Orbán Viktor: Budapest már csődben van!– élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)

Szegénység és nyugdíjak

A szegénység mértékéről azt mondta, hogy egy is sok, de a helyzet jobb, mint volt. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy olyan gyermek nincs, akit nem ér el a családtámogatási rendszerek. A szegénység ügyében a cigányok jobban érintettek, ezért a megoldást oda kell vinni, ahol a probléma van – közölte a kormányfő.



A nyugdíjasok esetében mióta nemzeti kormányzás van azóta a nyugdíjak értékét megőrizte a kabinet. A nyugdíjak nem vesztették el az értéküket 2010 óta, mert ugyanannyit tudnak belőle vásárolni, mint a kiindulópontnál. A nyugdíjrendszer megbontása nagyon veszélyes dolog, ezért a 14. havi nyugdíjat arra a rendszerre kell ráültetni, mint a 13. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíjat egyébként korábban is visszaadták az érintetteknek – mondta Orbán Viktor.

A nyugdíjakat nem szabad a bérekhez mérni, mert az egy baloldali gondolat.

Ezzel szemben most a nyugdíjas fogyasztói kosárhoz viszonyítják a nyugdíjak emelését – ismertette Orbán Viktor. Azért veszélyes összekötni a béreket a nyugdíjakkal, mert vannak időszakok, amikor nem nőttek a bérek. Van egy 30 éve kialakult rendszer, de a rendszer megbontása nagyobb kockázattal jár, mint amit sokan gondolják.

Orbán Viktor szerint nagy kérdés, hogy ki lehet-e vezetni az árrésstopot. Ha tartósan marad a magas infláció a nyugati országokban, akkor a magas inflációt kezelő eszközök is életben maradnak – tette hozzá.

Budapest csődbe ment

Budapestről azt mondta, ha nincs rend a nyelvben, akkor nincs rend a gondolatokban.

A főváros már csődben van –

mondta Orbán Viktor. A főváros valóságos pénzügyi helyzetét nem mutatják a valós számok – tette hozzá. Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros – vélte a kormányfő.

Miközben országos pénzből több mint 1000 milliárdos beruházások zajlanak, addig ezekre nem volt képes Budapest az elmúlt években. Nincs egy olyan régiója az országnak, amely annak a pénznek egytizedével nem lenne boldog, amit Budapest fejlesztéként megkap.

Orbán Viktor szerint elég silány érvelés az, hogy a kormány nem ad pénzt nekik. Tessék jól kormányozni, rengteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni – tette hozzá. Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog.

Matolcsy György sok jót tett a gazdaságért

Orbán Viktor az MNB ügyről azt mondta, még nem lát tisztán. Erős érzelmi viszonya van a korábbi jegybankelnökkel – tette hozzá.

Sokat segített Matolcsy György a magyar gazdaság átalakításában a 2010-es évek elején, egy ütőképes gazdaság lettünk.

2010-ben mi nemcsak lyukakat foltoztunk be, hanem egy teljesen új adórendszer, munkaügyi szabályok és családtámogatási rendszer jött létre. Ezt Matolcsy György nélkül nem tudtuk volna felépíteni – tette hozzá. Orbán Viktor közölte, nem néz ki jól az MNB korábbi gazdálkodása, de megvárja a vizsgálat végét.

Minden döntésnek van felelőse, meg kell várni a vizsgálat végét, és ha egy forint is eltűnt szabálytalanul, akkor azért valakinek szorulnia kell.

Orbán Viktor a tiszás adatszivárgásról azt mondta, nagyon izgalmas terület mert az ország is tanulja a személyes adatszuverenitás jelentőségét. A külügyi szerverek esetén történt beszivárgásról azt mondta, a magyar államnak kötelessége elmennie a végsőkig, mert ő az adatgazda.

Adatgazdának teljes erkölcsi felelőssége van –

ismertette a kormányfő. Azt nem érti, hogy miért kellett olyan programot készíteni, amiben vannak ukránok, és az egyik adatgazda Ukrajnában van.

Orbán Viktor közölte, a Tisza egy brüsszeli projekt, onnan is finanszírozzák, aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz.

Vita folyamatosan van, és én azokkal vitatkozom, akik egy másik kormányt szeretnének. Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.

Az ítélőképesség hiánya a legnagyobb fájdalom a kegyelmi ügyben – mondta Orbán Viktor. A köztársasági elnöknek nem kellett volna magára vonnia ennek az ominózus esetben az igazságossági döntés lehetőségét. Nagyon erős tartóoszlopokat ütöttek ki a kegyelmi ügy során – tette hozzá. Az ország szempontjából két becsületes politikus elvesztése nagy veszteség volt – közölte Orbán Viktor.

Én soha nem hívtam vissza Varga Juditot.



Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában. Cikkünk folyamatosan frissül. -

Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor: Ezek lesznek a legfőbb témák

Orbán Viktor elárulta, hogy a beszélgetés fő témái

a magyar-amerikai csúcs eredményei

és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.

Nyitókép: ATV-Youtube oldala

