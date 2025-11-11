Orbán Viktor: Budapest már csődben van!– élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)

Orbán Viktor sikeresen megkerülte az EU-t, de ez sem lesz olcsó
Kétféle magyar politikai csoport is súlyosan és visszavonhatatlanul csalódni fog a – bizonyos tekintetben példa nélküli – Trump–Orbán-megállapodás következményeképpen.
Orbán Viktor kormányfő Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorának nyilatkozik. Orbán Viktor az amerikai csúcsról is nyilatkozik.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején jelezte, nem volt olyan állami gép, amivel meg tudták volna az amerikai utat, ezért mentek WizzAir járattal. Nem érdekes milyen a gép, mert egy ilyen úton sok idő telt a munkával, több kérdést lezárta a miniszterekkel – tette hozzá. Meg van bénulva az amerikai állam, mert nincs költségvetés, ezért nem fogadta őt küldöttség a repülőtéren – közölte.
Orbán Viktor arról is beszélt, Trump egy üzletember, az utolsó pillanatig nyitva hagy mindent, hogy a végén neki legyen jó. Január óta van hivatalban az elnök, ilyenkor megindul egy versenyfutás, hogy minél hamarabb legyen találkozó a Magyarország méretű ország esetében – tette hozzá.
Nekem nem volt okom rohanni, csak akkor megyünk, ha kész van a pontos megállapodás.
Ha egy üzletember magasra teszi a tétet, akkor tudtam hogy meg fogunk állapodni, amikor azt mondta, hogy nem adott engedményt Magyarorsazágnak az orosz energiaimportra – ismertette a kormányfő. A politika egy tapasztalati műfaj – tette hozzá. Orbán Viktor a tárgyalások menetéről közölte, hogy Trumpnak megmondta, hogyha maradnak a szankciók, akkor az ország tönkremegy, nem szabad átverni, és nem szabad blöffölni sem az amerikai elnökkel szemben.
Orbán Viktor közölte, amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében. Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek – tette hozzá.
Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.
Akkor kötöttem barátságot az USA elnökével, amikor mélyen volt – emlékeztetett Orbán Viktor.
A külügy, vagy bármely másik minisztérium csak technikai dolgokért felel, de az elnök dönt mindenben – így van ez Amerikában, ezért azt érdemes nézni, amit az elnök dönt és akar – fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, 2010-ben a hatalmi rendszer esetében felmerült az elnöki rendszer bevezetésének az ügye, de végül a parlamentáris rendszer mellett döntöttek. Minden egyes kétharmados győzelemnél felmerült ez, de eddig mindig a parlamentáris rendszer mellett döntöttek – tette hozzá.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a külföldi utak esetében természetesen mindig javítani akar a magyar gazdaság pozícióján. Az amerikaiak esetében a LNG-vásárlás tekintetében olcsóbban veszünk, amivel a drágábban vett egységeket váltjuk ki – ismertette a kormányfő.
A nukleáris megállapodásról azt mondta a kormányfő, hogy a csúcstechnológiára van szükségünk. A megállapodás két részből áll: fűtőanyag vásárlása, valamint a használt fűtőanyag tárolása – tette hozzá. Orbán Viktor szerint az amerikai kapcsolatok esetében a legfőbb kérdés, hogy mi a jó a magyaroknak.
A magyaroknak pedig egyértelműen az a jó, ha a két fél között normális a viszony.
A kormányfő szerint, most kaptak egy lehetőséget az amerikai féltől, amire nem volt lehetőség korábban – mutatott rá. Semmilyen politikia kitettségünk nincs Oroszország felé, hanem csak történelmi adottságunk. A magyar kormány döntéseire nem tud semmiylen befolyást gyakorolni az orosz fél – tette hozzá.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország ütközőzónából lett NATO és uniós tag.
2008-ig azt gondoltam, hogy ez a folyamat folytatódni fog, és Ukrajna nyugatosodni fog.
2008-ban az európai országok nem, míg az amerikaiak támogatták Kijev NATO tagságát. Ez volt a fordulópont, mert világos lett, hogy Moszkva itt marad velünk, és nem lesz nyugati expanzió. Ekkor állapodtam meg Putyinnal az együttműködés kereteiről – mondta Orbán Viktor. Közvetlen vonal lett kialakítva Moszkvával, minden évben volt csúcstalálkozó a felek között, egy transzaprens átlátható rendszer működött 2022-ig – ismertette.
Orbán Viktor a védőpajzsról azt mondta, hogy nem kötelező lehívni, bármikor le lehet hívni, és akkor lehet megtenni, amikor erre szükség van, nincs limitje ennek az összegnek.
Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, amikor nem lehet finanszírozni, és erről szól a megállapodás.
Magyarország az első világháború vége óta mindig pénzügyi gondokkal küzd – ismertette. Persze az lenne a legjobb, ha mi adnánk kölcsönt az országoknak, de egyelőre ezt nem sikerült elérni – mondta. Brüsszel ellenséges szemmel tekint Magyarországra, és nem akar segíteni az országnak – mondta. Most nem adnak forrásokat, a tény az, hogy ma Brüsszel úgy tekint az országra, amely akadályt jelent a céljai elérésében. Ezt ellensúlyozza a megállapodás Trumppal – mondta.
A miniszterelnök közölte, hogy a békecsúcs a területi kérdéseken akadt el most. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy az orosz alkotmányba bele van írva, hogy négy teljes ukrán megyét elfoglaljanak. A Kremlnek nem is kell ismernie a magyar béketervet, mert nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi ilyet írjunk – tette hozzá.
