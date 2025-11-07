Bejelentették Washingtonban: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia az Európai Unióban (VIDEÓ)

Marad a rezsicsökkentés és Európa legalacsonyabb tarifái

Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, továbbra is nálunk marad a legolcsóbb az áram és a gáz az Európai Unióban. Ez nem csak a lakosságot érinti kedvezően, hanem a vállalkozásokat is, ráadásul a befektetéseket is ösztönzi. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő években rengeteg beruházás érkezik Magyarországra. Ezeknek a beruházásoknak az energiaigényét is ki kell elégíteni, vagyis a kereslet a jövőben jelentősen megnő.

Jelenleg a nemzetközi adatok szerint Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági földgáz és villamosenergia ára, míg a nyugat-európai országokban a háztartásoknak jelentős terhet okoz a számlák kifizetése. Ez az előnyünk a megállapodással hosszútávon garantált marad.

Az orosz-ukrán háború kitörését követő energiaválság kiszámíthatatlanná és tartósan magassá tette az energiaárakat Európában, amely amellett, hogy többszörösére emelte a lakossági rezsiszámlákat, a vállalkozásokat is sokkolta. A gazdaság szereplőinek, elsősorban az iparban jelenleg sokkal többe kerül a működéshez szükséges energia, mint a globális – amerikai, kínai – versenytársaknak. Emiatt az Európai Unió jelentős versenyhátrányba került a világpiacokon, amely hatással van a tagállamok gazdasági teljesítményére.

Az amerikai-magyar csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, földrajzi adottságaink miatt hazánk nem tudja más forrásokból pótolni a kőolajat és a földgázt, csak rendkívül magas költségek árán, vagyis az amerikai szankciók a teljes magyar gazdaságot megrázták volna miközben a családok megélhetési költségei az egekbe szöktek volna.