányfő amerikai útja kapcsán leszögezte: szó sem volt hitelfelvételről, nem nőtt egy centtel sem az államadósság.
A beszélgetésben kitértek Budapest pénzügyi helyzetére is. Orbán Viktor a fővárosi csődhelyzet kapcsán elmondta, olyan dolgok történtek Budapesten, amelyeket saját erőből nem tudott volna megoldani,
és kormányzati segítségre volt szüksége.
„Amikor a főváros azt mondja, hogy igazságtalanul kezeli a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon” – jegyezte meg, majd hozzátette: a kérdést nem pártpolitikai szemüvegen keresztül kell nézni, és ha segítség kell, a kormány mindenképp segíteni fog.
A tiszás adatszivárgás is szóba került a beszélgetés során. Ennek kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy az adatgazdának meg kell védenie az adatokat. „Van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik a polgárok adatainak biztonságáért” – fogalmazott.
A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miért ukránok készítették a Tisza applikációját, és az is, hogy az egyik adatgazda miért Ukrajnában van.
A Magyar Péterrel folytatandó esetleges vitáról Orbán Viktor elmondta, hogy ő nem a Tisza elnökével, hanem Brüsszellel vitázik. „Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz” – szögezte le.