A jövőben a legfontosabb szuverenitási elemek közé emelkedik az adatszuverenitás is, és ezért kell nekünk saját jogon, saját műhold – mondta Orbán Viktor. Nekünk egyelőre csak műhold jogunk van, de technológiánk nincs. Éppen ezért kell az együttműködés az amerikai féllel – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2024-ben a költségvetési hiány 5 százalék volt, és 2025-ben és 2026-ban is 5 százalék lesz.
Ameddig nem lesz vége a háborúnak, addig nem is igen lehet jelentősen csökkenteni a hiányt.
Az alacsony gazdasági növekedésről azt mondta, hogy elemi érdek a háború lezárása. Ha háború nem lenne, akkor plusz 800 milliárd forintban lennénk. Persze lehetne 3,7 százalékos hiányt csinálni, de akkor több dolgot is fel kellene adni – ismertette Orbán Viktor. Egyetlen korábbi célt sem akarok feladni, hajlandó vagyok átütemezni, de feladni nem. Orbán Viktor közölte, hogy várhatóan a jövő héten tárgyalnak 70-80 milliárdos adókönnyítésről a kis-és középvállalkozások esetében.
A szegénység mértékéről azt mondta, hogy egy is sok, de a helyzet jobb, mint volt. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy olyan gyermek nincs, akit nem ér el a családtámogatási rendszerek. A szegénység ügyében a cigányok jobban érintettek, ezért a megoldást oda kell vinni, ahol a probléma van – közölte a kormányfő.
A nyugdíjasok esetében mióta nemzeti kormányzás van azóta a nyugdíjak értékét megőrizte a kabinet. A nyugdíjak nem vesztették el az értéküket 2010 óta, mert ugyanannyit tudnak belőle vásárolni, mint a kiindulópontnál. A nyugdíjrendszer megbontása nagyon veszélyes dolog, ezért a 14. havi nyugdíjat arra a rendszerre kell ráültetni, mint a 13. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíjat egyébként korábban is visszaadták az érintetteknek – mondta Orbán Viktor.
A nyugdíjakat nem szabad a bérekhez mérni, mert az egy baloldali gondolat.
Ezzel szemben most a nyugdíjas fogyasztói kosárhoz viszonyítják a nyugdíjak emelését – ismertette Orbán Viktor. Azért veszélyes összekötni a béreket a nyugdíjakkal, mert vannak időszakok, amikor nem nőttek a bérek. Van egy 30 éve kialakult rendszer, de a rendszer megbontása nagyobb kockázattal jár, mint amit sokan gondolják.
Orbán Viktor szerint nagy kérdés, hogy ki lehet-e vezetni az árrésstopot. Ha tartósan marad a magas infláció a nyugati országokban, akkor a magas inflációt kezelő eszközök is életben maradnak – tette hozzá.
Budapestről azt mondta, ha nincs rend a nyelvben, akkor nincs rend a gondolatokban.
A főváros már csődben van –
mondta Orbán Viktor. A főváros valóságos pénzügyi helyzetét nem mutatják a valós számok – tette hozzá. Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros – vélte a kormányfő.
Miközben országos pénzből több mint 1000 milliárdos beruházások zajlanak, addig ezekre nem volt képes Budapest az elmúlt években. Nincs egy olyan régiója az országnak, amely annak a pénznek egytizedével nem lenne boldog, amit Budapest fejlesztéként megkap.
Orbán Viktor szerint elég silány érvelés az, hogy a kormány nem ad pénzt nekik. Tessék jól kormányozni, rengteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni – tette hozzá. Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog.
Orbán Viktor az MNB ügyről azt mondta, még nem lát tisztán. Erős érzelmi viszonya van a korábbi jegybankelnökkel – tette hozzá.
Sokat segített Matolcsy György a magyar gazdaság átalakításában a 2010-es évek elején, egy ütőképes gazdaság lettünk.
2010-ben mi nemcsak lyukakat foltoztunk be, hanem egy teljesen új adórendszer, munkaügyi szabályok és családtámogatási rendszer jött létre. Ezt Matolcsy György nélkül nem tudtuk volna felépíteni – tette hozzá. Orbán Viktor közölte, nem néz ki jól az MNB korábbi gazdálkodása, de megvárja a vizsgálat végét.
Minden döntésnek van felelőse, meg kell várni a vizsgálat végét, és ha egy forint is eltűnt szabálytalanul, akkor azért valakinek szorulnia kell.
Orbán Viktor a tiszás adatszivárgásról azt mondta, nagyon izgalmas terület mert az ország is tanulja a személyes adatszuverenitás jelentőségét. A külügyi szerverek esetén történt beszivárgásról azt mondta, a magyar államnak kötelessége elmennie a végsőkig, mert ő az adatgazda.
Adatgazdának teljes erkölcsi felelőssége van –
ismertette a kormányfő. Azt nem érti, hogy miért kellett olyan programot készíteni, amiben vannak ukránok, és az egyik adatgazda Ukrajnában van.
Orbán Viktor közölte, a Tisza egy brüsszeli projekt, onnan is finanszírozzák, aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz.
Vita folyamatosan van, és én azokkal vitatkozom, akik egy másik kormányt szeretnének. Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.
Az ítélőképesség hiánya a legnagyobb fájdalom a kegyelmi ügyben – mondta Orbán Viktor. A köztársasági elnöknek nem kellett volna magára vonnia ennek az ominózus esetben az igazságossági döntés lehetőségét. Nagyon erős tartóoszlopokat ütöttek ki a kegyelmi ügy során – tette hozzá. Az ország szempontjából két becsületes politikus elvesztése nagy veszteség volt – közölte Orbán Viktor.
Én soha nem hívtam vissza Varga Juditot.
