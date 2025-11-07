Ft
Bejelentették Washingtonban: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia az Európai Unióban (VIDEÓ)

2025. november 07. 22:34

Hazánk mentesül az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

2025. november 07. 22:34
null

Megállapodott Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök arról, hogy a Magyarországra érkező orosz kőolaj és földgáz mentesül az orosz vállalatokat érintő amerikai szankciók alól – jelentette be a magyar miniszterelnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. 

A lakossági villamosenergia ára az európai fővárosokban. Forrás: MEKH

A kormányfő kiemelte:

Az amerikai szankciók így nem érintik a magyar energiaellátást, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia.

Orbán az amerikai kollégájával folytatott tárgyalásról elmondta, Trump megértette, hogy Magyarország nem tudja más formában garantálni az energiaellátását, csak a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat gázvezetéken keresztül. Az amerikai szankciók alól hazánk nem csak átmenetileg, hanem teljes mértékben mentesül.

Ha ez a megállapodás nem jött volna létre, a magyar háztartásoknak és a vállalkozásoknak már decembertől a jelenleginél kétszer-háromszor magasabb energiaárakat kellett volna kifizetniük 

– emelte ki, majd hozzátette: ez volt a találkozó egyik legfontosabb megállapodása.

A lakossági földgáz ára az európai fővárosokban. Forrás: MEKH

Az Egyesült Államok októberben jelentette be, hogy a Rosneft és a Lukoil orosz olaj- és gázipari vállalatokkal szemben szankciókat vezet be, és befagyasztja az amerikai eszközeiket. A szankciók kiterjednek azokra a vállalatokra és országokra is, amelyek orosz kőolajat és földgázt vásárolnak, így Magyarország a most megkötött amerikai-magyar egyezség nélkül nagyon nehéz helyzetbe került volna.

Marad a rezsicsökkentés és Európa legalacsonyabb tarifái

Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, továbbra is nálunk marad a legolcsóbb az áram és a gáz az Európai Unióban. Ez nem csak a lakosságot érinti kedvezően, hanem a vállalkozásokat is, ráadásul a befektetéseket is ösztönzi. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő években rengeteg beruházás érkezik Magyarországra. Ezeknek a beruházásoknak az energiaigényét is ki kell elégíteni, vagyis a kereslet a jövőben jelentősen megnő.

Jelenleg a nemzetközi adatok szerint Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági földgáz és villamosenergia ára, míg a nyugat-európai országokban a háztartásoknak jelentős terhet okoz a számlák kifizetése. Ez az előnyünk a megállapodással hosszútávon garantált marad.

Az orosz-ukrán háború kitörését követő energiaválság kiszámíthatatlanná és tartósan magassá tette az energiaárakat Európában, amely amellett, hogy többszörösére emelte a lakossági rezsiszámlákat, a vállalkozásokat is sokkolta. A gazdaság szereplőinek, elsősorban az iparban jelenleg sokkal többe kerül a működéshez szükséges energia, mint a globális – amerikai, kínai – versenytársaknak. Emiatt az Európai Unió jelentős versenyhátrányba került a világpiacokon, amely hatással van a tagállamok gazdasági teljesítményére.

Az amerikai-magyar csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, földrajzi adottságaink miatt hazánk nem tudja más forrásokból pótolni a kőolajat és a földgázt, csak rendkívül magas költségek árán, vagyis az amerikai szankciók a teljes magyar gazdaságot megrázták volna miközben a családok megélhetési költségei az egekbe szöktek volna.

Orbán Viktor hozzátette: az amerikai szankciók alóli mentesség nem érinti Brüsszel terveit, vagyis az Európai Unió elképzelését arról, hogy 2027-től megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, az egy külön csata lesz. Arra ugyanakkor mind a magyar, mind az amerikai elnök felhívta a figyelmet, hogy 

Európa annak ellenére támadja Magyarországot és Szlovákiát az orosz energiabeszerzések miatt, hogy továbbra is vásárolnak orosz olajat és földgázt, 

miközben – velünk ellentétben – nekik más beszerzési lehetőségek is rendelkezésre állnának. Az energiaellátással kapcsolatos egyeztetés részleteiről Lantos Csaba energiaügyi miniszter újabb részleteket is elárult a Mandinernek:

Nyitókép: Saul Loeb/AFP

***

Párhuzamos különvélemény
2025. november 07. 23:15
Hurrá! És ez ma még csak a 100. Orbán menni Amerika cikk. Még sok ilyet újmandi!
recipracio-2
2025. november 07. 22:59 Szerkesztve
Á,még véletlen sem veszi még hülyébbre a kreténkeltetű mandi szoponcait ,sose volt szankció Mo-ra vonatkozóan a vezetékes ruszki gázra ,a két vezetékre höhöö... Ellenben fizessük 600 milliárd amcsi gázért ,az amcsi kazettákért,az orosz mellett?,... helyett?..höhöö..
Hohokam
2025. november 07. 22:52
Ezek után teljesen nyilvánvaló, hogy Orbánt csak MP1F javaslatára fogadta Trump....
trokadero
2025. november 07. 22:46
"Magyar" siker ! Peti mosolya mégsem tűnik őszintének.
